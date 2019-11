Numero di imprese in sostanziale stabilità nel terzo trimestre 2019

Il sistema imprenditoriale biellese e vercellese registra un tasso di crescita improntato alla stabilità nel corso del terzo trimestre 2019. Il bilancio anagrafico delle imprese biellesi è, infatti, pari a -33 unità e quello delle imprese vercellesi è pari a +8 unità. Il risultato è il saldo delle 145 nuove iscrizioni e delle 178 cessazioni per Biella e delle 159 nuove iscrizioni e delle 151 cessazioni per Vercelli, al netto delle cancellazioni d'ufficio che nel trimestre in esame cono state 8 a Vercelli e 15 a Biella.

Il bilancio tra le imprese “nate” e le imprese “cessate” si traduce, pertanto, in un tasso di crescita pari -0,19% in provincia di Biella e pari al +0,05% in provincia di Vercelli, dati che, stante l’irrilevante peso percentuale, sono sostanzialmente allineati rispetto al dato medio regionale (+0,13%) e nazionale (+0,23%). Lo stock di imprese complessivamente registrate presso il Registro delle imprese al 30 settembre 2019 ammonta a 17.573 unità biellesi e a 16.057 unità vercellesi.

“L’analisi dei dati del terzo trimestre pare lasciare poco spazio ai commenti, considerate le modeste movimentazioni. Siamo in un periodo dove gli indicatori economici paventano una possibile fase recessiva, fortunatamente, almeno in termini numerici, il sistema imprenditoriale ha tenuto per il secondo trimestre consecutivo nel corso di questo 2019. Certamente i mutamenti del contesto socioeconomico e l’esponenziale evoluzione dei modelli di produzione di beni e servizi, impongono nuovi modi di fare e pensare l’impresa. Il sistema camerale, quale “casa delle imprese”, offre servizi di sostegno per le aziende e gli aspiranti imprenditori, legati anche al progresso tecnologico, fondamentale per lo sviluppo delle imprese” commenta Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

BIELLA

Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, rileviamo un segno meno che supera il mezzo punto percentuale per i comparti dell'agricoltura (-0,61%) e del turismo (-0,65%). Decisamente improntati ad una evidente stazionarietà gli altri settori economici.

Il sistema delle imprese artigiane biellesi manifesta, nel corso del terzo trimestre, una sostanziale stabilità (-0,3%), con la nota negativa oltre il mezzo punto percentuale per le imprese del comparto costruzioni (-0,6%). I modesti valori assoluti del settore turismo non consentono di dare rilevanza al dato percentuale rilevato. Lo stock di imprese artigiane biellesi registrate al 30 settembre 2019 è pari a 5.032 unità.

VERCELLI

Analizzando il tasso di variazione percentuale dello stock per settore, la lettura del grafico evidenzia per Vercelli dinamiche leggermente in positivo solo per il turismo (+0,95%). Il comparto del commercio, invece, scende oltre il mezzo punto percentuale (-0,61%). In sostanziale equilibrio i restanti comparti.

Il sistema delle imprese artigiane della provincia di Vercelli manifesta, nel terzo trimestre del 2019, una inevitabile stabilità (+0,2%) in linea con quanto osservato a livello nazionale e regionale, senza evidenti movimentazioni a livello di singolo comparto, dove forse possiamo solo segnalare la tenuta delle costruzioni dopo un lungo periodo di diminuzione delle imprese del comparto edile.

Lo stock di imprese artigiane della provincia di Vercelli registrate al 30 settembre 2019 è pari a 4.572 unità.