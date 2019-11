Vigliano celebra il IV Novembre, messa all'Assunta e corteo in viale della Rimembranza FOTO

Amministrazione comunale, autorità e popolazione di Vigliano si sono riunite ieri mattina, 3 novembre, per la commemorazione del IV Novembre, 101° anniversario della fine della Grande Guerra e Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Dopo la messa solenne in onore dei caduti di tutte le guerre, il corteo accompagnato dalla Banda musicale di Vigliano si è spostato nel caratteristico viale della Rimembranza per la deposizione della corona d'alloro. Questa mattina, invece, la biblioteca di via Largo Stazione ha ospitato la lettura di poesie degli allievi delle classi terze della scuola media. A chiudere le celebrazioni il discorso ufficiale del sindaco.