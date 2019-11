Mezzana ricorda i suoi caduti: Polizia e carabinieri a messa per il IV Novembre VIDEO

Si è svolta nella giornata di oggi, 3 novembre, nella chiesa del comune di Mezzana Mortigliengo e per volere del sindaco Alfio Serafia, la commemorazione dei caduti in Guerra e in Servizio. Alla presenza del Commissario Capo Rossana Imbimbo Capo di Gabinetto della Questura di Biella, del Comandante di Stazione Carabinieri Valle Mosso, Maresciallo Capo Daniele Ciani, delle associazioni combattentistiche d'arma A.N.P.S Biella, A.N.C Sez. Valdilana, don Renzo Norris ha celebrato una messa in ricordo dei caduti.

Alla deposizione della corona al monumento dei caduti ha preso la parola il sindaco Alfio Serafia: "I nostri ragazzi - ha detto durante il discorso - lavorano giorno e notte rischiando la vita per 1250 euro al mese, con uno spirito di servizio fuori dal comune. Quello che non trovo giusto è che alcuni magistrati dopo poche ore rimettano in libertà, i delinquenti appena arrestati. Non è rispettoso per la cittadinanza e per il lavoro delle nostre forze dell'ordine". Il sindaco ha poi ricordato con orgoglio che grazie al costante lavoro del comando Carabinieri di Valle Mosso il comune di Mezzana Mortigliengo è uno dei più sicuri della zona.