Doppio appuntamento con L’arte della recitazione di Storie di Piazza

Che cos’hanno in comune una serie tv, un film al cinema, uno spettacolo teatrale, un musical, un cartone animato, la lettura di un audiolibro o le voci di un videogioco? Il meraviglioso lavoro dell’attore, naturalmente! Venite a scoprirlo l’8 e 9 novembre con Storie di Piazza. Recitare è un’arte poliedrica dai moltissimi aspetti. Recitare è un affascinante viaggio alla scoperta di sé, che ci permette di entrare in contatto con le nostre parti più autentiche e profonde, di esplorare le nostre emozioni e di esprimerle agli altri nel modo più efficace.

È un percorso che richiede studio e una certa capacità di mettersi in gioco, ma se accogli la sfida scoprirai che è un’occasione unica per migliorare la tua esperienza di vita! Quali sono le tecniche della recitazione? Quali competenze occorre sviluppare? Quest’arte complessa si presenta con molteplici volti a seconda dei diversi contesti: il modo di recitare cambia se ci troviamo in teatro o al cinema, se siamo davanti al microfono o se decidiamo semplicemente di leggere una storia a qualcuno. L’importante è non smettere mai di divertirsi e “giocare”...! Ed infatti in inglese recitare e giocare si dicono proprio con la stessa parola! Da anni Storie di Piazza organizza Residenze Artistiche e Workshop intensivi per scoprire, formare e perfezionare talenti artistici. Professionisti del settore propongono svariati percorsi laboratoriali che spaziano dal teatro alla poesia, dalla danza alla scrittura creativa, dalla fotografia alla musica.

Le attività si svolgono solitamente tra Sagliano e Miagliano e fin ora sono state proposte soprattutto durante l’estate, ma da quest’anno anche il periodo invernale sarà ricco di sorprese e le attività si svolgeranno a Biella. Pronti? Si inizia l’8 e il 9 novembre con L’arte della recitazione, un doppio imperdibile appuntamento con l’attore e doppiatore Alessandro Germano e con l’attrice e regista Manuela Tamietti. L’incontro dell’8 è aperto a tutti e ci introdurrà ai diversi modi di recitare. L’appuntamento è a Biella alle ore 21.00 presso la scuola di danza Mambo Forrò. L’incontro del 9 novembre sarà dedicato all’arte del doppiaggio e all’uso del microfono, un workshop di 3 ore che si terrà al mattino presso lo studio Shinè di Masserano.

Gli iscritti avranno modo di sperimentarsi in sessioni dirette di doppiaggio e di recitazione microfonica, e i docenti esperti offriranno loro preziosi feedback sul loro livello di preparazione e indicazioni su come proseguire il percorso di formazione. Seguiranno, da gennaio in poi, laboratori e approfondimenti di espressività vocale, dizione, caratterizzazioni per cartoni animati, pubblicità e film. Manuela Tamietti e Alessandro Germano ci accompagneranno in questi due incontri per farci capire quanto sia interessante il lavoro che si nasconde dietro all’arte della recitazione. Manuela e Alessandro hanno doppiato serie-tv, film, cartoni animati in onda su svariate emittenti nazionali, oltre che videogiochi e pubblicità, e ci parleranno nello specifico della recitazione al microfono.

Ecco alcune delle produzioni doppiate negli anni dai due attori: tra i cartoni animati My Hero Academia, South Park, Tre gemelle e una strega, I cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball, Beyblade, Doraemon, L’ispettore Gadget, Inazuma Eeven; tra le serie TV: CSI, This is us, Le regole del delitto perfetto, Rookie Blue, L’ispettore Barnaby; i videogiochi Assassin’s Creed, Call of Duty, FIFA 20, Borderlands, Battlefield, Dishonored, Far Cry, Fallout, Dead Space, Need for Speed. Alessandro Germano, che oltre ad essere attore e doppiatore è anche traduttore e dialoghista di molte serie televisive, cartoni animati e film e ha ricevuto nel 2018 il premio SIAE come Miglior adattatore emergente al festival Le voci di Cartoonia, ci parlerà inoltre della scrittura dedicata al doppiaggio: l’adattamento dialoghi.

Per informazioni www.storiedipiazza.it, info@storiedipiazza.it, tel. 3200982237