Pralungo: Canto, musica e poesia per ricordare Arcangelo Perino

Ricordare il trascorso di una persona attraverso il canto, la musica, la poesia è quanto si propongono le due Associazioni, Gruppo Culturale Pralunghese e Associazione per il Volontariato di Pralungo, a un anno dall’epilogo della vita di Arcangelo Perino, ultimo ambulante pralunghese che per anni fu presente sul mercato in piazza del paese; Arcangelo amava la musica dei cori e aveva uno sguardo particolare verso Oropa.

“Racconti in musica” è quanto le due Associazioni hanno organizzato per la sera di sabato 9 novembre alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale di Pralungo: sarà una serata particolare dove attraverso il canto, la musica, la poesia, fonti di vita da cui ricaviamo benessere all’anima in un tempo in cui scorre molto odio, si creano paure, angosce, aggressività. Infatti la musica, forma astratta di espressione, permette di vedere al di là della ragione ed avvicina il cielo alla terra; la poesia aiuta a guardarsi dentro, a superare i momenti difficili della propria esistenza.

Protagonisti della serata saranno: il tenore Carlo Aiazzone, accompagnato all’organo da Leandro Ottino, che eseguirà l'Ave Maria di Schubert e Panis Angelicus di Cèsar Franck; il Coro Burcina, ricco di sensibilità lirica e che ha partecipato a rassegne e concerti in Italia ed all’estero raccogliendo lusinghieri successi portandolo a ricercare un repertorio variegato e non propriamente classico seguendo un filone innovativo, valorizzando le singole capacità dei coristi con inserimento di voci soliste. La notevole esperienza musicale del “Burcina”, diretto dal M.o Mario Ciabattini coartefice della grande professionalità dei coristi, porterà le persone presenti alla serata a spaziare dal mondo del lirismo degli “spirituals”, alla dolcezza di canti popolari provenienti da varie parti del mondo, fino al canto “preghiera” nel nome di Maria.

Cristina Colonna e Valeria Ubertino si intercaleranno con la lettura di brevi racconti ed alcune poesie, fonte della vita dell’essere da cui si ricava benessere all’anima, che si richiamano alla figura di Maria che per secoli ha ispirato pittori, musicisti, poeti, facendo della serata un momento di dolce riflessione.