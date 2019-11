Giro delle Cascine, vincono Carrera e Berthone. La classifica assoluta FOTOGALLERY

Il favorito della vigilia non ha deluso le attese: è il borgosesiano Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto) a conquistare la vittoria nella 46ª edizione del Giro delle Cascine, manifestazione nazionale bronze valida anche quale campionato regionale di corsa su strada, organizzato sabato pomeriggio a Gaglianico in provincia di Biella.

Ha condotto la gara in solitaria concludendo in 30’32” con un vantaggio di oltre un minuto su El Mehdi Maamari (31’46”), portacolori della Fulgor Prato Sesia, che ha così conquistato il titolo di campione regionale. Sul terzo gradino del podio il milanese Stefano Casagrande (Azzurra Garbagnate, 31’52”). Premiati i primi cinque assoluti e dunque gloria anche per Massimo Farcoz (Pont St. Martin, 32’16”) e Flavio Ponzina (Brancaleone Asti, 32’33”).

Primo biellese è Gabriele Beltrami (Pont Saint Martin) che ha chiuso 6° assoluto, ha vinto la categoria M45, ma quel che più conta è che si è aggiudicato il trofeo in memoria di Roberto Febbraio, riservato al primo classificato tra i nati nel 1974.

Tra i primi 10 anche Saverio Bavosio (Brancaleone, 32’47”), Vezio Bozza (Santhià, 32’58”), Paolo Boggio (Santhià, 33’06”) e Massimiliano Barbero Piantino (Atl. Saluzzo, 33’07”) che ha conquistato il Trofeo Ezio Cappio assegnato al migliore classificato nella somma tempi tra questa gara e la Biella-Santuario di Oropa, mettendo dietro proprio Paolo Boggio di 4 secondi.

Non c’è stata storia nemmeno in ambito femminile. Assente dell’ultim’ora l’annunciata Nadia Ejjafini, nei primi chilometri è stato testa a testa tra Catherine Bertone (Calvesi Aosta) e Elisa Stefani (Brancaleone Asti). La valdostana ha allungato a metà gara imprimendo un ritmo impossibile e chiudendo in 34’21” con un vantaggio di 19 secondi sulla valenzana. Avvincente la lotta per il terzo gradino del podio: alla fine l’ha spuntata la junior biellese Lucrezia Mancino (Ugb Biella) arrivata al campo Miller Rava in 37’44” con un vantaggio di 12 secondi sull’allieva Arianna Reniero (Atl. Gaglianico, 37’56”) e di un’altra mancata di secondi su Federica Barailler (Pont Saint Martin, 38’03”) e su Sara Borello (Atl. Canavesana, 38’19”). In 10ª posizione segnaliamo Eufemia Magro (Dragonero) che con questo risultato si è aggiudicata il trofeo Ezio Cappio.

Complessivamente 449 gli iscritti (412 al traguardo), partiti con circa 20 minuti di ritardo rispetto l’orario originale per consentire un intervento medico in una struttura sportiva vicina, sita lungo il percorso di gara. Un numero che si colloca al secondo posto nella quasi cinquantennale storia della gara: il record è di 471 nel 1974.

Lunga e articolata la cerimonia di premiazione: presenti Rosy Boaglio, presidente Fidal Piemonte; Graziano Giordanengo, vicepresidente; Vichy Meliga, consigliere regionale; Mario De Nile, vicesindaco di Gaglianico. Oltre ai primi 5 assoluti, infatti, sono stati premiati i primi 5 di ognuna delle categorie previste, dalle Allieve ai Master over 70, e i podi del campionato regionale di corsa su strada 10 km.

Per quanto riguarda i premi di società il trofeo memorial Giorgio Scudellaro alla miglior squadra a punti è andato alla Brancaleone Asti che si è aggiudicata anche il trofeo memorial Barbara Lorenzi per la miglior società femminile.

Oltre al memorial Roberto Febbraio e al Gran Premio Ezio Cappio è stato assegnato anche il Gran Premio memorial Elio Cerruti ai primi classificati residenti a Gaglianico che sono risultati essere Edoardo Russo e Eleonora Cerruti.

L’organizzazione è stata curata dall’As Gaglianico 74 con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano, con il supporto di Protezione Civile di Vigliano Biellese, Aib Biella Orso, Aib Zumaglia, Protezione Civile di Muzzano e Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e con la partnership dei numerosi sponsor.

