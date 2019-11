4 novembre a Ponderano, 5 corone di fiori in paese per i "nostri caduti" FOTOGALLERY

Celebrazioni anche a Ponderano per la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. "Siamo qui per ricordare i caduti della Grande Guerra - commenta il sindaco Roberto Locca -. Senza tralasciare le famiglie di questi nostri caduti. Madri, padri, figli e mogli che rimanevano in attesa, aspettando notizie dal fronte". Deposte 5 corone nei luoghi più significativi del paese. Al monumento dei Cavalieri di Vittorio Veneto, al parco delle Rimembranze, al monumento degli Alpini, dell'Aviazione e infine ai piedi della lapide posta in piazza Garibaldi.

Presenza speciale dell'Assessore regionale Elena Chiorino, anche consigliere di minoranza a Ponderano, che è intervenuta elogiando e ringraziando il lavoro delle forze armate: "Nella difesa dei nostri confini e impegnati nelle missioni di pace. Senza tralasciare chi lavora ogni giorno nel nostro territorio, per mantenere l'ordine e la sicurezza dei cittadini".

La commemorazione è partita con un intervento dell'Avvocato Gianni Chiorino, presidente ANPI Biella, con il ricordo di tutti i valorosi combattenti. "Questa giornata è dedicata a loro, ai nostri caduti. Che hanno fatto la storia con il loro sacrificio".