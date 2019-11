Esplosione nell'alessandrino: morti tre vigili del fuoco, carabinieri feriti, un disperso

Tre vigili del fuoco sono morti, due colleghi e un carabiniere sono feriti e uno risulta ancora disperso dopo l'esplosione, avvenuta nella notte, a Quargnento, centro del Monferrato Alessandrino. I pompieri deceduti avevano 47, 38 e 32 anni. I feriti sono stato trasportati negli ospedali di Alessandria e Asti.

La tragedia si è consumata poco dopo l'una: un'ora prima i pompieri erano stati chiamati per un'esplosione dovuta, forse, a una fuga di gas o a bombole mal funzionanti, che aveva interessato una casa. Dopo il primo intervento, i vigili del fuoco erano impegnati nel sopralluogo dell'edificio limitrofo quando una seconda esplosione, molto violenta, ha fatto crollare l'edificio in cui si trovavano.

Si scava tra le macerie per trovare il disperso. Indagini sono in corso per accertare l'origine dell'esplosione e le cause della tragedia. Una prima ipotesi porterebbe alla pista dolosa.