La classifica assoluta

1 FRANCESCO CARRERA ATL. CASONE NOCETO

2 EL MEHDI MAAMARI G.S. FULGOR PRATO SESIA

3 STEFANO CASAGRANDE AZZURRA GARBAGNATE M.SE

4 MASSIMO FARCOZ A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

5 FLAVIO PONZINA A.S.D. BRANCALEONE ASTI

6 GABRIELE BELTRAMI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

7 SAVERIO BAVOSIO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

8 VEZIO BOZZA ATL. SANTHIA'

9 PAOLO BOGGIO ATL. SANTHIA'

10 MASSIMILIANO BARBERO PIANTINO ATLETICA SALUZZO

11 ALESSANDRO MARIO FERRAROTTI GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

12 PAOLO ORSETTO ATLETICA VERCELLI 78

13 MICHELE FRACASSI ATL. SANTHIA'

14 LUCIANO SPETTOLI ATL. ALESSANDRIA

15 LEANDRO DEMETRI G.P. SOLVAY

16 DIEGO SCABBIO ATL. NOVESE

17 CATHERINE BERTONE ATLETICA SANDRO CALVESI

18 MAMADOU YAYA SOUARE A.S.D. PODISMO DI SERA

19 ALEX ZULIAN A.S.D. BRANCALEONE ASTI

20 NICHOLAS BOUCHARD S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

21 ELISA STEFANI A.S.D. BRANCALEONE ASTI

22 FRANCESCO GUGLIELMETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA

23 MATTEO BIOLCATI RINALDI BIELLA RUNNING

24 MARCO MAGNINO ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

25 EMANUELE LADETTO ATL. SANTHIA'

26 MASSIMO GALFRE' A.S.D.DRAGONERO

27 GABRIELE ASTORINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

28 ACHILLE FARANDA A.S.D. BRANCALEONE ASTI

29 MATTEO RIVA ATLETICA VERCELLI 78

30 NICOLO' DANIELE ATLETICA CANAVESANA

31 FEDERICO CARMAGNOLA ATLETICA CANAVESANA

32 GIOVANNI STELLA ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT

33 DAVIDE NICCO A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

34 FEDERICO POLETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA

35 GIORDANO MONTANARI DAINI CARATE BRIANZA

36 HEDI CHEBBI ATL. SANTHIA'

37 FRANCO CHIERA BASE RUNNING

38 FABRIZIO RIESI G.S. SPLENDOR COSSATO

39 CHRISTIAN ARICI PRO SESTO ATL.

40 MARCO ALCIATI RUNNER TEAM 99 SBV

41 ALESSIO ALEPPO A.S. AMATORI SPORT

42 VINCENZO IPPOLITO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

43 MATTIA GRIFA AZZURRA GARBAGNATE M.SE

44 MARCO FILA ROBATTINO ATLETICA VERCELLI 78

45 CLAUDIO PASTORE SPORT PROJECT VCO

46 CHRISTIAN AGNOLIN GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

47 DAVIDE GIOVANNI AMENTA G.S. LA CECCA BORGOMANERO

48 MICHELE PANZA A.S.D. BRANCALEONE ASTI

49 EDOARDO RUSSO UNIONE GIOVANE BIELLA

50 GIANFRANCO BEDINO G.P. TRINESE

51 DIEGO SALTALAMACCHIA A.S.D. PODISTICA TORINO

52 ALBERTO BAGNASACCO ATL. TRIVERO 2001

53 ALESSIO ALLAZZETTA ATLETICA CANAVESANA

54 VITTORIO ZUNGRI ATLETICA CANAVESANA

55 CESARE GILDO MORETTI A.S. AMATORI SPORT

56 MASSIMO CIMINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

57 MARCO GULMINI ATL. SANTHIA'

58 SIMONE TRAVAGLIA ATLETICA VALSESIA

59 GIANNI CHIORBOLI ATL. SANTHIA'

60 ELVIO VINZIO ATLETICA VALSESIA

61 MICHELE MONTANARELLA A.S.D. BRANCALEONE ASTI

62 ANDREA DOMATTI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

63 LUCREZIA MANCINO UNIONE GIOVANE BIELLA

64 LORENZO CONSOLI A.S. AMATORI SPORT

65 FABRIZIO ATTARDI ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

66 FEDERICO CAVEGLIA BEATRIS CURTIL ATLETICA CANAVESANA

