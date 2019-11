bonprix Bfb ko a Novara dopo due overtime

Ci sono voluti due overtime per decretare la vincente tra Novara e la bonprix BFB. E alla fine Biella ha dovuto cedere alle padrone di casa. Condizionata dalle assenze, le ragazze di coach Cardano hanno faticato più del previsto. Contro una squadra ostica, che ha sua volta ha perso due ragazze nel corso del match, la partenza è stata lenta. Sotto nel primo quarto, le biellesi chiudevano in vantaggio a metà gara e alla fine del terzo periodo. Si entrava negli ultimi secondi della partita sul 51 pari. Biella aveva l'ultimo possesso ma nn riusciva a segnare.

Il primo overtime vedeva un bassissimo parziale e finiva 55 a 55. Nell'ultimo supplementare però Novara aveva più energia e travolgeva le ospiti 68 a 59.''Prima voglio dire onore alle avversarie'' commenta coach Cardano'' che nonostante abbiano subito due infortuni durante la gara hanno giocato con più cattiveria agonistica e sono state più ciniche nel momento decisivo, nonostante i due supplementari. Noi non ci siamo presentate, non possiamo pensare di avere questo atteggiamento di sufficienza ed essere così presuntuose. Le partite bisogna chiuderle, non tenere in vita le avversarie perchè si gioca con eccessiva sicurezza perché poi questo si paga. Ci adattiamo al ritmo delle avversarie e questo non va bene, dobbiamo fare la nostra pallacanestro. Abbiamo commesso troppi errori da sotto canestro, da dentro lo smile. Così perdiamo fiducia e al contrario invece di difendere più forte andiamo molli e le avversarie si galvanizzano. Quando in una partita con due supplementari si segnano 59 punti non avremmo vinto neanche ne avessimo giocati 4. Una cosa positiva c’è, la sconfitta può essere utile per fare un bel bagno di umiltà. Domenica affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, sta a noi decidere di andare a giocare o fare la vittima sacrificale''. Domenica prossima ancora una trasferta, a Torino contro la fortissima Lapolismile.