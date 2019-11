Trasferta con il botto per l'under 18 del Fanton Teens Cossato

Esordio stagionale in trasferta da ricordare per l'under 18 del Fanton Teens Cossato: nel fine settimana i ragazzi allenati da Sergio Salvoni ed Enrico Riccini si sono imposti 85-32 sul campo del San Maurizio D'Opagio. Match senza storia con il Teens che, dopo il 17-6 del primo periodo, prende il largo e controlla la partita fino al +53 finale. Quattro giocatori in doppia cifra, il migliore Bolano con 19 punti.

Tabellino

San Maurizio D'Opaglio - Fanton Teens Cossato 32-85 (14-33 a metà partita). Cossato.

Brandolese 7, Lavino 17, Bolano 19, Curvà 10, Gallo 4, Austria 2, Viceconte 2, Machetto 2, Bertoglio 4, Negro 3, Mignone 2, Freguglia 13.