67 ARIANNA RENIERO ATL.GAGLIANICO

68 NICOLA POGGIO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

69 FEDERICA BARAILLER A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

70 POLICARPO CRISCI A.S.GAGLIANICO 1974

71 ROBERTINO RABBACHIN ASD TEAM PERETTI

72 ALFONSO BRACCO A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

73 VALENTINO OSILIERO A.S.GAGLIANICO 1974

74 MASSIMO PASQUAL CUCCO A.ATL. CANDELO

75 SARA BORELLO ATLETICA CANAVESANA

76 ANDREA MANDRINO ATL. ALESSANDRIA

77 ROBERTO ENRIETTA ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS

78 PAOLO MUSSO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

79 MARCO IVALDI A.S.D.DRAGONERO

80 LORENZO FERRERO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

81 ANDREA SCRIVANI ATLETICA CANAVESANA

82 ANDREA DE BIASIO A.S.D. CASTLERUN

83 LUCA GIOVANNINI A.ATL. CANDELO

84 MATTIA GIANOTTI A.S.D. CASTLERUN

85 ANTONIO DANIELE ZOPPO A.S.D. CASTLERUN

86 PAOLO VEGGI ATL. SANTHIA'

87 CHIARA COPELLI RUNNER TEAM 99 SBV

88 CLAUDIA MARCHISA ATL. ALESSANDRIA

89 NICOLO' SCAGLIA ATL. TRIVERO 2001

90 MASSIMO MANSELLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

91 SILVIO ROMA VALSUSA RUNNING TEAM

92 FRANCESCO GROSSO ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI

93 VALERIA POLI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

94 SIMONE CORSETTO A.S.D. CASTLERUN

95 MAURIZIO SALERNO ATLETICA VERCELLI 78

96 GIUSEPPE CHIEPPA G.S. SPLENDOR COSSATO

97 DIEGO ROSSINI ATL. SANTHIA'

98 GIAN LUCA TRIFFILETTI A.S.GAGLIANICO 1974

99 LUCA BELTRAMI ATL. SANTHIA'

100 LUCA MEIRONE A.S.GAGLIANICO 1974

101 MARZIO GUGLIELMINOTTI CANUN BIELLA RUNNING

102 PATRICK BOMBARDELLI ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO

103 EUFEMIA MAGRO A.S.D.DRAGONERO

104 ISSAM BADRI ATLETICA CANAVESANA

105 DENIS BERTACCO ATL. SANTHIA'

106 GRAZIANO GIORDANENGO A.S.D.DRAGONERO

107 NIKHY ANDREELLA RUNCARD

108 NICOLA ALEPPO A.S. AMATORI SPORT

109 ROBERTO PENNA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

110 TIZIANO MARTINI A.S.GAGLIANICO 1974

111 GABRIELE ANEDDA A.S.GAGLIANICO 1974

112 FABIO MALVESTITI ATL. ARCISATE

113 FRANCESCO FALABELLA G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

114 GUIDO GARDINI BIELLA RUNNING

115 CHRISTIAN DAL COL S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

116 SIMONE BORRI A.S.GAGLIANICO 1974

117 ROBERTO SERRA G.S. SPLENDOR COSSATO

118 SALVATORE SAIA RUNCARD

119 CAROLA CORRADI A.S.D. BRANCALEONE ASTI

120 ANDREA DE VENERE BIELLA RUNNING

121 PIERPAOLO FONTAN ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS

122 NICOLE COPPA BRACCO ATLETICA

123 DARIO AMATEIS A.S.D. BRANCALEONE ASTI

124 MASSIMO RONZANI ATL. TRIVERO 2001

125 ROSSELLA GIORDANO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

126 GABRIELE CORNELLA A.ATL. CANDELO

127 MAURO VIGNA DOCCHIO ASS. DILET. CANAVESE 2005

128 GIOVANNI BONFANTE A.S.GAGLIANICO 1974

129 ANTONINO RICCERI A.ATL. CANDELO

130 GIUSEPPE D'ANDREA A.S.D. BRANCALEONE ASTI

131 ANDREA COLOMBO RUNCARD

132 STEFANO AVEZZA A.S.D. BRANCALEONE ASTI

133 EFISIO PICCI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

134 ENRICO BOIDI ATL. ALESSANDRIA

