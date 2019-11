Quando l'arte incontra la manualità: I colori di Vetreria Biellese "risplendono" a Fatti ad Arte

Feedback positivo per la Vetreria Biellese a Fatti ad Arte. In una location d'eccezione quale Palazzo Lamarmora, lo scorso weekend è andata in scena la rassegna dedicata agli artigiani del territorio e non. "Diverse persone si sono mostrate interessate ai nostri prodotti e ai nostri lavori - confida Renata di Vetreria Biellese a Newsbiella - e con molti abbiamo avuto la possibilità di prendere un contatto". Renata e la figlia hanno preparato accuratamente il loro stand, posizionato nella "Serra dei limoni": "Le belle giornate ci hanno aiutato. Il sole che faceva capolino dalle vetrate ha fatto risaltare i nostri materiali e i lavori esposti, in una location elegante e adatta all'occasione".

Vetreria Biellese si trova a Gaglianico, in via delle Cascinette 47. Per info: 015/2547156.