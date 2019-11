Andrea Delmastro sul 4 novembre di Foglia Barbisin: "La sua orazione? Un processo alle forze armate"

Riceviamo e pubblichiamo. "Un bel processo alle Forze Armate: ecco il sunto della mediocre, stentata, confusa orazione del Presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin. Decimazioni di massa, diserzioni eroiche, eroismi imposti, inutilità della guerra e altre simili banalità hanno riempito un discorso che se non si può definire falso storicamente, certamente è stato parziale, fazioso e partigiano. Ancora una volta esiste una Italia in bianco e nero che non sa celebrare le proprie feste nazionali.

Serve unità nazionale, serve orgoglio nazionale, serve spirito di comunità nazionale per affrontare le sfide economiche, politiche e di sicurezza internazionale che si agitano nel confuso quadro internazionale. Servono altri uomini e altri pensieri. Un ringraziamento, senza se e senza ma, a quei giovani, moltissimi anche convintissimi, che hanno combattuto sino all’Olocausto di se’ per la Patria, per il compimento dell’unità nazionale, per il senso di onore Patrio. I numerosi esponenti delle Forze Armate sappiano che c’è chi, come Fdi, è dalla loro parte senza se e senza ma!".