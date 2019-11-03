Giro delle Cascine, vincono Carrera e Berthone. La classifica assoluta FOTOGALLERY

Il favorito della vigilia non ha deluso le attese: è il borgosesiano Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto) a conquistare la vittoria nella 46ª edizione del Giro delle Cascine, manifestazione nazionale bronze valida anche quale campionato regionale di corsa su strada, organizzato sabato pomeriggio a Gaglianico in provincia di Biella.
Ha condotto la gara in solitaria concludendo in 30’32” con un vantaggio di oltre un minuto su El Mehdi Maamari (31’46”), portacolori della Fulgor Prato Sesia, che ha così conquistato il titolo di campione regionale. Sul terzo gradino del podio il milanese Stefano Casagrande (Azzurra Garbagnate, 31’52”). Premiati i primi cinque assoluti e dunque gloria anche per Massimo Farcoz (Pont St. Martin, 32’16”) e Flavio Ponzina (Brancaleone Asti, 32’33”).
Primo biellese è Gabriele Beltrami (Pont Saint Martin) che ha chiuso 6° assoluto, ha vinto la categoria M45, ma quel che più conta è che si è aggiudicato il trofeo in memoria di Roberto Febbraio, riservato al primo classificato tra i nati nel 1974.
Tra i primi 10 anche Saverio Bavosio (Brancaleone, 32’47”), Vezio Bozza (Santhià, 32’58”), Paolo Boggio (Santhià, 33’06”) e Massimiliano Barbero Piantino (Atl. Saluzzo, 33’07”) che ha conquistato il Trofeo Ezio Cappio assegnato al migliore classificato nella somma tempi tra questa gara e la Biella-Santuario di Oropa, mettendo dietro proprio Paolo Boggio di 4 secondi.
Non c’è stata storia nemmeno in ambito femminile. Assente dell’ultim’ora l’annunciata Nadia Ejjafini, nei primi chilometri è stato testa a testa tra Catherine Bertone (Calvesi Aosta) e Elisa Stefani (Brancaleone Asti). La valdostana ha allungato a metà gara imprimendo un ritmo impossibile e chiudendo in 34’21” con un vantaggio di 19 secondi sulla valenzana. Avvincente la lotta per il terzo gradino del podio: alla fine l’ha spuntata la junior biellese Lucrezia Mancino (Ugb Biella) arrivata al campo Miller Rava in 37’44” con un vantaggio di 12 secondi sull’allieva Arianna Reniero (Atl. Gaglianico, 37’56”) e di un’altra mancata di secondi su Federica Barailler (Pont Saint Martin, 38’03”) e su Sara Borello (Atl. Canavesana, 38’19”). In 10ª posizione segnaliamo Eufemia Magro (Dragonero) che con questo risultato si è aggiudicata il trofeo Ezio Cappio.
Complessivamente 449 gli iscritti (412 al traguardo), partiti con circa 20 minuti di ritardo rispetto l’orario originale per consentire un intervento medico in una struttura sportiva vicina, sita lungo il percorso di gara. Un numero che si colloca al secondo posto nella quasi cinquantennale storia della gara: il record è di 471 nel 1974.
Lunga e articolata la cerimonia di premiazione: presenti Rosy Boaglio, presidente Fidal Piemonte; Graziano Giordanengo, vicepresidente; Vichy Meliga, consigliere regionale; Mario De Nile, vicesindaco di Gaglianico. Oltre ai primi 5 assoluti, infatti, sono stati premiati i primi 5 di ognuna delle categorie previste, dalle Allieve ai Master over 70, e i podi del campionato regionale di corsa su strada 10 km.
Per quanto riguarda i premi di società il trofeo memorial Giorgio Scudellaro alla miglior squadra a punti è andato alla Brancaleone Asti che si è aggiudicata anche il trofeo memorial Barbara Lorenzi per la miglior società femminile.
Oltre al memorial Roberto Febbraio e al Gran Premio Ezio Cappio è stato assegnato anche il Gran Premio memorial Elio Cerruti ai primi classificati residenti a Gaglianico che sono risultati essere Edoardo Russo e Eleonora Cerruti.
