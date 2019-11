Running: Stefano Velatta re della 27esima StraCastellazzo

Ha ottenuto il primo gradino del Podio alla 27esima StraCastellazzo Stefano Velatta, il maratoneta biellese portacolori dell'Atletica Paratico, che a fine anno lascerà per entrare nella squadra dei Maratoneti Genovesi. La gara si è svolta questa mattina, domenica 3 novembre, a Castellazzo Bormida nell'Alessandrino, provincia in cui Velatta era già stato due settimane fa per il memorial Ettore Dacomo a Capriate d'Orba.

L'atleta biellese ha chiuso il percorso da 11 chilometri in 39 minuti e 39 secondi. "Si trattava di un tracciato da 6,5 km circa di sterrato e il restante di asfalto - spiega - quasi tutto pianeggiante. Uniche asperità due cavalcavia durante il percorso. Sono riuscito a staccare il ragazzo con cui sono partito intorno al nono chilometro: in questo modo sono riuscito a guadagnare quei 15 secondi di distacco che mi hanno permesso di vincere".

A completare il podio della gara, che ha visto 186 partecipanti, Gabriele Rosselli e Diego Scabbio, entrambi dell'Atletica Novese. Tra le donne, successo di Iris Baretto del Trionfo Ligure, seguita da Giovanna Caviglia (Atletica Alessandria) e Laura Rao (Doratletica).