135 MARIA LUISA MARCHESE ATL. NOVESE

136 GIULIO PONTIROLI A.S.D. PODISMO DI SERA

137 ROBERTO POLETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA

138 SARAH AIMEE L'EPEE ATLETICA SETTIMESE

139 ETTORE BO JUNIORATLETICA ASD

140 ALESSANDRO CHIARATI LA VETTA RUNNING

141 FRANCO MOSCA LA VETTA RUNNING

142 LUCA COMINATO ATL. TRIVERO 2001

143 FEDERICA LAINO TEAM DLF ASTI ASD

144 FEDERICO SANGIORGI BIELLA RUNNING

145 SIMONE DELL'APROVITOLA A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

146 FILIPPO MOGGIO G.S. SPLENDOR COSSATO

147 DIEGO CENA A.S.D. BRANCALEONE ASTI

148 DOMENICO NICASTRO BIELLA RUNNING

149 SAMUELE BALSARINI ATLETICA VALSESIA

150 ROBERTA ALBERTINI UNIONE GIOVANE BIELLA

151 CLAUDIO GIVONE A.S.GAGLIANICO 1974

152 MAURIZIO LIONE ATLETICA VERCELLI 78

153 ROBERTA BOMBACI A.S.D. BRANCALEONE ASTI

154 GIUSEPPE SCAGLIOTTI A.ATL. CANDELO

155 STEFANO GREMMO A.S.GAGLIANICO 1974

156 SABINA CANGIAMILA AZZURRA GARBAGNATE M.SE

157 CESARE CHIABRERA A.S.D. BRANCALEONE ASTI

158 ALESSANDRO GIANA A.S.GAGLIANICO 1974

159 JACOPLA MORACCI AZZURRA GARBAGNATE M.SE

160 GABRIELLA GALLO G.S. CASTELLANIA - GOZZANO

161 ROBERTO BELLONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI

162 DOMENICO GUGLIELMINETTI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

163 DAVIDE PINARDI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

164 ALESSANDRO ZIFIGLIO GSA POLLONE

165 MARCO EULOGIO BIELLA RUNNING

166 MONIA MARCHETTI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

167 TIZIANO BERRA A.ATL. CANDELO

168 ALESSANDRA DEGIUGNO BIELLA RUNNING

169 IGNAZIA CAMMALLERI A.S.D. BRANCALEONE ASTI

170 CLARA DEFILIPPI ATLETICA VALSESIA

171 MARCO GHILARDELLI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

172 ELISA TRAVAGLINI LA VETTA RUNNING

173 SILVIA BOCCIA G.S. LA CECCA BORGOMANERO

174 PAOLO CONGIU A.S.GAGLIANICO 1974

175 ANTONELLA RABBIA A.S.D. BRANCALEONE ASTI

176 MAURIZIO TRAVERSO ATL. NOVESE

177 MASSIMILIANO QUAGLIA A.ATL. CANDELO

178 FILIPPO PELLANDA RUNCARD

179 LAURA DEMARIA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

180 GIOVANNI RIGHELLI A.S.D. BRANCALEONE ASTI

181 MASSIMILIANO SCAGLIONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI

182 DAVIDE AMBROSINI ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

183 ANGELO CAPPUCCIO ATL. SANTHIA'

184 FABIO AMANDOLA A.S.D. BRANCALEONE ASTI

185 MAURO IANNONE UNIONE GIOVANE BIELLA

186 LUCA RONCON ATL. SANTHIA'

187 CLAUDIO BISOGLIO A.S.GAGLIANICO 1974

188 RUBENS GROSSO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

189 ADRIANO BOSTICCO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

190 FRANCESCO CIPOLLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

191 PAOLO FULCHIERO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

192 ANDREA REBORA ATL. SANTHIA'

193 GIANLUCA CODA A.S.GAGLIANICO 1974

194 MICHELE GALLINA A.S.GAGLIANICO 1974

195 MARIA ANTONIETTA DI NAPOLI ATL. SANTHIA'

196 FULVIO GIUSEPPE GIACOBBE ATL. NOVESE

197 FABRIZIO FILIPPO SARACCO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

198 SONIA DESTRO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

199 FRANCO DOSSENA ATL. NOVESE

