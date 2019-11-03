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SPORT | 03 novembre 2019, 10:32

Giro delle Cascine, vincono Carrera e Berthone. La classifica assoluta FOTOGALLERY

Foto Newsbiella/organizzazione

Foto Newsbiella/organizzazione

Il favorito della vigilia non ha deluso le attese: è il borgosesiano Francesco Carrera (Atl. Casone Noceto) a conquistare la vittoria nella 46ª edizione del Giro delle Cascine, manifestazione nazionale bronze valida anche quale campionato regionale di corsa su strada, organizzato sabato pomeriggio a Gaglianico in provincia di Biella.

Ha condotto la gara in solitaria concludendo in 30’32” con un vantaggio di oltre un minuto su El Mehdi Maamari (31’46”), portacolori della Fulgor Prato Sesia, che ha così conquistato il titolo di campione regionale. Sul terzo gradino del podio il milanese Stefano Casagrande (Azzurra Garbagnate, 31’52”). Premiati i primi cinque assoluti e dunque gloria anche per Massimo Farcoz (Pont St. Martin, 32’16”) e Flavio Ponzina (Brancaleone Asti, 32’33”).

Primo biellese è Gabriele Beltrami (Pont Saint Martin) che ha chiuso 6° assoluto, ha vinto la categoria M45, ma quel che più conta è che si è aggiudicato il trofeo in memoria di Roberto Febbraio, riservato al primo classificato tra i nati nel 1974.

Tra i primi 10 anche Saverio Bavosio (Brancaleone, 32’47”), Vezio Bozza (Santhià, 32’58”), Paolo Boggio (Santhià, 33’06”) e Massimiliano Barbero Piantino (Atl. Saluzzo, 33’07”) che ha conquistato il Trofeo Ezio Cappio assegnato al migliore classificato nella somma tempi tra questa gara e la Biella-Santuario di Oropa, mettendo dietro proprio Paolo Boggio di 4 secondi.

Non c’è stata storia nemmeno in ambito femminile. Assente dell’ultim’ora l’annunciata Nadia Ejjafini, nei primi chilometri è stato testa a testa tra Catherine Bertone (Calvesi Aosta) e Elisa Stefani (Brancaleone Asti). La valdostana ha allungato a metà gara imprimendo un ritmo impossibile e chiudendo in 34’21” con un vantaggio di 19 secondi sulla valenzana. Avvincente la lotta per il terzo gradino del podio: alla fine l’ha spuntata la junior biellese Lucrezia Mancino (Ugb Biella) arrivata al campo Miller Rava in 37’44” con un vantaggio di 12 secondi sull’allieva Arianna Reniero (Atl. Gaglianico, 37’56”) e di un’altra mancata di secondi su Federica Barailler (Pont Saint Martin, 38’03”) e su Sara Borello (Atl. Canavesana, 38’19”). In 10ª posizione segnaliamo Eufemia Magro (Dragonero) che con questo risultato si è aggiudicata il trofeo Ezio Cappio.

Complessivamente 449 gli iscritti (412 al traguardo), partiti con circa 20 minuti di ritardo rispetto l’orario originale per consentire un intervento medico in una struttura sportiva vicina, sita lungo il percorso di gara. Un numero che si colloca al secondo posto nella quasi cinquantennale storia della gara: il record è di 471 nel 1974.

Lunga e articolata la cerimonia di premiazione: presenti Rosy Boaglio, presidente Fidal Piemonte; Graziano Giordanengo, vicepresidente; Vichy Meliga, consigliere regionale; Mario De Nile, vicesindaco di Gaglianico. Oltre ai primi 5 assoluti, infatti, sono stati premiati i primi 5 di ognuna delle categorie previste, dalle Allieve ai Master over 70, e i podi del campionato regionale di corsa su strada 10 km.

Per quanto riguarda i premi di società il trofeo memorial Giorgio Scudellaro alla miglior squadra a punti è andato alla Brancaleone Asti che si è aggiudicata anche il trofeo memorial Barbara Lorenzi per la miglior società femminile.

Oltre al memorial Roberto Febbraio e al Gran Premio Ezio Cappio è stato assegnato anche il Gran Premio memorial Elio Cerruti ai primi classificati residenti a Gaglianico che sono risultati essere Edoardo Russo e Eleonora Cerruti.

