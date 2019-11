Tutto il calcio biellese: Ceversama splende contro la Strambinese. Mongrando battuto in casa FOTO

Domenica di buoni risultati anche per le altre categorie. A Sizzano il Vigliano si impone 0-2 salendo al secondo posto in classifica. Pareggio per il Città di Cossato: 1-1 contro il Bulè Bellinzago. In Prima Categoria pareggio per la Chiavazzese (3-3 contro Junior Pontestura) e Ponderano (1-1 contro Virtus Vercelli). Partita da dimenticare per Torri Biellesi e Valdilana, battute rispettivamente 4-0 e 0-3 contro Pro Palazzolo e Stay O' Party. Sconfitta anche per la Valle Cervo, 1-0 contro il Pro Roasio. Sorride invece la Ceversama, che ha battuto 5-2 la Strambinese.

In Seconda Categoria ottimi risultati per il Gaglianico e La Cervo: il primo 5-0 contro la Valchiusella, il secondo 5-1 contro il Valdigne. Lessona perde in casa contro l'Fc Biella (0-2). Idem per Mongrando, battuto sul campo di casa 3-4 dal "cugino" Pollone. Pareggio per la Valle Elvo Occhieppese contro l'Aosta Calcio: 1-1.

Infine, in Terza Categoria, il Sandigliano ha chiuso 1-1 contro il Casalino, mentre Masserano Brusnengo ha vinto 3-1 in casa contro il Canadà.

Risultati del 9° turno di Promozione

Bianzé vs Sparta Novara 0-0

Briga vs Omegna 1-0

Dormelletto vs Santhià 1-2

Dufour Varallo vs Juventus Domo 0-1

Piedimulera vs Arona 2-1

Sizzano vs Vigliano 0-2

Valduggia vs Vogogna 2-0

Bulè Bellinzago vs Città di Cossato 1-1

Risultati del 9° turno di Prima Categoria

Junior Pontestura vs Chiavazzese 3-3

La Chivasso vs Azeglio 1-1

Orizzonti United vs La Vischese 0-2

Ponderano vs Virtus Vercelli 1-1

Pro Palazzolo vs Torri Biellesi 4-0

Pro Roasio vs Valle Cervo Andorno 1-0

Strambinese vs Ceversama 2-5

Valdilana vs Stay O' Party 0-3

Risultati dell'8° turno di Seconda Categoria

Bajo Dora vs Montjovet Champdepraz 0-0

CGC Aosta vs Chambave 7-0

Gaglianico vs Valchiusella 5-0

La Cervo vs Valdigne Montblanc 5-1

Lessona vs Fc Biella 0-2

Mongrando vs Pollone 3-4

Valle Elvo Occhieppese vs Aosta Calcio 1-1

Risultati dell'7° turno di Terza Categoria

Città di Sandigliano vs Casalino 1-1

Lenta vs Voluntas Novara 2-1

Masserano Brusnengo vs Canadà 3-1

Piemonte Sport vs Amatori Granozzese 1-2

Sporting Trecate vs Sangermanese 4-2

Virtus Mulino Cerano vs Fara 0-0

Classifica Promozione

Juve Domo 19Vigliano 18Briga e Dufour Varallo 17Valduggia e Omegna 16Sparta Novara e Sizzano 14Santhià 13Bulè Bellinzago 12Città di Cossato e Piedimulera 11Dormelletto 9Bianzé 8Arona 3Vogogna 1

Classifica Prima Categoria

La Vischese 20

Chiavazzese 19

Junior Pontestura e Ceversama 18

Stay O' Party 17

Ponderano e Pro Palazzolo 14

Orizzonti United 13

Valdilana Biogliese 12

Strambinese e Valle Cervo Andorno 11

Azeglio 10

Pro Roasio 9

Torri Biellesi 6

La Chivasso 5

Virtus Vercelli 2

Classifica Seconda Categoria

Montjovet Champdepraz 22

Bajo Dora 19

La Cervo 17

Gaglianico e CGC Aosta 16

Mongrando 15

FC Biella 13

Valchiusella 11

Pollone 8

Aosta Calcio e Valle Elvo Occhieppese 6

Lessona 4

Valdigne Montblanc 3

Chambave 2

Classifica Terza Categoria

Amatori Granozzese 18

Virtus Mulino Cerano 16

Canadà 13

Città di Sandigliano 12

Lenta 11

Masserano Brusnengo 10

Voluntas Novara 9

Casalino 8

Fara 7

Piemonte Sport e Sporting Trecate 5

Villanova 3

Sangermanese 0