200 FEDERICO FERRARO FOGNO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

201 MAURO BENEDETTI RUNCARD

202 GIANLUCA TRAPELLA G.S.A. VALSESIA

203 GIOVANNI PAOLO SAGLIASCHI G.S. FULGOR PRATO SESIA

204 PIERO VOLPIANO ATLETICA VERCELLI 78

205 PIERPAOLO GASPARINI BIELLA RUNNING

206 FABRIZIO CHERCHI UNIONE GIOVANE BIELLA

207 LORENZO MARTINELLI LA VETTA RUNNING

208 PAOLO PISTONO A.ATL. CANDELO

209 MAURIZIO MARCHILI G.S. FULGOR PRATO SESIA

210 MASSIMO MALGAROLI READY TO RUN S.R.L.

211 ENRICO LINTY LA VETTA RUNNING

212 ROBERTO ROSSI GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

213 MARIO DE NILE G.S. SPLENDOR COSSATO

214 SALVATORE PELLEGRINO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

215 ELENA CRISTINA MASILI A.S.D. CASTLERUN

216 STEFANO SAVINO BIELLA RUNNING

217 CLARA DEALBERTO LA VETTA RUNNING

218 LUCIANO CANONICO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

219 ANGELO MOSCA BALMA A.S.GAGLIANICO 1974

220 FRANCO CORNIANI LA VETTA RUNNING

221 ADRIANO DIONISOTTI A.S.GAGLIANICO 1974

222 CARLO AGLIETTI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

223 GIOVANNI ZOCCALI A.S.GAGLIANICO 1974

224 FABIO CAUCINO G.S. SPLENDOR COSSATO

225 ANDREA NISI ATL. SANTHIA'

226 MATTEO PRIA FALCERO ATL. SANTHIA'

227 SELENA TOSO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

228 IVAN VALCAUDA GSA POLLONE

229 ENRICO MERSI A.S.GAGLIANICO 1974

230 FABIO CAVOTO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

231 SILVIA SZEGO A.S.GAGLIANICO 1974

232 ALESSANDRO CABRIO A.S.GAGLIANICO 1974

233 STEFANO VIAZZO RUNCARD

234 DOMENICO LEUZZI A.S.D. BRANCALEONE ASTI

235 DAVIDE BRUNETTI ATL. SANTHIA'

236 CLAUDIO VALLE S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

237 PAOLA BIROLO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

238 SILVANO SARTORI ATL. TRIVERO 2001

239 STEFANO ROSSINI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

240 LOREDANA FAUSONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI

241 NICOLA LAZZARO TEAM DLF ASTI ASD

242 GIORGIO CERRI A.S.GAGLIANICO 1974

243 MARCO LEONARDI A.ATL. CANDELO

244 BIAGIO MANSELLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

245 SIMONE VERCELLINO LA VETTA RUNNING

246 ANDREA TRIDELLO RUNCARD

247 MARTINA BARONIO LA VETTA RUNNING

248 CONCETTA GRACI ATL. ALESSANDRIA

249 SVEVA AMBROGIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

250 ALESSIA GARIAZZO BIELLA RUNNING

251 MAURO REMUS RUNCARD

252 ORAZIO GRASSO RUNCARD

253 SERGIO CHIAPELLO A.S.D.DRAGONERO

254 RAFFAELLA CASASOLA BIELLA RUNNING

255 ANDREA CALDERARO ATLETICA VERCELLI 78

256 ELISA FRANZON ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI

257 ROBERTO LANZA BIELLA RUNNING

258 ANGELO FRANCO READY TO RUN S.R.L.

259 IVAN IULITA A.S. AMATORI SPORT

260 TIZIANO RONZANI A.S.GAGLIANICO 1974

261 MARCO ROSAZZA MINA GIANON A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI

262 MICHELLE MAFFE' ATL. SANTHIA'

263 SIMONA TESSAROLO LA VETTA RUNNING

264 ALESSANDRO FORTUNA RUNCARD

265 FRANCESCA RAVAROTTO ATLETICA VALSESIA

266 CHIARA MINETTO LA VETTA RUNNING

267 ROBERTO BAZZANI G.S. SPLENDOR COSSATO

268 STEFANIA ZANELLATO A.S.GAGLIANICO 1974

269 DONATELLA FRIGATO RUNCARD

