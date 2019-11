Castagnata di Su Nuraghe a La Malpenga per grandi e piccini

Domenica 10 novembre, a Vigliano Biellese, con inizio alle 15, castagnata di Su Nuraghe presso Villa La Malpenga ad ingresso libero Durante il pomeriggio di festa, organizzato tra i bei colori autunnali della collina biellese con al centro i bambini delle scuole di Ronco, Vigliano Biellese e Zumaglia, oltre alle immancabili caldarroste, sarà possibile gustare delizioso succo di mele di antiche varietà biellesi spremute e pigiate mentre sgorga direttamente dal torchio. La festa di sapori si annuncia ancora più ricca, grazie al torrone sardo prodotto in diretta, servito caldo, fatto con miele isolano, nocciole Piemonte e uova di galline allevate nelle terre della Malpenga. L’invito è esteso a grandi e piccini, invitando gli adulti a far emergere il “bambino che è in noi”, accompagnando figli e nipoti a diventare grandi nel corpo e nell’anima attraverso gesti, parole, comportamenti.

Il ricavato della festa verrà devoluto in beneficenza, giusta la partecipazione di "URSIS Biella”, “Shot Gun LE MC”, organizzazione locale presente su tutto il territorio nazionale e internazionale, perlopiù composta da centauri delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, di Corpi paramilitari e di vari Corpi di Polizia in servizio e in pensione, accomunati dalla passione per le motociclette customizzate, personalizzate, con nel cuore la sensibilità verso l’altro: il “fare del bene al prossimo” imparato da piccoli e che da grandi diventa solidarietà concreta. In caso di maltempo la festa sarà annullata. Info e contatti: 3495623795 - Circolo, 01534638.