L’organizzazione è stata curata dall’As Gaglianico 74 con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano, con il supporto di Protezione Civile di Vigliano Biellese, Aib Biella Orso, Aib Zumaglia, Protezione Civile di Muzzano e Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e con la partnership dei numerosi sponsor.
La classifica assoluta
1 FRANCESCO CARRERA ATL. CASONE NOCETO
2 EL MEHDI MAAMARI G.S. FULGOR PRATO SESIA
3 STEFANO CASAGRANDE AZZURRA GARBAGNATE M.SE
4 MASSIMO FARCOZ A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
5 FLAVIO PONZINA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
6 GABRIELE BELTRAMI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
7 SAVERIO BAVOSIO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
8 VEZIO BOZZA ATL. SANTHIA'
9 PAOLO BOGGIO ATL. SANTHIA'
10 MASSIMILIANO BARBERO PIANTINO ATLETICA SALUZZO
11 ALESSANDRO MARIO FERRAROTTI GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
12 PAOLO ORSETTO ATLETICA VERCELLI 78
13 MICHELE FRACASSI ATL. SANTHIA'
14 LUCIANO SPETTOLI ATL. ALESSANDRIA
15 LEANDRO DEMETRI G.P. SOLVAY
16 DIEGO SCABBIO ATL. NOVESE
17 CATHERINE BERTONE ATLETICA SANDRO CALVESI
18 MAMADOU YAYA SOUARE A.S.D. PODISMO DI SERA
19 ALEX ZULIAN A.S.D. BRANCALEONE ASTI
20 NICHOLAS BOUCHARD S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
21 ELISA STEFANI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
22 FRANCESCO GUGLIELMETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA
23 MATTEO BIOLCATI RINALDI BIELLA RUNNING
24 MARCO MAGNINO ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
25 EMANUELE LADETTO ATL. SANTHIA'
26 MASSIMO GALFRE' A.S.D.DRAGONERO
27 GABRIELE ASTORINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
28 ACHILLE FARANDA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
29 MATTEO RIVA ATLETICA VERCELLI 78
30 NICOLO' DANIELE ATLETICA CANAVESANA
31 FEDERICO CARMAGNOLA ATLETICA CANAVESANA
32 GIOVANNI STELLA ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT
33 DAVIDE NICCO A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
34 FEDERICO POLETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA
35 GIORDANO MONTANARI DAINI CARATE BRIANZA
36 HEDI CHEBBI ATL. SANTHIA'
37 FRANCO CHIERA BASE RUNNING
38 FABRIZIO RIESI G.S. SPLENDOR COSSATO
39 CHRISTIAN ARICI PRO SESTO ATL.
40 MARCO ALCIATI RUNNER TEAM 99 SBV
41 ALESSIO ALEPPO A.S. AMATORI SPORT
42 VINCENZO IPPOLITO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
43 MATTIA GRIFA AZZURRA GARBAGNATE M.SE
44 MARCO FILA ROBATTINO ATLETICA VERCELLI 78
45 CLAUDIO PASTORE SPORT PROJECT VCO
46 CHRISTIAN AGNOLIN GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
47 DAVIDE GIOVANNI AMENTA G.S. LA CECCA BORGOMANERO
48 MICHELE PANZA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
49 EDOARDO RUSSO UNIONE GIOVANE BIELLA
50 GIANFRANCO BEDINO G.P. TRINESE
51 DIEGO SALTALAMACCHIA A.S.D. PODISTICA TORINO
52 ALBERTO BAGNASACCO ATL. TRIVERO 2001
53 ALESSIO ALLAZZETTA ATLETICA CANAVESANA
54 VITTORIO ZUNGRI ATLETICA CANAVESANA
55 CESARE GILDO MORETTI A.S. AMATORI SPORT
56 MASSIMO CIMINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
57 MARCO GULMINI ATL. SANTHIA'
58 SIMONE TRAVAGLIA ATLETICA VALSESIA
59 GIANNI CHIORBOLI ATL. SANTHIA'
60 ELVIO VINZIO ATLETICA VALSESIA
