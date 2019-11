4 Novembre a Valdengo: ricordo dei caduti e pranzo dell'amicizia

Domenica 3 novembre, a Valdengo, si è svolta la cerimonia ufficiale di commemorazione dei caduti di tutte le guerre con deposizione della corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti.

Conclusa la manifestazione, come da tradizione, si è svolto l’annuale pranzo dell’amicizia presso le Casette del centro sportivo comunale che ha accolto le 85 persone presenti. Il pranzo è stato preparato dal gruppo Amici Sportivi. In tale occasione, il sindaco Roberto Pella ha ricordato che le iniziative per gli ultra sessantenni verranno ultimate quest’anno, giovedì 19 dicembre alle 15 presso l’oratorio comunale, con la Festa degli auguri di Natale.

Il delegato alle politiche per anziani, Paolo Zanta, ha ringraziato vivamente i volontari del Progetto Arcobaleno “perchè senza di loro non si potrebbe organizzare tutte le manifestazioni durante l’anno”.