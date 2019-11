Barbisin replica a Delmastro: "Nessun processo alle forze armate ma anzi difesa del nostro esercito"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Leggo con stupore le accese critiche rivolte dall’On. Andrea Delmastro al mio discorso tenuto in occasione delle celebrazioni della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Mi viene addirittura rimproverato di avere fatto un 'processo alle Forze Armate'. Immagino che l’autorevole esponente parlamentare si riferisca a un passo del mio discorso dove ho ricordato il durissimo trattamento riservato ai nostri militari impegnati nella prima fasi del conflitto da parte del Generale Cadorna. Il suo pugno di ferro e la spietata disciplina imposta al nostro esercito contribuirono in modo non irrilevante al malcontento e alla disunione tra i reparti italiani che costituirono la premessa delle disfatta di Caporetto. Disfatta che fu vergognosamente attribuita dallo stesso Cadorna, poi rimosso dal comando, alla viltà dei reparti Italiani che invece avevano combattuto sino allo stremo delle loro forze".

"Perciò tale passo del mio discorso, anziché essere considerato critico verso le forze armate, al contrario avrebbe dovuto essere inteso come difesa del nostro esercito, fatto di cittadini in armi, da coloro che lo consideravano soltanto carne da macello. Queste inutili polemiche inducono a ritenere che qualcuno non sia ancora pronto ad accettare la verità storicamente accertata su fatti accaduti un secolo fa. Tali considerazioni non devono tuttavia distogliere l’attenzione dal doveroso ossequio a chi perse eroicamente la vita per l’unificazione della Patria, tributato stamane dalla comunità biellese tutta".