61 MICHELE MONTANARELLA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
62 ANDREA DOMATTI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
63 LUCREZIA MANCINO UNIONE GIOVANE BIELLA
64 LORENZO CONSOLI A.S. AMATORI SPORT
65 FABRIZIO ATTARDI ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
66 FEDERICO CAVEGLIA BEATRIS CURTIL ATLETICA CANAVESANA
67 ARIANNA RENIERO ATL.GAGLIANICO
68 NICOLA POGGIO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
69 FEDERICA BARAILLER A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
70 POLICARPO CRISCI A.S.GAGLIANICO 1974
71 ROBERTINO RABBACHIN ASD TEAM PERETTI
72 ALFONSO BRACCO A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
73 VALENTINO OSILIERO A.S.GAGLIANICO 1974
74 MASSIMO PASQUAL CUCCO A.ATL. CANDELO
75 SARA BORELLO ATLETICA CANAVESANA
76 ANDREA MANDRINO ATL. ALESSANDRIA
77 ROBERTO ENRIETTA ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS
78 PAOLO MUSSO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
79 MARCO IVALDI A.S.D.DRAGONERO
80 LORENZO FERRERO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
81 ANDREA SCRIVANI ATLETICA CANAVESANA
82 ANDREA DE BIASIO A.S.D. CASTLERUN
83 LUCA GIOVANNINI A.ATL. CANDELO
84 MATTIA GIANOTTI A.S.D. CASTLERUN
85 ANTONIO DANIELE ZOPPO A.S.D. CASTLERUN
86 PAOLO VEGGI ATL. SANTHIA'
87 CHIARA COPELLI RUNNER TEAM 99 SBV
88 CLAUDIA MARCHISA ATL. ALESSANDRIA
89 NICOLO' SCAGLIA ATL. TRIVERO 2001
90 MASSIMO MANSELLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
91 SILVIO ROMA VALSUSA RUNNING TEAM
92 FRANCESCO GROSSO ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI
93 VALERIA POLI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
94 SIMONE CORSETTO A.S.D. CASTLERUN
95 MAURIZIO SALERNO ATLETICA VERCELLI 78
96 GIUSEPPE CHIEPPA G.S. SPLENDOR COSSATO
97 DIEGO ROSSINI ATL. SANTHIA'
98 GIAN LUCA TRIFFILETTI A.S.GAGLIANICO 1974
99 LUCA BELTRAMI ATL. SANTHIA'
100 LUCA MEIRONE A.S.GAGLIANICO 1974
101 MARZIO GUGLIELMINOTTI CANUN BIELLA RUNNING
102 PATRICK BOMBARDELLI ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
103 EUFEMIA MAGRO A.S.D.DRAGONERO
104 ISSAM BADRI ATLETICA CANAVESANA
105 DENIS BERTACCO ATL. SANTHIA'
106 GRAZIANO GIORDANENGO A.S.D.DRAGONERO
107 NIKHY ANDREELLA RUNCARD
108 NICOLA ALEPPO A.S. AMATORI SPORT
109 ROBERTO PENNA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
110 TIZIANO MARTINI A.S.GAGLIANICO 1974
111 GABRIELE ANEDDA A.S.GAGLIANICO 1974
112 FABIO MALVESTITI ATL. ARCISATE
113 FRANCESCO FALABELLA G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
114 GUIDO GARDINI BIELLA RUNNING
115 CHRISTIAN DAL COL S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
116 SIMONE BORRI A.S.GAGLIANICO 1974
117 ROBERTO SERRA G.S. SPLENDOR COSSATO
118 SALVATORE SAIA RUNCARD
119 CAROLA CORRADI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
120 ANDREA DE VENERE BIELLA RUNNING
121 PIERPAOLO FONTAN ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS
122 NICOLE COPPA BRACCO ATLETICA
123 DARIO AMATEIS A.S.D. BRANCALEONE ASTI
124 MASSIMO RONZANI ATL. TRIVERO 2001
125 ROSSELLA GIORDANO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
126 GABRIELE CORNELLA A.ATL. CANDELO
127 MAURO VIGNA DOCCHIO ASS. DILET. CANAVESE 2005
128 GIOVANNI BONFANTE A.S.GAGLIANICO 1974
129 ANTONINO RICCERI A.ATL. CANDELO