L’organizzazione è stata curata dall’As Gaglianico 74 con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano, con il supporto di Protezione Civile di Vigliano Biellese, Aib Biella Orso, Aib Zumaglia, Protezione Civile di Muzzano e Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e con la partnership dei numerosi sponsor.

La classifica assoluta

1      FRANCESCO                CARRERA                              ATL. CASONE NOCETO

2      EL MEHDI                   MAAMARI                              G.S. FULGOR PRATO SESIA

3      STEFANO                    CASAGRANDE                       AZZURRA GARBAGNATE M.SE

4      MASSIMO                    FARCOZ                                A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

5      FLAVIO                        PONZINA                               A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

6      GABRIELE                   BELTRAMI                             A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

7      SAVERIO                     BAVOSIO                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

8      VEZIO                         BOZZA                                  ATL. SANTHIA'

9      PAOLO                        BOGGIO                                ATL. SANTHIA'

10    MASSIMILIANO            BARBERO PIANTINO              ATLETICA SALUZZO

11    ALESSANDRO MARIO  FERRAROTTI                        GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

12    PAOLO                        ORSETTO                             ATLETICA VERCELLI 78

13    MICHELE                     FRACASSI                             ATL. SANTHIA'

14    LUCIANO                     SPETTOLI                             ATL. ALESSANDRIA

15    LEANDRO                    DEMETRI                              G.P. SOLVAY

16    DIEGO                        SCABBIO                               ATL. NOVESE

17    CATHERINE                 BERTONE                              ATLETICA SANDRO CALVESI

18    MAMADOU YAYA         SOUARE                                A.S.D. PODISMO DI SERA

19    ALEX                           ZULIAN                                 A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

20    NICHOLAS                   BOUCHARD                           S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

21    ELISA                          STEFANI                               A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

22    FRANCESCO                GUGLIELMETTI                      G.S. FULGOR PRATO SESIA

23    MATTEO                      BIOLCATI RINALDI                BIELLA RUNNING

24    MARCO                       MAGNINO                              ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

25    EMANUELE                  LADETTO                              ATL. SANTHIA'

26    MASSIMO                    GALFRE'                                A.S.D.DRAGONERO

27    GABRIELE                   ASTORINO                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

28    ACHILLE                      FARANDA                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

29    MATTEO                      RIVA                                     ATLETICA VERCELLI 78

30    NICOLO'                      DANIELE                               ATLETICA CANAVESANA

31    FEDERICO                   CARMAGNOLA                       ATLETICA CANAVESANA

32    GIOVANNI                   STELLA                                 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT

33    DAVIDE                       NICCO                                   A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

34    FEDERICO                   POLETTI                               G.S. FULGOR PRATO SESIA

35    GIORDANO                  MONTANARI                          DAINI CARATE BRIANZA

36    HEDI                           CHEBBI                                 ATL. SANTHIA'

37    FRANCO                      CHIERA                                 BASE RUNNING

38    FABRIZIO                    RIESI                                    G.S. SPLENDOR COSSATO

39    CHRISTIAN                 ARICI                                    PRO SESTO ATL.

40    MARCO                       ALCIATI                                RUNNER TEAM 99 SBV

41    ALESSIO                     ALEPPO                                 A.S. AMATORI SPORT

42    VINCENZO                   IPPOLITO                              S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

43    MATTIA                       GRIFA                                   AZZURRA GARBAGNATE M.SE

44    MARCO                       FILA ROBATTINO                  ATLETICA VERCELLI 78

45    CLAUDIO                     PASTORE                              SPORT PROJECT VCO

46    CHRISTIAN                 AGNOLIN                               GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

47    DAVIDE GIOVANNI      AMENTA                                G.S. LA CECCA BORGOMANERO

48    MICHELE                     PANZA                                  A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

49    EDOARDO                   RUSSO                                  UNIONE GIOVANE BIELLA

50    GIANFRANCO              BEDINO                                G.P. TRINESE

51    DIEGO                        SALTALAMACCHIA                 A.S.D. PODISTICA TORINO

52    ALBERTO                    BAGNASACCO                        ATL. TRIVERO 2001

53    ALESSIO                     ALLAZZETTA                         ATLETICA CANAVESANA

54    VITTORIO                   ZUNGRI                                ATLETICA CANAVESANA

55    CESARE GILDO            MORETTI                              A.S. AMATORI SPORT

56    MASSIMO                    CIMINO                                 A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

