Le Iene faccia a faccia con Ravetti: "Lei dorme tranquillo la notte?". "Certo, testa di c..."

Indignazione, rabbia. Come cicatrici mai guarite del tutto, il dolore è tornato a farsi sentire ieri sera su Italia Uno, durante il servizio de “Le Iene” sul Tempio Crematorio, realizzato da Andrea Agresti, dal titolo “Cremazione multiple per guadagnare di più: l'orrore di 600 famiglie a Biella”.

La “iena” toscana ha ascoltato il dramma di molti biellesi che avevano affidato nonni, genitori, figli al Tempio Crematorio di Biella, gestito dalla Socrebi. Nel giro di un'ora dalla pubblicazione del post sulla pagina Facebook de Le Iene i commenti e le reazioni si sono moltiplicati: alcuni riportano fatti simili accaduti in altre città d'Italia, altri sperano non sia accaduto anche a loro, molti esprimono il loro sostegno nei confronti delle famiglie biellesi.

Oltre all'orrore purtroppo già ben noto, il servizio riporta l'incontro dell'inviato di Mediaset con Alessandro Ravetti. "Io sto accompagnando i miei bambini a scuola, abbia un po' di rispetto" ha incalzato Ravetti alla vista della troupe. "Il signor Ravetti che parla di rispetto... Lei dorme tranquillo la notte? Dopo tutto quello che lei e la sua famiglia ha fatto?" ha controbattuto la "iena". "Sì, esatto, dormo tranquillo" ha risposto stizzito, per poi salire in macchina minacciando il giornalista: "Adesso ti sistemo io, ho chiamato il mio avvocato. Testa di c***o".

Il servizio si conclude con le parole del padre di uno dei 3500 cadaveri affidati ai Ravetti: "Devono marcire in galera, glielo auguro con tutto il cuore. Perché sono dei mostri".