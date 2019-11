Il cardiochirurgo di fama mondiale Franco Mosca incontra gli studenti del Liceo Avogadro

Anche quest’anno, come accade da tempo, l’Aula Magna del Liceo Avogadro di Biella ha ospitato la visita del professor Franco Mosca: un biellese che si è fatto onore per i risultati ottenuti nel campo della medicina. Cardiochirurgo di fama mondiale e professore emerito alla Scuola S. Anna di Pisa, è stato recentemente insignito della «Honorary Fellowship» dell’American College of Surgeons, massima onorificenza conferita dalla maggiore organizzazione mondiale di chirurgia generale e specialistica.

Sua vocazione, però, è anche quella di spendersi per offrire ai giovani occasioni come quella toccata a lui parecchi anni orsono quando, al termine dell’esame di maturità, gli fu offerta l’opportunità di frequentare la facoltà di medicina nel polo universitario di Pisa. La fondazione del Collegio Puteano, fondato nel sec. XVII dall’arcivescovo Dal Pozzo (De Puteis, da cui la definzione) riserva ogni anno un posto per studenti biellesi particolarmente meritevoli e, in quella o in strutture consociate, ex allievi del Liceo “Avogadro”, da alcuni anni, superano le selezioni e vanno a formarsi, completamente spesati da una borsa di studio, nei campi più disparati.

Mercoledì 30 ottobre Mosca, introdotto dal preside Dino Gentile, ha illustrato alle classi quarte del Liceo quanto Pisa possa offrire a studenti particolarmente brillanti come Ariele Ceccon che, diplomato nel giugno di quest’anno e da poco accolto nell’Olimpo pisano, è venuto ad aggiungere la propria testimonianza.