57    MARCO                       GULMINI                               ATL. SANTHIA'

58    SIMONE                      TRAVAGLIA                           ATLETICA VALSESIA

59    GIANNI                        CHIORBOLI                           ATL. SANTHIA'

60    ELVIO                         VINZIO                                 ATLETICA VALSESIA

61    MICHELE                     MONTANARELLA                    A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

62    ANDREA                      DOMATTI                              A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

63    LUCREZIA                   MANCINO                              UNIONE GIOVANE BIELLA

64    LORENZO                    CONSOLI                               A.S. AMATORI SPORT

65    FABRIZIO                    ATTARDI                               ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

66    FEDERICO                   CAVEGLIA BEATRIS CURTIL   ATLETICA CANAVESANA

67    ARIANNA                     RENIERO                              ATL.GAGLIANICO

68    NICOLA                       POGGIO                                A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

69    FEDERICA                   BARAILLER                            A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

70    POLICARPO                 CRISCI                                  A.S.GAGLIANICO 1974

71    ROBERTINO                RABBACHIN                          ASD TEAM PERETTI

72    ALFONSO                    BRACCO                                A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

73    VALENTINO                 OSILIERO                             A.S.GAGLIANICO 1974

74    MASSIMO                    PASQUAL CUCCO                   A.ATL. CANDELO

75    SARA                          BORELLO                              ATLETICA CANAVESANA

76    ANDREA                      MANDRINO                           ATL. ALESSANDRIA

77    ROBERTO                   ENRIETTA                             ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS

78    PAOLO                        MUSSO                                 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

79    MARCO                       IVALDI                                  A.S.D.DRAGONERO

80    LORENZO                    FERRERO                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

81    ANDREA                      SCRIVANI                              ATLETICA CANAVESANA

82    ANDREA                      DE BIASIO                            A.S.D. CASTLERUN

83    LUCA                           GIOVANNINI                          A.ATL. CANDELO

84    MATTIA                       GIANOTTI                             A.S.D. CASTLERUN

85    ANTONIO DANIELE      ZOPPO                                  A.S.D. CASTLERUN

86    PAOLO                        VEGGI                                   ATL. SANTHIA'

87    CHIARA                       COPELLI                                RUNNER TEAM 99 SBV

88    CLAUDIA                     MARCHISA                            ATL. ALESSANDRIA

89    NICOLO'                      SCAGLIA                               ATL. TRIVERO 2001

90    MASSIMO                    MANSELLA                            S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

91    SILVIO                        ROMA                                   VALSUSA RUNNING TEAM

92    FRANCESCO                GROSSO                               ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI

93    VALERIA                      POLI                                     A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

94    SIMONE                      CORSETTO                           A.S.D. CASTLERUN

95    MAURIZIO                   SALERNO                              ATLETICA VERCELLI 78

96    GIUSEPPE                   CHIEPPA                               G.S. SPLENDOR COSSATO

97    DIEGO                        ROSSINI                               ATL. SANTHIA'

98    GIAN LUCA                  TRIFFILETTI                         A.S.GAGLIANICO 1974

99    LUCA                           BELTRAMI                             ATL. SANTHIA'

100  LUCA                           MEIRONE                              A.S.GAGLIANICO 1974

101  MARZIO                      GUGLIELMINOTTI CANUN      BIELLA RUNNING

102  PATRICK                     BOMBARDELLI                      ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO

103  EUFEMIA                     MAGRO                                 A.S.D.DRAGONERO

104  ISSAM                         BADRI                                   ATLETICA CANAVESANA

105  DENIS                         BERTACCO                            ATL. SANTHIA'

106  GRAZIANO                  GIORDANENGO                     A.S.D.DRAGONERO

107  NIKHY                         ANDREELLA                          RUNCARD

108  NICOLA                       ALEPPO                                 A.S. AMATORI SPORT

109  ROBERTO                   PENNA                                  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

110  TIZIANO                      MARTINI                               A.S.GAGLIANICO 1974

111  GABRIELE                   ANEDDA                               A.S.GAGLIANICO 1974

112  FABIO                         MALVESTITI                          ATL. ARCISATE

113  FRANCESCO                FALABELLA                            G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

114  GUIDO                        GARDINI                               BIELLA RUNNING

115  CHRISTIAN                 DAL COL                               S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

