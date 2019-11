4 Novembre, Cossato ricorda caduti e vittime di incidenti sul lavoro, Moggio: “Tenere alta attenzione” FOTO

Cossato ricorda i suoi caduti. Questa mattina la cittadinanza, insieme all'amministrazione comunale, ha preso parte alla cerimonia commemorativa del 4 Novembre. Dopo la funzione eucaristica, è partito il corteo dalla piazza delle chiesa fino a Piazza Angiono con la posa della corona al Monumento dei Caduti, sulle note musicali della Filarmonica Cossatese.

“Questo è un giorno molto importante per tutti noi italiani – spiega il sindaco Enrico Moggio - Si festeggia l'unità nazionale e le forze armate che ogni giorno ci sostengono e difendono sia dai nemici esterni sia dai pericoli interni. Una festa che andrebbe ancor più valorizzata poiché la sua importanza non è percepita nella sua interezza dalle persone. Di questo sono dispiaciuto: mi auguro che in futuro torni ad avere rilevanza in tutto il paese”.

Nella stessa giornata, si è tenuta la commemorazione delle vittime di incidenti sul lavoro con la posa di una corona al monumento di Piazza Tempia e la partecipazione dell’ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. “Cossato ha ricordato anche i morti sul lavoro – sottolinea Moggio – Una guerra quotidiana perchè il diritto al lavoro non può prescindere dalla sicurezza. Dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione”.