Scuola Pallavolo Biellese, 3-1 contro Rabino Sport. Si sale al terzo posto in classifica

Tutti in piedi ad applaudire Ilario Ormezzano Sai SPB. Grande prova di forza ieri sera contro una buonissima squadra come Rabino Sport Val Chisone: a Occhieppo Inferiore, la formazione biellese si aggiudica il massimo della posta in palio con il punteggio finale di 3-1. Successo di spessore che catapulta la Scuola Pallavolo Biellese al terzo posto in classifica, a -2 dal Verbania capolista.

Soddisfatto l’allenatore delle giovanili Marco Calcaterra, seduto in panchina al posto di coach Federico Barazzotto, impegnato nella maratona di New York: “Rispetto a Chieri, avevamo di fronte una squadra di alto livello ma i nostri ragazzi sono stati attenti, disciplinati e desiderosi di portare a casa un buon risultato. Ci sono riusciti e, a tratti, si è vista una buona prova corale. Una vittoria di squadra arrivata con il contributo di tutti i giocatori, scesi in campo in vari momenti della partita. Una conferma ulteriore del processo di valorizzazione dei nostri giovani come indicato dalla nostra società”.

Questo il sestetto iniziale: Frison al palleggio, Guala opposto; schiacciatori Ricino e Gallo (capitano). Centrali Marchiodi e Sartore, con libero Vicario. Ingressi di: Rastello al palleggio, Roncati, Brusasca e Perinetti schiacciatori e Bagnasco opposto.

Ilario Ormezzano Sai SPB – Rabino Sport Val Chisone 3-1

Parziali: 25-14; 17-25; 25-16; 25-21.

Ilario Ormezzano Sai SPB: Ricino 14, Guala 13, Gallo 8, Frison 7, Sartore 7, Marchiodi 5, Brusasca 0, Rastello 0, Perinetti 0, Bagnasco 0, Roncati 0, Vicario libero. All. Calcaterra.