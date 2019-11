"Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda". Dalle Bestie Barbute una targa per Giordano Donà FOTO

"Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda. Ciao Giordano" firmato Bestie Barbute. Una targa con questa scritta è stata fissata sul Mombarone a ricordo dell'amico runner, Giordano Donà inghiottito da un crepaccio di un ghiacciaio del Cervino, oltre sette mesi fa. "Era uno di noi -racconta Roberto Tassone, fondatore e presidente della squadra sportiva Bestie Barbute-. E' da settimane che stiamo studiando dove piazzarla. Grazie allo studio di progettazione Ferrero 21 è stata realizzata; domenica 3 novembre ci siamo organizzati e siamo saliti sul sentiero B7, quello che conduce al Mombarone, per fissarla".

Giordano Donà, la mattina di giovedì 28 marzo, dopo aver parcheggiato l'auto alle 8,30, aveva preso il biglietto per gli impianti di risalita e alle 9,20 era già sul ghiacciaio. Il suo telefono non è stato più raggiungibile da poco prima delle 21 dello stesso giorno, quando i familiari hanno tentato invano di chiamarlo. Alle 8,30 aveva agganciato il segnale a Cervinia e poi soltanto celle in territorio svizzero. La maggior parte degli itinerari che l'uomo avrebbe potuto percorrere con e senza sci, in territorio valdostano ed elvetico sono stati controllati più volte dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia, dalle guide del Soccorso alpino valdostano, dai professionisti del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e da soccorritori svizzeri di Zermatt. Le ricerche sono state sospese sabato 30 marzo, dopo l'ultimo sorvolo sul ghiacciaio. Neanche il caldo dell'estate ha finora restituito Giordano alla sua famiglia. E' ancora lassù sulle sue montagne.

"La scelta del luogo dove collocare la targa -conclude Tassone- dopo un confronto con la famiglia è ricaduta in Valle Elvo, una zona tanto amata da Giordano. Da questo punto, camminando lungo il sentiero, si può ammirare anche il Canavese e il Mucrone. E così ci siamo organizzati per le 7 di questa domenica, visto che per la prossima il meteo prevede neve. Sicuramente nel 2020 si correrà un trail Biellese a nome del Giordano".