130 GIUSEPPE D'ANDREA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
131 ANDREA COLOMBO RUNCARD
132 STEFANO AVEZZA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
133 EFISIO PICCI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
134 ENRICO BOIDI ATL. ALESSANDRIA
135 MARIA LUISA MARCHESE ATL. NOVESE
136 GIULIO PONTIROLI A.S.D. PODISMO DI SERA
137 ROBERTO POLETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA
138 SARAH AIMEE L'EPEE ATLETICA SETTIMESE
139 ETTORE BO JUNIORATLETICA ASD
140 ALESSANDRO CHIARATI LA VETTA RUNNING
141 FRANCO MOSCA LA VETTA RUNNING
142 LUCA COMINATO ATL. TRIVERO 2001
143 FEDERICA LAINO TEAM DLF ASTI ASD
144 FEDERICO SANGIORGI BIELLA RUNNING
145 SIMONE DELL'APROVITOLA A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
146 FILIPPO MOGGIO G.S. SPLENDOR COSSATO
147 DIEGO CENA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
148 DOMENICO NICASTRO BIELLA RUNNING
149 SAMUELE BALSARINI ATLETICA VALSESIA
150 ROBERTA ALBERTINI UNIONE GIOVANE BIELLA
151 CLAUDIO GIVONE A.S.GAGLIANICO 1974
152 MAURIZIO LIONE ATLETICA VERCELLI 78
153 ROBERTA BOMBACI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
154 GIUSEPPE SCAGLIOTTI A.ATL. CANDELO
155 STEFANO GREMMO A.S.GAGLIANICO 1974
156 SABINA CANGIAMILA AZZURRA GARBAGNATE M.SE
157 CESARE CHIABRERA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
158 ALESSANDRO GIANA A.S.GAGLIANICO 1974
159 JACOPLA MORACCI AZZURRA GARBAGNATE M.SE
160 GABRIELLA GALLO G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
161 ROBERTO BELLONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI
162 DOMENICO GUGLIELMINETTI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
163 DAVIDE PINARDI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
164 ALESSANDRO ZIFIGLIO GSA POLLONE
165 MARCO EULOGIO BIELLA RUNNING
166 MONIA MARCHETTI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
167 TIZIANO BERRA A.ATL. CANDELO
168 ALESSANDRA DEGIUGNO BIELLA RUNNING
169 IGNAZIA CAMMALLERI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
170 CLARA DEFILIPPI ATLETICA VALSESIA
171 MARCO GHILARDELLI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
172 ELISA TRAVAGLINI LA VETTA RUNNING
173 SILVIA BOCCIA G.S. LA CECCA BORGOMANERO
174 PAOLO CONGIU A.S.GAGLIANICO 1974
175 ANTONELLA RABBIA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
176 MAURIZIO TRAVERSO ATL. NOVESE
177 MASSIMILIANO QUAGLIA A.ATL. CANDELO
178 FILIPPO PELLANDA RUNCARD
179 LAURA DEMARIA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
180 GIOVANNI RIGHELLI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
181 MASSIMILIANO SCAGLIONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI
182 DAVIDE AMBROSINI ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
183 ANGELO CAPPUCCIO ATL. SANTHIA'
184 FABIO AMANDOLA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
185 MAURO IANNONE UNIONE GIOVANE BIELLA
186 LUCA RONCON ATL. SANTHIA'
187 CLAUDIO BISOGLIO A.S.GAGLIANICO 1974
188 RUBENS GROSSO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
189 ADRIANO BOSTICCO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
190 FRANCESCO CIPOLLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
191 PAOLO FULCHIERO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
192 ANDREA REBORA ATL. SANTHIA'
193 GIANLUCA CODA A.S.GAGLIANICO 1974
