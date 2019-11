Biella-Favaro, l'ufficio postale cambia i giorni d'apertura su richiesta dei cittadini

Ufficio postale del Favaro, cambiano i giorni d’apertura. Grazie a un lavoro svolto in tandem tra Comune di Biella e Poste Italiane, sarà migliorato il servizio a favore dell’utenza. A partire da mercoledì 4 dicembre la sede di via Santuario d’Oropa sarà disponibile il mercoledì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45. Fin qui l’ufficio aveva osservato come giornate di apertura il venerdì e sabato, due giorni in fila, che non accoglievano appieno le esigenze della cittadinanza. E’ stato il sindaco Claudio Corradino negli scorsi giorni a inoltrare una lettera alla direzione delle Poste chiedendo la disponibilità di modificare gli orari di apertura: richiesta che è stata subito accolta. A partire dai prossimi giorni all’ufficio postale del Favaro sarà esposto un foglio informativo che indicherà agli utenti i nuovi giorni di apertura.

Spiega il vicesindaco e assessore ai Quartieri Giacomo Moscarola: “Negli ultimi tempi avevamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini, che ci chiedevano di interagire con Poste Italiane per modificare l’attuale orario di apertura dell’ufficio del Favaro, che oggi prevede due giorni consecutivi. Specialmente per gli anziani questa modalità ha creato alcuni disagi. L’amministrazione ha subito cercato di venire incontro alle legittime richieste dei cittadini e non appena abbiamo scritto a Poste Italiane l’azienda ha risposto presente. Ringraziamo la direzione di Biella per l’attenzione e la celerità, è un bel esempio di efficienza”.