270 RICCARDO REOLON A.ATL. CANDELO

271 MAURIZIO DI LELLA A.S.GAGLIANICO 1974

272 DAVIDE PIANEZZA A.S.GAGLIANICO 1974

273 FEDERICO GIUSTETTO UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

274 DANIELA BERTOCCHI ATL. NOVESE

275 ALESSANDRO LONGHIN A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

276 ENRICO CORREALE LA VETTA RUNNING

277 CLAUDIA DAGOSTINO BIELLA RUNNING

278 ALBERTO DI SANTO LA VETTA RUNNING

279 ANNA MARIA VANNELLI BIELLA RUNNING

280 PAOLO ORSETTI RUNCARD

281 ROSELLA DUOCCIO A.ATL. CANDELO

282 MAURO CERTANO G.S.A. VALSESIA

283 CARLUCCIO CHIARA G.S.A. VALSESIA

284 INNOCENTE BRUNO G.S.A. VALSESIA

285 MARCO BERTO A.S.GAGLIANICO 1974

286 MASSIMILIANO FRANCHIN ATL. SANTHIA'

287 MAURIZIO CAMPAGNOLO LA VETTA RUNNING

288 FRANCA DEFABIANI G.S.A. VALSESIA

289 ROBERTO BARBIRATO A.ATL. CANDELO

290 ANTONIO POTENZA A.S.D. PODISMO DI SERA

291 MATTEO BERTONE RUNCARD

292 FRANCESCO FERRARA RUNCARD

293 ANNAMARIA GALBANI LA MICHETTA

294 CARLA REMISTANI A.S.D.DRAGONERO

295 MASSIMO GIACOBBE ATL. NOVESE

296 ANNA MARIA GARELLI A.S.D.DRAGONERO

297 NADIA TESTA ATL. SANTHIA'

298 GIORGIO PRASSO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

299 ELISABETTA SULIS A.S.D. BRANCALEONE ASTI

300 PAOLO MELLO RELLA A.S.GAGLIANICO 1974

301 ANTONELLO FORMAGGIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

302 GIANPIERO BORILLE LA VETTA RUNNING

303 DELFO SELLA GSA POLLONE

304 BASTIANO DI GIOIA READY TO RUN S.R.L.

305 GIORGIO LIMBERTI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

306 NICOLA SQUICCIARINI A.S.D. BRANCALEONE ASTI

307 MARCO CARNINI LA VETTA RUNNING

308 MARIA CRISTIANA BESSONE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

309 ALBERTO BELLONI LA VETTA RUNNING

310 ROSANNA GOGGI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

311 CLAUDIO SCHIAPPARELLI A.S.GAGLIANICO 1974

312 LUCIANO BERNARDI BIELLA RUNNING

313 SERENA GUARNIERI A.ATL. CANDELO

314 MONICA TAMAGNO ATL. NOVESE

315 GIANCARLO LEBOLE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

316 ALICE CANTORE UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

317 GIUSEPPINA VERZANINI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

318 DARIO MAGARAGGIA RUNCARD

319 PAOLO CAGNA READY TO RUN S.R.L.

320 EGIDIO MARQUIS ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

321 CARMELA VALLI G.S. SPLENDOR COSSATO

322 VALERIANO NALIN LA VETTA RUNNING

323 ENRICO GIACHINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

324 EFRE BRAGA A.S.GAGLIANICO 1974

325 JOSEPHINE LOPEZ H A.S.D.DRAGONERO

326 ALBERTO MIGLIETTI READY TO RUN S.R.L.

327 GIUSEPPE ROMBOLA' A.S.D. PODISMO DI SERA

328 EUGENIO PILLA A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

329 EMANUELA CERRI A.S.GAGLIANICO 1974

330 LUCA OMENETTO A.ATL. CANDELO

331 ANTONIO GALATI A.S.D. BRANCALEONE ASTI

332 ALDO GAMBA ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

333 STEFANIA CAMPITELLI A.S.GAGLIANICO 1974

334 GIUSEPPINA GERLO ATL. SANTHIA'

335 CARMELO BLOISE LA VETTA RUNNING

336 MARCO CAGETTI ATL. NOVESE

337 MATTEO BRANDIMARTE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

338 MICHELE RASI A.S.GAGLIANICO 1974

339 GIULIANO PAVAN BERGAMO STARS ATLETICA

