Pallavolo Serie D, Botalla Formaggi Teamvolley rompe il ghiaccio. Prima vittoria contro Union Rivalta

Il numero tre porta bene al Botalla Formaggi TeamVolley che nella terza giornata del campionato di serie D raccoglie un’importante vittoria in casa contro Union Volley (3-1: 22-25, 25-17, 25-13, 25-16). Nel sestetto iniziale hanno trovato spazio Lisa Fornasier in palleggio, Rebecca Melotti opposta, Levis e Caratti (poi avvicendata da Silvestrini) attaccanti ricettori, Rachele Melotti e Caramori (al suo posto spazio anche per Perucca) centrali, Ippolito libero.

La partita vive sul filo dell’equilibrio per tutto il primo parziale con le biancoblù avanti di 1, 2 punti, fino al 17 pari quando il TeamVolley spreca due ghiotte occasioni e le torinesi sono brave nel portarsi in vantaggio e chiudere 25-22. Dal secondo set il Botalla concede pochissimo in termini di errori gratuiti, prosegue il buon ritmo in battuta ed alza il livello della difesa, costringendo le ospiti a forzare le soluzioni in attacco che portano ed errori continui. Così le giovani guidare da coach Marco Busancano volano verso il pareggio (25-17 la seconda frazione). Sull’uno a uno le biancoblu, dopo un breve momento di disattenzione, tornano a premere sull’acceleratore e sempre con battuta e difesa direzionano il match sui binari a loro più congeniali per chiudere 25-13 e 25-16 terzo e quarto set.

"Una buona iniezione di fiducia che speriamo possa portare a sfruttare il doppio turno casalingo che ci vedrà scendere nuovamente in campo la tra una settimana sempre a Lessona contro la Foglizzese" dice coach Marco Busancano.

Botalla Formaggi Teamvolley – Union Rivalta 3-1

Parziali: 22-25, 25-17, 25-13, 25-16 Tabellino Botalla: Fornasier Lisa 1, Lorenzon n.e, Silvestrini 12, Caratti 3, Levis 16, Melotti Rebecca 21, Bognetti n.e, Rastello 0, Melotti Rachele 7, Perucca 3, Ippolito (L), Fantini (L). All. Busancano.