116  SIMONE                      BORRI                                  A.S.GAGLIANICO 1974

117  ROBERTO                   SERRA                                  G.S. SPLENDOR COSSATO

118  SALVATORE                SAIA                                     RUNCARD

119  CAROLA                      CORRADI                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

120  ANDREA                      DE VENERE                           BIELLA RUNNING

121  PIERPAOLO                 FONTAN                                ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS

122  NICOLE                       COPPA                                  BRACCO ATLETICA

123  DARIO                        AMATEIS                               A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

124  MASSIMO                    RONZANI                              ATL. TRIVERO 2001

125  ROSSELLA                   GIORDANO                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

126  GABRIELE                   CORNELLA                            A.ATL. CANDELO

127  MAURO                       VIGNA DOCCHIO                   ASS. DILET. CANAVESE 2005

128  GIOVANNI                   BONFANTE                            A.S.GAGLIANICO 1974

129  ANTONINO                  RICCERI                                A.ATL. CANDELO

130  GIUSEPPE                   D'ANDREA                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

131  ANDREA                      COLOMBO                             RUNCARD

132  STEFANO                    AVEZZA                                A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

133  EFISIO                        PICCI                                    UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

134  ENRICO                       BOIDI                                   ATL. ALESSANDRIA

135  MARIA LUISA               MARCHESE                           ATL. NOVESE

136  GIULIO                        PONTIROLI                           A.S.D. PODISMO DI SERA

137  ROBERTO                   POLETTI                               G.S. FULGOR PRATO SESIA

138  SARAH AIMEE             L'EPEE                                  ATLETICA SETTIMESE

139  ETTORE                      BO                                        JUNIORATLETICA ASD

140  ALESSANDRO              CHIARATI                             LA VETTA RUNNING

141  FRANCO                      MOSCA                                 LA VETTA RUNNING

142  LUCA                           COMINATO                            ATL. TRIVERO 2001

143  FEDERICA                   LAINO                                   TEAM DLF ASTI ASD

144  FEDERICO                   SANGIORGI                           BIELLA RUNNING

145  SIMONE                      DELL'APROVITOLA                A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

146  FILIPPO                       MOGGIO                               G.S. SPLENDOR COSSATO

147  DIEGO                        CENA                                    A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

148  DOMENICO                 NICASTRO                            BIELLA RUNNING

149  SAMUELE                    BALSARINI                            ATLETICA VALSESIA

150  ROBERTA                    ALBERTINI                            UNIONE GIOVANE BIELLA

151  CLAUDIO                     GIVONE                                A.S.GAGLIANICO 1974

152  MAURIZIO                   LIONE                                   ATLETICA VERCELLI 78

153  ROBERTA                    BOMBACI                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

154  GIUSEPPE                   SCAGLIOTTI                          A.ATL. CANDELO

155  STEFANO                    GREMMO                              A.S.GAGLIANICO 1974

156  SABINA                       CANGIAMILA                         AZZURRA GARBAGNATE M.SE

157  CESARE                      CHIABRERA                          A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

158  ALESSANDRO              GIANA                                   A.S.GAGLIANICO 1974

159  JACOPLA                     MORACCI                              AZZURRA GARBAGNATE M.SE

160  GABRIELLA                  GALLO                                   G.S. CASTELLANIA - GOZZANO

161  ROBERTO                   BELLONE                               A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

162  DOMENICO                 GUGLIELMINETTI                  S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

163  DAVIDE                       PINARDI                               S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

164  ALESSANDRO              ZIFIGLIO                               GSA POLLONE

165  MARCO                       EULOGIO                              BIELLA RUNNING

166  MONIA                        MARCHETTI                          S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

167  TIZIANO                      BERRA                                  A.ATL. CANDELO

168  ALESSANDRA              DEGIUGNO                            BIELLA RUNNING

169  IGNAZIA                      CAMMALLERI                         A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

170  CLARA                         DEFILIPPI                             ATLETICA VALSESIA

171  MARCO                       GHILARDELLI                        A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

172  ELISA                          TRAVAGLINI                          LA VETTA RUNNING

173  SILVIA                         BOCCIA                                 G.S. LA CECCA BORGOMANERO

174  PAOLO                        CONGIU                                A.S.GAGLIANICO 1974

175  ANTONELLA                 RABBIA                                 A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

