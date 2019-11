La cantante Annamaria Musajo sul palco del Biella Jazz Club

Martedì 5 novembre, alle 21,30, salirà sul palco del Biella Jazz Club la cantante italo/argentina Annamaria Musajo accompagnata da Attilio Zanchi al contrabbasso, Tommy Bradascio alla batteria e Leonardo Di Virgilio al pianoforte.

Annamaria Musajo, cantante di jazz da più di un ventennio, argentina di adozione, ha negli ultimi tempi esplorato e frequentato diversi generi, in particolar modo il tango, del quale può vantare di essere diventata una delle poche rappresentanti in Europa. Ciò nonostante il suo amore ed appartenenza al genere jazz trapela sempre e comunque anche dal suo ultimo CD “Le temps du tango” registrato recentemente con Arrigo Cappelletti e Fausto Beccalossi. Nel concerto biellese, accompagnata da dei grandi del jazz italiano farà ascoltare quanto viva sia la sua passione per il jazz, rivisitato, arricchito e contaminato da tutte le esperienze raccolte in questi anni.