Teens Basket Cossato: Under 16 vince a Vercelli, under 14 KO a Settimo

Terzo successo consecutivo per l'under 16 del Fanton Teens Cossato, che resta così imbattuto e solo in vetta alla classifica. I ragazzi di coach Riccardo Banderè giocano una partita di grande personalità sul campo dei Vercelli Rices, vincendo 78-35 contro una squadra che la scorsa stagione militava nel campionato gold. Nonostante un inizio in salita (10-5 per Vercelli a metà del primo quarto), il Teens non perde la calma. Chiuso il primo quarto sotto 13-16, i ragazzi di Banderè piazzano un parziale di 13-0 che indirizza il match. Da lì in poi è dominio Teens, che manda tutti e 12 i giocatori a segno.

TABELLINO

Vercelli Rices - Fanton Teens Cossato 35-78 (16-13; 20-31; 27-57). Cossato.

Borio 12, Varale Rolla 6, Spirito 7, Taverna 2, Brando 3, Imperadori 11, Villa 3, Pawang 8, Mostini 5, Mitchell 10, Vidali 2, Gali 9. Allenatore: Riccardo Banderè.

Sconfitta pesante invece per l'under 14, che ha ceduto 25-103 sul difficile campo di Settimo Torinese. Alla prima di campionato la squadra di coach Ermanno Ramella paga la gioventù del roster, con ben cinque giocatori nati nel 2007. Ma il tempo per crescere e riscattarsi non manca.