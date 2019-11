Le maschere di Halloween “invadono” Pralungo FOTO

Balli in maschera, un ricco buffet, dolcetto e scherzetto per le vie del paese e tanto divertimento. Pralungo ha festeggiato alla grande la ricorrenza di Halloween con un ricco programma, realizzato dall'associazione Genitori & Giovani e particolarmente apprezzato dai bambini presente (circa un centinaio). La serata è proseguita nei locali del Polivalente con uno spettacolo realizzato dai ragazzi delle scuole medie con oltre 150 partecipanti giunti da ogni angolo del paese per assaporare dolci, stuzzichini e vin brulé.