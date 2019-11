Uniko Pellicole, ce n'è per tutti i gusti e necessità

Molte le necessità per cui Uniko Pellicole ha una soluzione. Un mondo nuovo dove sicurezza, eleganza e praticità sono a portata di…vetro e non solo. Per trovare la pellicola perfetta per te Alberto è pronto ad accompagnarti in questo viaggio. Partenza da Vigliano Biellese, via Milano 411. Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 18,30.​

Filo Conduttore Pellicole

Pellicole Auto

Per proteggere durante viaggi brevi o lunghi dai raggi UV, dannosi per la pelle e causa di tumori. Contro il caldo i bambini vi ringrazieranno e anche la spesa, nel tragitto fino a casa. Pellicole Auto oscuranti per la privacy e per avere la tranquillità di lasciare un portatile sul sedile, un sacchetto o uno zaino dimenticato.

Pellicole di Sicurezza

Se sbattuta con forza da un figlio adolescente arrabbiato o da una folata improvvisa di vento poco importa fatto è che il vetro rotto di una porta o di una finestra diviene subito un grave pericolo a cui si può ovviare con una pellicola di sicurezza adatta e a norma di legge.

Pellicole di Arredo

Per trasformare e rinnovare un'anta rovinata, una zoccolatura a prova di urto e strisciata o la cameretta dei bambini per resistere ad ogni gioco e pennarello. Ma anche quando assale quella voglia di cambiare faccia ad un arredo che ci ha stufato o di un colore che non si usa più ma per "Rinnovare Senza Buttare". Utilissime le pellicole di arredo per tutto ciò che altrimenti sarebbe di difficile riammodernamento come, ad esempio, le cabine degli ascensori di vecchia formica.

Pellicole Riflettenti

Per risparmiare sul condizionamento ed avere ambienti più sani e freschi. Nei nuovi uffici pieni di vetrate tanto esposte al sole, ma anche nelle scale di palazzi o nelle cabine di ascensori in vetro esterne agli edifici che diventano terrificanti serre.

Pellicole per Wrapping

Per rendere più accattivante una vettura e giocare con i contrasti tetto, montanti e specchietti di un colore diverso senza riverniciarla da Uniko si può come anche farla interamente di un diverso colore. Non solo bellezza ma anche protezione della carrozzeria per i più affezionati al loro “gioiellino” perché mantenga più valore con le pellicole di PPF adatte.

Piccola pillola: se l’obiettivo è rinnovare lo scafo della barca le righe di decorazione possono essere meno attaccabile da organismi animali e vegetali in wrap che non in vernice.

Pellicole di Discrezione

Uffici con pareti di separazione in vetro? Ti senti osservato e ti sembra di avere poca privacy? Una vasta gamma di pellicole discrezionali tra cui scegliere vi aspetta: disegni moderni, classici o semplici o anche pellicole che si attivano, rendendo la vetrata da trasparente a bianco opaco, con un semplice click di telecomando al bisogno.

Pellicole di Design

Mille soluzioni, a vetro o a parete, per stravolgere in poco tempo un ambiente. Effetto "Bolla di Sapone" per un banale vetro o luminescente in colori dorati. Vetri di ogni colore. Una vetrina di una gioielleria luccicante di oro e argento e sempre per le vetrine glitter nei colori rosso, verde e blu per diversificarti e rendere questo Natale sfavillante.