194 MICHELE GALLINA A.S.GAGLIANICO 1974
195 MARIA ANTONIETTA DI NAPOLI ATL. SANTHIA'
196 FULVIO GIUSEPPE GIACOBBE ATL. NOVESE
197 FABRIZIO FILIPPO SARACCO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
198 SONIA DESTRO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
199 FRANCO DOSSENA ATL. NOVESE
200 FEDERICO FERRARO FOGNO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
201 MAURO BENEDETTI RUNCARD
202 GIANLUCA TRAPELLA G.S.A. VALSESIA
203 GIOVANNI PAOLO SAGLIASCHI G.S. FULGOR PRATO SESIA
204 PIERO VOLPIANO ATLETICA VERCELLI 78
205 PIERPAOLO GASPARINI BIELLA RUNNING
206 FABRIZIO CHERCHI UNIONE GIOVANE BIELLA
207 LORENZO MARTINELLI LA VETTA RUNNING
208 PAOLO PISTONO A.ATL. CANDELO
209 MAURIZIO MARCHILI G.S. FULGOR PRATO SESIA
210 MASSIMO MALGAROLI READY TO RUN S.R.L.
211 ENRICO LINTY LA VETTA RUNNING
212 ROBERTO ROSSI GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
213 MARIO DE NILE G.S. SPLENDOR COSSATO
214 SALVATORE PELLEGRINO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
215 ELENA CRISTINA MASILI A.S.D. CASTLERUN
216 STEFANO SAVINO BIELLA RUNNING
217 CLARA DEALBERTO LA VETTA RUNNING
218 LUCIANO CANONICO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
219 ANGELO MOSCA BALMA A.S.GAGLIANICO 1974
220 FRANCO CORNIANI LA VETTA RUNNING
221 ADRIANO DIONISOTTI A.S.GAGLIANICO 1974
222 CARLO AGLIETTI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
223 GIOVANNI ZOCCALI A.S.GAGLIANICO 1974
224 FABIO CAUCINO G.S. SPLENDOR COSSATO
225 ANDREA NISI ATL. SANTHIA'
226 MATTEO PRIA FALCERO ATL. SANTHIA'
227 SELENA TOSO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
228 IVAN VALCAUDA GSA POLLONE
229 ENRICO MERSI A.S.GAGLIANICO 1974
230 FABIO CAVOTO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
231 SILVIA SZEGO A.S.GAGLIANICO 1974
232 ALESSANDRO CABRIO A.S.GAGLIANICO 1974
233 STEFANO VIAZZO RUNCARD
234 DOMENICO LEUZZI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
235 DAVIDE BRUNETTI ATL. SANTHIA'
236 CLAUDIO VALLE S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
237 PAOLA BIROLO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
238 SILVANO SARTORI ATL. TRIVERO 2001
239 STEFANO ROSSINI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
240 LOREDANA FAUSONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI
241 NICOLA LAZZARO TEAM DLF ASTI ASD
242 GIORGIO CERRI A.S.GAGLIANICO 1974
243 MARCO LEONARDI A.ATL. CANDELO
244 BIAGIO MANSELLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
245 SIMONE VERCELLINO LA VETTA RUNNING
246 ANDREA TRIDELLO RUNCARD
247 MARTINA BARONIO LA VETTA RUNNING
248 CONCETTA GRACI ATL. ALESSANDRIA
249 SVEVA AMBROGIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
250 ALESSIA GARIAZZO BIELLA RUNNING
251 MAURO REMUS RUNCARD
252 ORAZIO GRASSO RUNCARD
253 SERGIO CHIAPELLO A.S.D.DRAGONERO
254 RAFFAELLA CASASOLA BIELLA RUNNING
255 ANDREA CALDERARO ATLETICA VERCELLI 78
256 ELISA FRANZON ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI
257 ROBERTO LANZA BIELLA RUNNING
258 ANGELO FRANCO READY TO RUN S.R.L.
259 IVAN IULITA A.S. AMATORI SPORT
260 TIZIANO RONZANI A.S.GAGLIANICO 1974
261 MARCO ROSAZZA MINA GIANON A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI
262 MICHELLE MAFFE' ATL. SANTHIA'
263 SIMONA TESSAROLO LA VETTA RUNNING
