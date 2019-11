Valdilana: la Madonna Nera al Lanificio Zegna. Oggi a Pratrivero e Ponzone VIDEO

È passata ieri, lunedì 4 novembre, la Madonna peregrina d’Oropa a Valdilana, nella fabbrica Ermenegildo Zegna. Presenti al passaggio e per la benedizione del vescovo Farinella non solo i dipendenti ma anche i fratelli Zegna: il presidente dell’azienda tessile, Paolo Zegna e la sorella Anna. Non ha mancato la visita della madonna nera neanche il presidente della Cassa di Risparmio di Biella, Franco Ferraris e naturalmente il sindaco di Valdilana, Mario Carli.

“Un momento importante – parla il vescovo prima della benedizione - . Durante il pellegrinaggio la madonna entra in punta di piedi nelle case di tutto il Biellese”.

Oggi, martedì 5 novembre, la Madonna di Oropa farà tappa invece a Pratrivero e Ponzone, sempre nei confini di Valdilana.