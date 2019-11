Biella, fiamme in un sottoscala di condominio: controlli sanitari per tre persone per il fumo respirato

Tre persone si sono dovute rivolgere ai sanitari del 118, per un controllo medico, a seguito del fumo respirato per l'incendio di contenitori della carta in un sottoscala di un condominio di via Nazario Sauro a Biella. I soccorsi sono stati allertati poco prima della 14. Nel giro di pochi minuti il fumo si è propagato in tutta la scala. Immediato l'arrivo di due mezzi dei vigili del fuoco, ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia. Tre persone sono state visitate dai medici per aver respirato il fumo sprigionato da carta e plastica. Il piccolo rogo ha annerito i muri perimetrali del sottoscala dello stabile. Indagini in corso della polizia.