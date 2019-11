Ance Biella all'assemblea nazionale di Roma. "La svolta verso il futuro"

Ance Biella (Collegio Costruttori Edili), con il presidente Francesco Panuccio e il vice Andrea Bonifacio, è stata rappresentata ai massimi livelli all’assemblea nazionale che si è svolta a Roma. Titolo dell’assise è stato "La svolta verso il futuro". «Il presidente Gabriele Buia ha ribadito lo stallo in cui ancora oggi si trova il Paese, dovuto principalmente alle difficoltà che il settore delle costruzioni continua a vivere. Buia ha richiamato la necessità di avviare una decisa lotta alla burocrazia in stile soviet, una vera e propria dittatura che spoglia il cittadino e l’impresa di tutti i diritti. Se non si parte da qui è inutile stanziare risorse perché non saranno spese», Panuccio sintetizza così il senso dell’intervento del presidente nazionale. «Sono sette le azioni da compiere per il futuro in cui l’edilizia può svolgere un ruolo determinante per il Paese in chiave di sostenibilità economica, sociale e ambientale: Infrastrutture per la sostenibilità: manutenzione, messa in sicurezza, edilizia scolastica; Un’agenda Urbana per la sostenibilità; Un Patto per un’economia circolare; Un contratto improntato alla sostenibilità e al bene sociale; Una normazione sostenibile; Un credito a misura di cittadino e imprese;Un settore aperto ai giovani e all’innovazione» ha detto Buia.

Messaggio chiaro da parte dei costruttori anche sulla manovra 2020, di cui si apprezza lo sforzo per la previsione di nuovi fondi, che vanno però trasformati rapidamente in cantieri, e sul Dl Fiscale. Ance ha chiesto di ritirare immediatamente la norma sulle ritenute per i dipendenti che comporterà un salasso per le imprese e poco guadagno per lo Stato. I rappresentanti del Governo intervenuti all’Assemblea, il hanno manifestato il proprio impegno per individuare soluzioni alla crisi del settore. Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha annunciato, entro la fine dell’anno, l’apertura di un tavolo dedicato al settore delle costruzioni. La Ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha ribadito come sua priorità quella di sbloccare le opere spendendo le risorse disponibili, per troppo tempo ferme.