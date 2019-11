Come accade da diversi anni, sono andate a ruba le caldarroste preparate dai volontari dell'Avis di Coggiola. Partecipazione nutrita agli stand presenti in piazza 25 Aprile e davanti al cimitero comunale, dove si è tenuta la tradizionale castagnata avisina. Il prossimo appuntamento della sezione sarà sabato 30 novembre per la consueta cena sociale con la premiazioni dei soci benemeriti.