176  MAURIZIO                   TRAVERSO                            ATL. NOVESE

177  MASSIMILIANO            QUAGLIA                               A.ATL. CANDELO

178  FILIPPO                       PELLANDA                             RUNCARD

179  LAURA                         DEMARIA                              S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

180  GIOVANNI                   RIGHELLI                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

181  MASSIMILIANO            SCAGLIONE                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

182  DAVIDE                       AMBROSINI                           ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

183  ANGELO                      CAPPUCCIO                           ATL. SANTHIA'

184  FABIO                         AMANDOLA                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

185  MAURO                       IANNONE                              UNIONE GIOVANE BIELLA

186  LUCA                           RONCON                               ATL. SANTHIA'

187  CLAUDIO                     BISOGLIO                             A.S.GAGLIANICO 1974

188  RUBENS                      GROSSO                               G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

189  ADRIANO                    BOSTICCO                            S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

190  FRANCESCO                CIPOLLA                                S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

191  PAOLO                        FULCHIERO                           A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

192  ANDREA                      REBORA                                ATL. SANTHIA'

193  GIANLUCA                   CODA                                    A.S.GAGLIANICO 1974

194  MICHELE                     GALLINA                                A.S.GAGLIANICO 1974

195  MARIA ANTONIETTA    DI NAPOLI                             ATL. SANTHIA'

196  FULVIO GIUSEPPE       GIACOBBE                             ATL. NOVESE

197  FABRIZIO FILIPPO       SARACCO                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

198  SONIA                         DESTRO                               G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

199  FRANCO                      DOSSENA                             ATL. NOVESE

200  FEDERICO                   FERRARO FOGNO                  G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

201  MAURO                       BENEDETTI                           RUNCARD

202  GIANLUCA                   TRAPELLA                             G.S.A. VALSESIA

203  GIOVANNI PAOLO        SAGLIASCHI                          G.S. FULGOR PRATO SESIA

204  PIERO                         VOLPIANO                             ATLETICA VERCELLI 78

205  PIERPAOLO                 GASPARINI                            BIELLA RUNNING

206  FABRIZIO                    CHERCHI                              UNIONE GIOVANE BIELLA

207  LORENZO                    MARTINELLI                          LA VETTA RUNNING

208  PAOLO                        PISTONO                              A.ATL. CANDELO

209  MAURIZIO                   MARCHILI                             G.S. FULGOR PRATO SESIA

210  MASSIMO                    MALGAROLI                           READY TO RUN S.R.L.

211  ENRICO                       LINTY                                   LA VETTA RUNNING

212  ROBERTO                   ROSSI                                   GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

213  MARIO                        DE NILE                                G.S. SPLENDOR COSSATO

214  SALVATORE                PELLEGRINO                         A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

215  ELENA CRISTINA         MASILI                                  A.S.D. CASTLERUN

216  STEFANO                    SAVINO                                 BIELLA RUNNING

217  CLARA                         DEALBERTO                          LA VETTA RUNNING

218  LUCIANO                     CANONICO                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

219  ANGELO                      MOSCA BALMA                      A.S.GAGLIANICO 1974

220  FRANCO                      CORNIANI                             LA VETTA RUNNING

221  ADRIANO                    DIONISOTTI                         A.S.GAGLIANICO 1974

222  CARLO                        AGLIETTI                              A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

223  GIOVANNI                   ZOCCALI                               A.S.GAGLIANICO 1974

224  FABIO                         CAUCINO                              G.S. SPLENDOR COSSATO

225  ANDREA                      NISI                                      ATL. SANTHIA'

226  MATTEO                      PRIA FALCERO                      ATL. SANTHIA'

227  SELENA                       TOSO                                    A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

228  IVAN                           VALCAUDA                            GSA POLLONE

229  ENRICO                       MERSI                                  A.S.GAGLIANICO 1974

230  FABIO                         CAVOTO                                A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

231  SILVIA                         SZEGO                                  A.S.GAGLIANICO 1974

232  ALESSANDRO              CABRIO                                 A.S.GAGLIANICO 1974

233  STEFANO                    VIAZZO                                 RUNCARD

234  DOMENICO                 LEUZZI                                 A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

235  DAVIDE                       BRUNETTI                             ATL. SANTHIA'

236  CLAUDIO                     VALLE                                   S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

237  PAOLA                         BIROLO                                 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

238  SILVANO                     SARTORI                              ATL. TRIVERO 2001

239  STEFANO                    ROSSINI                               A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

