Tennistavolo: A Biella la prima prova del Grand Prix Giovanile

Dopo quella agonistica, è iniziata anche l’attività promozionale. Domenica scorsa a Biella, con l’organizzazione del Tennistavolo Biella, si è infatti disputata la prima prova del Grand Prix Giovanile, giunto quest’anno alla trentaseiesima edizione. La gara, che si è giocata nella palestra dell’ITI, riservata alle società del nord-piemonte, ha visto la presenza di 9 associazioni sportive, per un totale di 58 partecipanti (104 atleti/gara). Quest’anno abbiamo assistito ad un lieve incremento nel numero degli iscritti dovuto non, ad un maggior numero di società presenti, ma ad un maggiore numero di partecipanti per sodalizio.

Ma vediamo i risultati tecnici. Nella categoria Juniores maschile, vinta da Matta, portacolori dell’Enjoy, sull’aostano Tamborin, bene si comporta Fabio Cosseddu che raggiunge la semifinale. Ai quarti troviamo un grande Federico Arno, Tommaso Spriano e Riccardo Felissati. Si ferma agli ottavi Filippo Bracco, mentre Edo Prola vince il torneino di consolazione disputato anche da Benedetto Brusasca. Tra le femmine Vittoria Furno, in finale, viene superata dalla torinese Bosso. Nella categoria Allievi, Fabio si riconferma il migliore piazzandosi al secondo posto battuto solamente dall’enjoyno Giolito.

In semi si fermano Spree e Tommy Sorrentino, mentre nei quarti troviamo Jack Cenedese e Riccardo. Raggiungono gli ottavi di finale Filippo e Mattia Salani. Stefano Torrero chiude in seconda piazza il torneo di consolazione. Vittoria, in questa categoria, si riscatta prontamente andando a vincere, dopo aver superato Bosso in semifinale, sulla novarese Ramazzotti. Bene anche Lodovica Motta stoppata in semi dalla novarese. Federica Prola si consola vincendo il torneino degli esclusi al tabellone finale. Tra i Ragazzi, buona prestazione di Giacomo Forno fermato in finale dal solito Giolito. Tommy, in semi, viene battuto dal compagno di squadra al termine di un bell’incontro molto combattuto. Jack raggiunge i quarti, mentre si blocca, agli ottavi, Matteo Salani.

Disputano il torneo di consolazione sia Stefano che Noel Toso. Tra le femmine è Lodivica a dettare legge, è infatti lei che si aggiudica la gara con la vittoria sulla Ramazzotti, in terza piazza troviamo Arianna Gamba e quindi Federica. La categoria Giovanissimi se la aggiudica Marangone sul portacolori del Biella Giacomo. Ottima prestazione del piccolo Mattia Noureldine che raggiunge la semifinale. Noel perde, in finale, il consolazione. Nella omologa gara al femminile è Arianna che si aggiudica il titolo battendo la ciriacese Gianotti Prat. Ed infine gli Under nove dove Mattia viene superato, nel match decisivo, da Monte, rappresentante dell’Enjoy. E’ doveroso segnalare che i tre primi posti conquistati dal sodalizio laniero, sono arrivati tutti per mano delle bravissime ragazzine. Il prossimo appuntamento del Grand Prix è fissato per domenica 1 dicembre a Cossato.