Biellese Calcio Femminile in lutto per la scomparsa del papà di una giocatrice

Si è spento Giovanni Di Stefano papà di Barbara giocatrice in forza alla Biellese femminile da questa stagione. Sulla pagina social del club è apparso un toccante post nel quale club, dirigenti, allenatrice e compagne di squadra si stringono attorno a Barbara.

"Stamattina ci piacerebbe parlare dell’ottimo weekend trascorso per le tre formazioni Viola..dei preziosi passi avanti delle giovanili e della conferma della prima squadra grazie alla vittoria nell'insidiosa trasferta di Parma. Ma a volte i nostri piani vengono sconvolti da notizie che si portano dietro tutto un altro peso ed altre sensazioni...notizie che non ci si aspetta in un giorno di sole che sancisce l’inizio di una nuova settimana...Purtroppo per una di noi, compagna di avventure ma per molte amica di una vita, oggi sarà ricordato come un giorno bruttissimo in cui ha dovuto salutare il papà...Tutta la società, Manu e le compagne vogliono porgere le più sentite condoglianze a Barbara per la sua perdita. Convinte della tua forza d’animo, che anche ieri hai dimostrato lottando come un leone nel fango, siamo sicure che sarai forte ma nel caso avessi bisogno, sai che troverai braccia aperte pronte a stringerti e provare ad alleviare un po’ del tuo dolore...Ti siamo vicine e aspettiamo di tornare presto a vivere il tuo sorriso e il tuo buon umore contagioso".