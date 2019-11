Cavaglià: Con la vittoria di Lessolo termina l'edizione 2019 del Carosello del risotto italiano

Con la vittoria della Pro Loco di Lessolo per la giuria popolare si chiude la trionfale edizione 2019 del 'Carosello del Risotto Italiano', organizzata dalla Pro Loco di Cavaglià con la supervisione dello chef Gianluca Bellardone. La vittoria del risotto alla salsiccia, pere e gorgonzola della Pro loco di Lessolo (318 voti) fa il pari con quello di Cossano Canavese che con il tradizionale risotto ai funghi ha avuto la meglio per la giuria tecnica presieduta da Edoardo Raspelli, testimonial della manifestazione accompagnato dalla madrina Francesca Buonaccorso, modella gourmet.

A Cossano è stato quindi assegnato il trofeo 'Memorial Marco Reis - by Città del Riso'. La quattro giorni di festa ha numeri da capogiro: 2mila i piatti di riso serviti, 2,5 quintali il riso usato dalle Pro loco (oltre alle nominate e ai padroni di casa di Cavaglià presenti Azeglio, Trausella e Cascinette d'Ivrea), 1500 presenti agli spettacoli serali, vero fiore all'occhiello della manifestazione insieme alla gastronomia. Se giovedì con 'Halloween all'Italiana' sono stati i bambini i veri protagonisti della serata con magia, truccabimbi e dolcetti è stata memorabile la serata di venerdì 1 novembre.

Quattro grandi della musica italiana si sono infatti ritrovati sul palco del Polivalente accompagnati dalle note di Luca Panama e dalla conduzione di Andrea Guasco: Giuliano dei Notturni, Paki dei Nuovi Angeli, Michele e il mitico Mal. Nella stessa serata anche la 'Fondazione Simoncelli' ha avuto parole di elogio per l'organizzazione con Kate Fretti, fidanzata dello scomparso e compianto Sic. Grazie al motoraduno e alla generosità dell'organizzazione e dei partecipanti hanno infatti portato in cassa per i progetti benefici della fondazione poco meno di 5mila euro.

Applausi sabato sera per lo spettacolo 'Come è bello fa l'amore da Fossano in giù' con Aurelio, Stefania e Marco e Mauro ed un tutto esaurito a cena con il 'Carosello' di risotti ai quali vanno sommati quelli di un pranzo inaspettatamente numeroso. Numeroso come è stato quello di domenica, giornata culminata con il concerto del gruppo vocale 'Le Mondine' che hanno chiuso con i canti della tradizione un omaggio al prodotto tipico della pianura Padana: vercellese, novarese, pavese, piemontese e lombarda. Il format messo in campo dalla Pro Loco di Cavaglià è stato vincente: concerti-spettacoli gratuiti per tutti coloro che hanno mangiato al polivalente e prezzi popolari per chi ha voluto accedere dopo cena solo per gli show, coinvolgimento delle realtà popolari locali come le Pro loco in grado di preparare con amore piatti a base di riso apprezzati per la cura tecnica ed equilibrio e supporto alla pubblicità della pubblica amministrazione del Comune di Cavaglià.

Con il 'Carosello del Risotto Italiano' appuntamento quindi al ponte dei Santi 2020 e prossima manifestazione il 'Villaggio di Babbo Natale' dal 6 all'8 dicembre in attesa delle grandi novità dell'estate cavaglieseche, coerentemente con il riso, bollono già in pentola.