340 MARIA INCORONATA MONTANARELLA ATL. NOVESE

341 ROBERTO ZAGO RUNCARD

342 EZIO CARLO FROSI ATL. SANTHIA'

343 ALESSANDRO COLTRO ATL. TRIVERO 2001

344 ELISA PASI A.S.GAGLIANICO 1974

345 INES BANDA A.S.D. PODISMO DI SERA

346 MARCELLO RUSSO A.S.GAGLIANICO 1974

347 GENEVIEVE VANDAMME READY TO RUN S.R.L.

348 FLAVIO REGIS A.S.D. PODISMO DI SERA

349 DANIELA ROSELLI ATL. SANTHIA'

350 NALDO TURELLO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

351 ALBERTO ROLINO READY TO RUN S.R.L.

352 ALBERTO AGLIETTA LA VETTA RUNNING

353 RENZO BRUGO G.S. FULGOR PRATO SESIA

354 LUISA LANA G.S.A. VALSESIA

355 ALBERTO PERINI A.S.GAGLIANICO 1974

356 ASSUNTA RITA PADALINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI

357 CINZIA QUARANTA G.S.A. VALSESIA

358 ELEONORA CERRUTI A.S.GAGLIANICO 1974

359 CLAUDIO VERCELLI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

360 MICHELE FOGLIZZO ATL. TRIVERO 2001

361 GRAZIELLA CATTO LA VETTA RUNNING

362 PAOLO GARELLA A.ATL. CANDELO

363 CINZIA COPPINI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

364 ROBERTO MURDACA A.S.GAGLIANICO 1974

365 MARIO SECCI A.S.GAGLIANICO 1974

366 FABIO CORIELE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

367 FULVIA PERRONE A.S.D. PODISMO DI SERA

368 ADELINA CRIDA LA VETTA RUNNING

369 CAMILLO PAVESE ATL. NOVESE

370 RENATO ZACCHERO A.S.GAGLIANICO 1974

371 GIAN LUCA SASSONE ATLETICA VERCELLI 78

372 CRISTINA BAUSANO A.S.D. PODISMO DI SERA

373 MARIA MADDALENA BORRETTA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

374 PAOLO TINELLI ATL. NOVESE

375 AURELIANO ROBBIOLO RUNCARD

376 FERDINANDO SAUDA RUNCARD

377 MARIA SOFIA GARRASI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

378 FABIO SPUNTON A.ATL. CANDELO

379 PIERANGELO GARIZIO BIELLA RUNNING

380 ANTONIO GIOFFRE' ATL. NOVESE

381 EMANUELA ZERBETTO RUNCARD

382 ALBERTO BLOTTO READY TO RUN S.R.L.

383 DARIO BONO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

384 ANNAMARIA MASSARO LA VETTA RUNNING

385 DOMENICO GUJU NOVARA CHE CORRE

386 ROBERTO ROSSI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

387 GIANPAOLO CERRUTI A.S.GAGLIANICO 1974

388 COSTANZO TECCHIO A.S.D. PODISMO DI SERA

389 ALESSANDRO LOPS LA VETTA RUNNING

390 ALESSIA ALBERTONE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

391 MANUELA SACCOMANO LA VETTA RUNNING

392 PIER MARIO SALTO ASS. DILET. CANAVESE 2005

393 STEFANIA CAVANNA ATLETICA VERCELLI 78

394 AURELIO SECLI A.S.D. PODISMO DI SERA

395 PAMELA BERTOLI A.ATL. CANDELO

396 PIETRO GRECO ATL. SANTHIA'

397 ORIANA MAFFEO A.S.GAGLIANICO 1974

398 GIANNA DELAIDOTTI A.S.GAGLIANICO 1974

399 ROBERTA PIONZIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

400 ANTONIO FURCAS A.S.D. BRANCALEONE ASTI

401 SUSANNA CARTACCI RUNCARD

402 MONICA ROSSI LA VETTA RUNNING

403 MONICA CESTARI A.S.GAGLIANICO 1974

404 MARCO SIMIONATI A.S.GAGLIANICO 1974

405 CLAUDIA ZERBOLA A.S.GAGLIANICO 1974

406 SEBASTIANO SCUDERI A.S.D. BORGARETTO 75

407 MARIA CARCHEDI A.S.D. BRANCALEONE ASTI

408 ILARIO VENTURINO A.S.D. PODISMO DI SERA

409 GIOVANNI CECCON RUNCARD

410 PAOLO VALLI RUNCARD

411 ROCCO RICCARDI RUNCARD

412 DANIELA BRUNO DI CLARAFOND A.S.D.DRAGONERO