Candelo: Anche i ragazzi della scuola media alle celebrazioni del IV Novembre FOTO

I ragazzi della scuola media di Candelo celebrano il IV Novembre. Questa mattina, per la prima volta, gli studenti si sono riuniti vicino al monumento ai caduti: “è la prima volta – ha spiegato il vicesindaco Gabriella Di Lanzo – che alle celebrazioni del 4 Novembre si aggiunge un momento interamente dedicato ai ragazzi. Una scelta importante che porteremo avanti negli anni perché il passaggio generazionale è necessario per non dimenticare”. Presente l'Associazione Mosaico con la presidente Franca Spina, insieme ad Enzo Sacchetti e Sergio Viana. Il giornalista Riccardo Alberto ha dato voce a delle lettere scritte al fronte da alcuni candelesi, materiale recuperato grazie al lavoro dell'associazione.

L'associazione Mosaico, negli anni, ha svolto un importante lavoro di ricerca e recupero della memoria per ricostruire il clima sociale e umano della comunità candelese negli anni del primo conflitto mondiale. Questo importante lavoro di ricerca, durato almeno tre anni, è stato ora raccolto in un libro. Alcune copie di questo prezioso testo sono già state consegnate alle scuole negli scorsi giorni durante due incontri tenuti alla scuola elementare e media dai componenti dell'associazione Mosaico. Un ulteriore momento di confronto e racconto affinché la memoria possa essere tramandata di generazione in generazione.

L'amministrazione comunale ringrazia l'associazione Mosaico per l'importante lavoro di ricerca svolto e per i preziosi momenti di dialogo ed incontro che permettono di passare ai nostri ragazzi il testimone della storia. Un ringraziamento doveroso anche agli insegnanti ed al Preside dell'istituto scolastico “C. Pavese” di Candelo-Sandigliano per il coinvolgimento degli studenti attraverso il lavoro di preparazione in classe che viene svolto annualmente in vista delle celebrazioni del 4 Novembre.

I ragazzi, sia alle celebrazioni di ieri sia questa mattina, hanno dato lettura di poesie e testi sapientemente selezionati in classe. Toccante il momento in cui gli studenti hanno intonato la canzone “La leggenda del Piave”. La giornata di ieri è invece stata dedicata alle celebrazioni ufficiali con la cittadinanza, sempre molto presente nonostante il meteo non troppo favorevole. Durante le celebrazioni sono state deposte le corone di alloro presso i monumenti di via IV Novembre e al cimitero ad opera della protezione civile insieme ai nonni vigile e dal gruppo alpini con gli "amici degli Alpini".