264 ALESSANDRO FORTUNA RUNCARD
265 FRANCESCA RAVAROTTO ATLETICA VALSESIA
266 CHIARA MINETTO LA VETTA RUNNING
267 ROBERTO BAZZANI G.S. SPLENDOR COSSATO
268 STEFANIA ZANELLATO A.S.GAGLIANICO 1974
269 DONATELLA FRIGATO RUNCARD
270 RICCARDO REOLON A.ATL. CANDELO
271 MAURIZIO DI LELLA A.S.GAGLIANICO 1974
272 DAVIDE PIANEZZA A.S.GAGLIANICO 1974
273 FEDERICO GIUSTETTO UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
274 DANIELA BERTOCCHI ATL. NOVESE
275 ALESSANDRO LONGHIN A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
276 ENRICO CORREALE LA VETTA RUNNING
277 CLAUDIA DAGOSTINO BIELLA RUNNING
278 ALBERTO DI SANTO LA VETTA RUNNING
279 ANNA MARIA VANNELLI BIELLA RUNNING
280 PAOLO ORSETTI RUNCARD
281 ROSELLA DUOCCIO A.ATL. CANDELO
282 MAURO CERTANO G.S.A. VALSESIA
283 CARLUCCIO CHIARA G.S.A. VALSESIA
284 INNOCENTE BRUNO G.S.A. VALSESIA
285 MARCO BERTO A.S.GAGLIANICO 1974
286 MASSIMILIANO FRANCHIN ATL. SANTHIA'
287 MAURIZIO CAMPAGNOLO LA VETTA RUNNING
288 FRANCA DEFABIANI G.S.A. VALSESIA
289 ROBERTO BARBIRATO A.ATL. CANDELO
290 ANTONIO POTENZA A.S.D. PODISMO DI SERA
291 MATTEO BERTONE RUNCARD
292 FRANCESCO FERRARA RUNCARD
293 ANNAMARIA GALBANI LA MICHETTA
294 CARLA REMISTANI A.S.D.DRAGONERO
295 MASSIMO GIACOBBE ATL. NOVESE
296 ANNA MARIA GARELLI A.S.D.DRAGONERO
297 NADIA TESTA ATL. SANTHIA'
298 GIORGIO PRASSO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
299 ELISABETTA SULIS A.S.D. BRANCALEONE ASTI
300 PAOLO MELLO RELLA A.S.GAGLIANICO 1974
301 ANTONELLO FORMAGGIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
302 GIANPIERO BORILLE LA VETTA RUNNING
303 DELFO SELLA GSA POLLONE
304 BASTIANO DI GIOIA READY TO RUN S.R.L.
305 GIORGIO LIMBERTI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
306 NICOLA SQUICCIARINI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
307 MARCO CARNINI LA VETTA RUNNING
308 MARIA CRISTIANA BESSONE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
309 ALBERTO BELLONI LA VETTA RUNNING
310 ROSANNA GOGGI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
311 CLAUDIO SCHIAPPARELLI A.S.GAGLIANICO 1974
312 LUCIANO BERNARDI BIELLA RUNNING
313 SERENA GUARNIERI A.ATL. CANDELO
314 MONICA TAMAGNO ATL. NOVESE
315 GIANCARLO LEBOLE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
316 ALICE CANTORE UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
317 GIUSEPPINA VERZANINI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
318 DARIO MAGARAGGIA RUNCARD
319 PAOLO CAGNA READY TO RUN S.R.L.
320 EGIDIO MARQUIS ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
321 CARMELA VALLI G.S. SPLENDOR COSSATO
322 VALERIANO NALIN LA VETTA RUNNING
323 ENRICO GIACHINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
324 EFRE BRAGA A.S.GAGLIANICO 1974
325 JOSEPHINE LOPEZ H A.S.D.DRAGONERO
326 ALBERTO MIGLIETTI READY TO RUN S.R.L.
327 GIUSEPPE ROMBOLA' A.S.D. PODISMO DI SERA
328 EUGENIO PILLA A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
329 EMANUELA CERRI A.S.GAGLIANICO 1974
330 LUCA OMENETTO A.ATL. CANDELO
331 ANTONIO GALATI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
332 ALDO GAMBA ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
333 STEFANIA CAMPITELLI A.S.GAGLIANICO 1974
334 GIUSEPPINA GERLO ATL. SANTHIA'
335 CARMELO BLOISE LA VETTA RUNNING
336 MARCO CAGETTI ATL. NOVESE
