Ecco il calendario 2020 di Valle San Nicolao del Gruppo di volontariato FOTO

Nuova edizione del calendario di Valle San Nicolao, realizzato per il 2020 dal Gruppo di volontariato, con foto storiche del paese che sono state raccolte tra la popolazione, catalogate e quindi diffuse con questa pubblicazione che raggruppa eventi e luoghi significativi del nostro territorio. Le fotografie del calendario “Tra ricordi e solidarietà. Un anno di immagini di Valle San Nicolao” rappresentano un viaggio a ritroso nella nostra storia; immagini di varie occasioni pubbliche e private, di ricordi familiari, di ritrovo, di gruppi, avvenimenti e di paesaggi che faranno da accompagnamento nei prossimi 12 mesi.

Per l'edizione 2020 del calendario sono state proposte fotografie, scelte tra il variegato materiale di ricordi che abbiamo raccolto in questi anni, immagini che rappresentano le varie zone del territorio di Valle San Nicolao e le diverse occasioni di festa e di raduno. Per il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao questo tuffo nel passato, oltre alla riscoperta e valorizzazione delle radici, è anche la continuazione di un impegno nella costruzione di un futuro solidale e accogliente per tutto il paese e per la sua gente, cercando di offrire a tutti migliori le condizioni di vita. E' questo il compito che la nostra associazione si è data, con lo svolgimento di attività di sostegno e di solidarietà sociale e umana per rispondere ai bisogni delle persone che continuano a vivere in questo paese.

Anche la realizzazione di un calendario “costruito” con le immagini che la popolazione di Valle San Nicolao ci ha fornito, rappresenta un tassello per mantenere vivo lo spirito di comunità, per conservare la memoria del passato con lo sguardo proiettato verso il futuro del territorio e della sua gente. Con questa pubblicazione speriamo anche di essere riusciti a regalare ricordi piacevoli e qualche emozione a chi si riconoscerà nelle immagini rivivendo i tempi passati e potrà a sorridere serenamente del presente. Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ringrazia tutti coloro che hanno permesso la realizzazione della nuova edizione del calendario storico, offrendoci materiale, fotografie, cartoline, informazioni e i propri ricordi. Grazie anche a tutte le persone che continueranno a sostenere il Gruppo di volontariato per la nostra attività in paese.

A tutti un sentito e sincero augurio di felice e sereno 2020. Il calendario 2020 “Tra ricordi e solidarietà. Un anno di immagini di Valle San Nicolao” può essere richiesto telefonicamente ai numeri 3481460663 (Gruppo di volontariato Valle San Nicolao), 015743172 (Loris), 015743268 (Lino) o direttamente ai volontari dell'associazione. Le offerte raccolte dalla distribuzione del calendario 2020 di Valle San Nicolao saranno tutte impiegate per le attività di volontariato, di solidarietà e di sostegno sociale che la nostra associazione svolge in paese.