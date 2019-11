"Il miglior modo per ricordarli è fare sempre meglio il nostro lavoro". Centinaia di fiaccole per ricordare gli agenti uccisi a Trieste FOTOGALLERY

Il nutrito corteo che ieri sera, 4 novembre, ha sfilato da Piazza Duomo alla Questura per rendere onore a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i poliziotti uccisi in servizio a Trieste, aveva i colori di chi, ogni giorno, si prodiga per la sicurezza della comunità: agenti di Polizia, uomini dell'Arma e della Guardia di Finanza, agenti della Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale, Alpini, volontari della Protezione Civile provinciale, comunale, dell'Antincendi Boschivi, della Croce Rossa, dell'Associazione Nazionale Polizia, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e semplici cittadini la cui presenza ha dato una risposta chiara di solidarietà.



"Siamo in un paese dove spesso ci si dimentica di chi ha sacrificato la vita nello svolgimento del proprio dovere - ha commentato il questore Alfredo Parisi - vi ringrazio per la vostra presenza che ci rende forza e dà senso al nostro lavoro. Il miglior modo per ricordare Pierluigi, Matteo e tutti gli altri eroi caduti in servizio è proprio quello di continuare a fare il nostro dovere col coraggio che ci contraddistingue sempre"



Accanto al Questore, uniti per il saluto, erano presenti il Comandante Provinciale dei Carabinieri Mauro Fogliani, il Comandante della Guardia di Finanza Pasquale Marotta, il comandante della Polizia Locale Massimo Migliorini e il vice Comandante Marcello Portogallo e Don Eugenio Zampa, cappellano della Polizia, che ha concluso la cerimonia con una preghiera e la benedizione.