337 MATTEO BRANDIMARTE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
338 MICHELE RASI A.S.GAGLIANICO 1974
339 GIULIANO PAVAN BERGAMO STARS ATLETICA
340 MARIA INCORONATA MONTANARELLA ATL. NOVESE
341 ROBERTO ZAGO RUNCARD
342 EZIO CARLO FROSI ATL. SANTHIA'
343 ALESSANDRO COLTRO ATL. TRIVERO 2001
344 ELISA PASI A.S.GAGLIANICO 1974
345 INES BANDA A.S.D. PODISMO DI SERA
346 MARCELLO RUSSO A.S.GAGLIANICO 1974
347 GENEVIEVE VANDAMME READY TO RUN S.R.L.
348 FLAVIO REGIS A.S.D. PODISMO DI SERA
349 DANIELA ROSELLI ATL. SANTHIA'
350 NALDO TURELLO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
351 ALBERTO ROLINO READY TO RUN S.R.L.
352 ALBERTO AGLIETTA LA VETTA RUNNING
353 RENZO BRUGO G.S. FULGOR PRATO SESIA
354 LUISA LANA G.S.A. VALSESIA
355 ALBERTO PERINI A.S.GAGLIANICO 1974
356 ASSUNTA RITA PADALINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
357 CINZIA QUARANTA G.S.A. VALSESIA
358 ELEONORA CERRUTI A.S.GAGLIANICO 1974
359 CLAUDIO VERCELLI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
360 MICHELE FOGLIZZO ATL. TRIVERO 2001
361 GRAZIELLA CATTO LA VETTA RUNNING
362 PAOLO GARELLA A.ATL. CANDELO
363 CINZIA COPPINI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
364 ROBERTO MURDACA A.S.GAGLIANICO 1974
365 MARIO SECCI A.S.GAGLIANICO 1974
366 FABIO CORIELE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
367 FULVIA PERRONE A.S.D. PODISMO DI SERA
368 ADELINA CRIDA LA VETTA RUNNING
369 CAMILLO PAVESE ATL. NOVESE
370 RENATO ZACCHERO A.S.GAGLIANICO 1974
371 GIAN LUCA SASSONE ATLETICA VERCELLI 78
372 CRISTINA BAUSANO A.S.D. PODISMO DI SERA
373 MARIA MADDALENA BORRETTA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
374 PAOLO TINELLI ATL. NOVESE
375 AURELIANO ROBBIOLO RUNCARD
376 FERDINANDO SAUDA RUNCARD
377 MARIA SOFIA GARRASI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
378 FABIO SPUNTON A.ATL. CANDELO
379 PIERANGELO GARIZIO BIELLA RUNNING
380 ANTONIO GIOFFRE' ATL. NOVESE
381 EMANUELA ZERBETTO RUNCARD
382 ALBERTO BLOTTO READY TO RUN S.R.L.
383 DARIO BONO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
384 ANNAMARIA MASSARO LA VETTA RUNNING
385 DOMENICO GUJU NOVARA CHE CORRE
386 ROBERTO ROSSI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
387 GIANPAOLO CERRUTI A.S.GAGLIANICO 1974
388 COSTANZO TECCHIO A.S.D. PODISMO DI SERA
389 ALESSANDRO LOPS LA VETTA RUNNING
390 ALESSIA ALBERTONE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
391 MANUELA SACCOMANO LA VETTA RUNNING
392 PIER MARIO SALTO ASS. DILET. CANAVESE 2005
393 STEFANIA CAVANNA ATLETICA VERCELLI 78
394 AURELIO SECLI A.S.D. PODISMO DI SERA
395 PAMELA BERTOLI A.ATL. CANDELO
396 PIETRO GRECO ATL. SANTHIA'
397 ORIANA MAFFEO A.S.GAGLIANICO 1974
398 GIANNA DELAIDOTTI A.S.GAGLIANICO 1974
399 ROBERTA PIONZIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
400 ANTONIO FURCAS A.S.D. BRANCALEONE ASTI
401 SUSANNA CARTACCI RUNCARD
402 MONICA ROSSI LA VETTA RUNNING
403 MONICA CESTARI A.S.GAGLIANICO 1974
404 MARCO SIMIONATI A.S.GAGLIANICO 1974
405 CLAUDIA ZERBOLA A.S.GAGLIANICO 1974
406 SEBASTIANO SCUDERI A.S.D. BORGARETTO 75
407 MARIA CARCHEDI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
408 ILARIO VENTURINO A.S.D. PODISMO DI SERA
409 GIOVANNI CECCON RUNCARD
410 PAOLO VALLI RUNCARD
411 ROCCO RICCARDI RUNCARD
412 DANIELA BRUNO DI CLARAFOND A.S.D.DRAGONERO