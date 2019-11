Biella: Gita dedicata agli Over 60, visita ai mercatini di Friburgo e Foresta Nera

L’assessorato alle Politiche sociali della Città di Biella organizza una gita di due giorni dedicata agli Over 60. Il 15 e 16 dicembre sarà possibile partire da Biella per visitare i mercatini di Natale di Friburgo e la Foresta Nera. Per le iscrizioni è necessario rivolgersi al settore Servizi Sociali della Città di Biella di via Tripoli 48. Iscrizioni aperte il 6, 7 e 8 novembre dalle 8,30 alle 12. L’iniziativa è rivolta prioritariamente ai cittadini residenti in Biella con età pari o superiore ai 60, nel limite dei posti disponibili. I non residenti saranno collocati in lista d’attesa. E’ possibile consultare il programma e le quote individuali sulla pagina del comune (clicca qui).