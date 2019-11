Pallavolo Serie C, vittoria schiacciante per la Bonprix Teamvolley contro il Vbc Savigliano

Bonprix TeamVolley inarrestabile. Nella terza giornata del campionato di serie C le rossoblù hanno sconfitto per 3-0 (parziali a 22, 22 e 15) il Vbc Savigliano. Coach Fabrizio Preziosa schiera Biassoli in palleggio con opposta Loro Piana; Gualinetti e Peracino di banda, Gaito e Barbonaglia centrali, libero Cimma.

Parte bene il Teamvolley subito avanti 6-2, contro un Savigliano giovane ma determinato, già incontrato molte volte in passato sia nei campionati giovanili Under 18, sia in diversi tornei, ultimo dei quali il Bear Wool Volley della passata stagione. Ma il vantaggio è aleatorio e, complici un paio di errori, le cuneesi trovano l’immediata parità a quota 7-7. L'incontro va avanti punto a punto fino alla prima interruzione chiamata da coach Preziosa sul 18 pari, tempo che porta i suoi frutti, con il break decisivo di Gaito e compagne. Nel finale ottimo ingresso di Balzano per Peracino: finisce 25-22 dopo 25 minuti.

Nel secondo set il tecnico delle padrone di casa riparte con la stessa formazione e anche il match si conferma punto a punto. Ci vuole un buon turno di battuta di Gaito per dare il primo strattone alla frazione e costringere le ospiti a fermare subito il gioco sul 13-10: interruzione che però porta ben pochi benefici a Savigliano, in quanto il Teamvolley continua a spingere e a mantenere a debita distanza le avversarie (21-17 al secondo time-out delle ospiti). Il coach avversario le prova tutte cambiando le varie diagonali per recuperare i punti persi a metà set, ma Peracino e compagne non demordono e chiudono il secondo parziale nuovamente a 22 dopo altri 25 minuti di partita.

Nel terzo set la Bonprix vuole chiudere la pratica senza ulteriori patemi e vola via sin da subito 8-4 con una Gualinetti da 16 punti (top-scorer di serata) a far da guida alle sue compagne; seguita da una Gaito in splendida forma (11 per lei), autrice di una ‘fast’ spettacolare che regala il 21-12 alle biancoblu. L'incontro si chiude poco dopo con un paio di errori delle avversarie, andate fuori partita, per un 25-15 e 3-0 in poco più di un’ora.

Assente all'incontro per lavoro Fabbro.

Il commento di coach preziosa

"Abbiamo fatto un ‘partitone’ – dice soddisfatto Fabrizio Preziosa -. Rispetto a sette giorni prima le ragazze, contro una squadra candidata ai play off, hanno difeso in maniera strepitosa, limitando il loro attaccante e condendo la prestazione con una battuta efficace. Ne è uscita una vittoria meritata, mai messa in discussione. Qualche errore in attacco è stato normale considerando i rischi che volevamo prenderci. Sono contento: dobbiamo estendere questa capacità di costruire gioco anche in trasferta, però intanto archiviamo questo bel successo. Tutto il gruppo merita l’applauso: continuiamo a lavorare su questa strada".

Bonprix Teamvolley - Vbc Savigliano 3-0

Parziali: 25-22, 25-22, 25-15

Tabellino Bonprix TeamVolley: Biassoli 5, Gualinetti 16, Barbonaglia 3, Loro Piana 9, Balzano 1, Gaito 11, Peracino 5, Zecchini n.e, Zatta n.e, Perissinotto n.e, Cimma L1. All. Preziosa.