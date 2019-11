Virtus straripante, Cremona finisce in ginocchio

"E' uno spettacolo vedervi giocare". Riprendiamo il commento, postato sul nostro canale social da un tifoso, per riassumere la "mostruosa" prova di forza della Prochimica Novarese Virtus Biella, ieri sera, al PalaSarselli. 3-0 il risultato finale contro una corazzata che risponde al nome di Esperia Cremona. Chi non era presente a Chiavazza si è perso uno spettacolo nello spettacolo. E non lo diciamo perchè siamo i primi tifosi, lo scriviamo perchè è la sacrosanta verità. A detta di tutti i presenti. Una partita incredibile, adrenalinica, non raccontata nel giusto modo dal risultato finale che potrebbe far pensare ad una vittoria a mani basse. Invece tutti e tre i set sono stati interpretati alla grande da entrambi i sestetti in campo. Giocati alla morte tutti i palloni. La Virtus aveva il pubblico dalla sua e quella forza interiore che ha annichilito, nei momenti topici, i vari tentativi di accelerazione delle "tigri" di Cremona. Ricezione, alzata, giù un botta a mano tesa. E avanti così per tutta l'ora e mezza di gioco. E' stata una grande serata di volley per tutti gli appassionati presenti al palazzetto. I pronostici erano a favore dell'Esperia, forte di due vittorie nette in queste prime giornate di campionato. Capitan Mariottini e compagne hanno saputo resistere, controbattere, strappare la vittoria e rispedire al mittente Cremona. Non bisogna montarsi la testa perchè la strada è ancora lunga e tortuosa ma è giusto festeggiare nel migliore dei modi perchè, ripetiamo, la Virtus Biella ha vinto un match molto scorbutico contro un avversario dalle grandi possibilità future, in ottica campionato. Da lunedì si torna in palestra, resettando la testa e concentrandosi sul prossimo difficile appuntamento di sabato 9 novembre: trasferta nel piacentino contro Conad Alsenese.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Esperia Cremona 3-0

Parziali: 25-21, 25-21, 27-25

Tabellini: Anello I. ne, Anello L 5, Mariottini 4, Baratella (L), El Hajjam 2, Walther ne, Frascarolo ne, Fragonas 6, Diego 12, Bazzani 14, Zecchini 5, Venco, Mainini (L) ne, Fornara 9. All. Venco. Risultati

3^ Giornata Girone A Serie B1

Florens Re Marcello-Igor Volley 3-0, Prochimica Novarese Virtus Biella-Esperia Cremona 3-0, Albese-Don Colleoni 3-0, Parella-Lilliput 0-3, Acqui Terme Alsenese 3-1, Costa Volpino-Picco Lecco 0-3. Riposa Capo d'Orso Palau.

Classifica: Albese 8, Lilliput 7, Picco Lecco 6, Esperia Cremona 6, Costa Volpino 6, Prochimica Novarese Virtus Biella 5, Acqui Terme 4, Capo d'Orso Palau 3, Don Colleoni 3, Igor Volley 3, Florens Re Marcello 3, Alsenese 0, Parella 0.