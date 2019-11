I soccorritori sulla scena del crimine, pollici in alto per il corso di Croce Blu Italia al Relais Santo Stefano

Formare e informare i soccorritori sulla corretta gestione dell'intervento sanitario prestando le dovute cautele per preservare una possibile scena del crimine facilitando così il successivo svolgimento delle indagini. Questo l'obiettivo principale del corso realizzato da Croce Blu Italia nelle giornate del 26 e 27 ottobre scorso, nei locali del Relais Santo Stefano di Sandigliano, che ha visto la partecipazione di molti volontari e dipendenti. Docenti dell'iniziativa: la criminologa Cristina Brondoni e l'ex comandante del Ris di Parma, generale Luciano Garofano.

“Un corso di aggiornamento particolarmente utile per tutto il personale di Croce Blu Italia – spiegano gli organizzatori – per meglio affrontare simili situazioni. Un ringraziamento allo staff del Relais per averci concesso alcune stanze per la simulazione di una scena del crimine”. La Croce Blu Italia, con oltre trecento volontari, una quarantina di dipendenti e svariati automezzi, tra ambulanze, pulmini ed automobili, svolge ogni anno più di 11000 trasporti sanitari, in Italia ed all’estero, con partenza dalle proprie sedi di Biella, Montalto Dora e Vercelli.