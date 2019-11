4 Novembre a Sandigliano, le storie dei Caduti raccontate dai ragazzi delle scuole

Alla Festa dell'Unità e delle Forze Armate di domenica 3 novembre, la comunità di Sandigliano ha ricordato con grande partecipazione i suoi Caduti.

Dopo i momenti rituali della deposizione della corona d'alloro alla lapide dei defunti nella Prima Guerra Mondiale e dell'alzabanderia con inno nazionale di fronte al Monumento dei Caduti, i ragazzi dell'istituto comprensivo del paese si sono uniti nel ricordo. "Erano presenti gli alunni della scuola dell'infanza, della primaria e della secondaria - spiega il sindaco Mauro Masiero - i quali, attraverso bellissime lettere e poesie, hanno raccontato le storie delle persone morte in guerra".

Il primo cittadino ringrazia la sua comunità: "Sono contento della partecipazione dei nostri ragazzi e di tutto il paese. Mai come adesso non dobbiamo dimenticare le persone che hanno dato la vita per la libertà e per la pace. Questa è una ricorrenza importantissima che deve fare riflettere tutti".