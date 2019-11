Fanton Teens Cossato resta in vetta: Kolbe battuto 72-46 al Pala Einaudi

Lasciando solo due punti agli avversari nell’ultimo quarto, il Fanton Teens Cossato espugna il pala Einaudi di Moncalieri, battendo 72-46 il Kolbe Torino e mantenendo la vetta della classifica con Arona. Per la squadra di Bertetti è il quinto successo in sei partite, il quarto su quattro in trasferta.

Dopo un inizio in salita (22-18 alla prima sirena), il Teens piazza un parziale di 22-7 nel secondo periodo con un Castagnetti dominante nel pitturato. Il match sembra chiuso sul 32-49 a metà terzo quarto, ma Cossato soffre la zona, segna appena 5 punti in 8 minuti e vede rientrare i padroni di casa sul 46-54 a 6’30” dalla fine. Un gioco da tre punti di Gregorio Alberto restituisce l’inerzia al Fanton, che scappa di nuovo via con 5 punti consecutivi di capitan Murta e non si volta più indietro. Soddisfatto coach Bertetti: “Primo quarto a parte abbiamo giocato una buona partita. L’intesa tra i ragazzi sta migliorando, non solo in difesa, ma anche in attacco, dove riusciamo a fare molto bene quando ci passiamo la palla. Aver vinto cinque delle prime sei partite rappresenta un ottimo inizio, ma in un campionato così equilibrato non bisogna mai fare l’errore di sottovalutare gli avversari”. Il Fanton Teens tornerà in campo venerdì prossimo al pala BonPrix di Biella. Palla a due alle 21,15 contro Pinerolo.

KOLBE TORINO-FANTON TEENS COSSATO 46-72 (22-18; 29-40; 44-53)

Cossato: Murta 19, Maffeo 2, Dotti 5, Santarossa 10, Castagnetti 16, Chiavassa 2, Bergamaschi 5, Cerri, Corongiu, Squizzato 4. Ne: Guelpa. Allenatore: Gianpiero Bertetti.