240  LOREDANA                  FAUSONE                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

241  NICOLA                       LAZZARO                              TEAM DLF ASTI ASD

242  GIORGIO                     CERRI                                   A.S.GAGLIANICO 1974

243  MARCO                       LEONARDI                            A.ATL. CANDELO

244  BIAGIO                        MANSELLA                            S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

245  SIMONE                      VERCELLINO                         LA VETTA RUNNING

246  ANDREA                      TRIDELLO                             RUNCARD

247  MARTINA                    BARONIO                              LA VETTA RUNNING

248  CONCETTA                  GRACI                                   ATL. ALESSANDRIA

249  SVEVA                         AMBROGIO                           A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

250  ALESSIA                      GARIAZZO                            BIELLA RUNNING

251  MAURO                       REMUS                                 RUNCARD

252  ORAZIO                      GRASSO                                RUNCARD

253  SERGIO                       CHIAPELLO                           A.S.D.DRAGONERO

254  RAFFAELLA                  CASASOLA                            BIELLA RUNNING

255  ANDREA                      CALDERARO                          ATLETICA VERCELLI 78

256  ELISA                          FRANZON                              ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI

257  ROBERTO                   LANZA                                   BIELLA RUNNING

258  ANGELO                      FRANCO                                READY TO RUN S.R.L.

259  IVAN                           IULITA                                  A.S. AMATORI SPORT

260  TIZIANO                      RONZANI                              A.S.GAGLIANICO 1974

261  MARCO                       ROSAZZA MINA GIANON        A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI

262  MICHELLE                   MAFFE'                                 ATL. SANTHIA'

263  SIMONA                      TESSAROLO                          LA VETTA RUNNING

264  ALESSANDRO              FORTUNA                              RUNCARD

265  FRANCESCA                RAVAROTTO                         ATLETICA VALSESIA

266  CHIARA                       MINETTO                              LA VETTA RUNNING

267  ROBERTO                   BAZZANI                               G.S. SPLENDOR COSSATO

268  STEFANIA                   ZANELLATO                           A.S.GAGLIANICO 1974

269  DONATELLA                FRIGATO                               RUNCARD

270  RICCARDO                  REOLON                                A.ATL. CANDELO

271  MAURIZIO                   DI LELLA                               A.S.GAGLIANICO 1974

272  DAVIDE                       PIANEZZA                             A.S.GAGLIANICO 1974

273  FEDERICO                   GIUSTETTO                          UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

274  DANIELA                     BERTOCCHI                          ATL. NOVESE

275  ALESSANDRO              LONGHIN                              A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

276  ENRICO                       CORREALE                            LA VETTA RUNNING

277  CLAUDIA                     DAGOSTINO                          BIELLA RUNNING

278  ALBERTO                    DI SANTO                             LA VETTA RUNNING

279  ANNA MARIA               VANNELLI                              BIELLA RUNNING

280  PAOLO                        ORSETTI                               RUNCARD

281  ROSELLA                     DUOCCIO                              A.ATL. CANDELO

282  MAURO                       CERTANO                              G.S.A. VALSESIA

283  CARLUCCIO                 CHIARA                                 G.S.A. VALSESIA

284  INNOCENTE                BRUNO                                 G.S.A. VALSESIA

285  MARCO                       BERTO                                  A.S.GAGLIANICO 1974

286  MASSIMILIANO            FRANCHIN                            ATL. SANTHIA'

287  MAURIZIO                   CAMPAGNOLO                       LA VETTA RUNNING

288  FRANCA                      DEFABIANI                            G.S.A. VALSESIA

289  ROBERTO                   BARBIRATO                          A.ATL. CANDELO

290  ANTONIO                    POTENZA                              A.S.D. PODISMO DI SERA

291  MATTEO                      BERTONE                              RUNCARD

292  FRANCESCO                FERRARA                              RUNCARD

293  ANNAMARIA                GALBANI                               LA MICHETTA

294  CARLA                         REMISTANI                           A.S.D.DRAGONERO

295  MASSIMO                    GIACOBBE                             ATL. NOVESE

296  ANNA MARIA               GARELLI                                A.S.D.DRAGONERO

297  NADIA                         TESTA                                  ATL. SANTHIA'

298  GIORGIO                     PRASSO                                A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

299  ELISABETTA                SULIS                                   A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

300  PAOLO                        MELLO RELLA                        A.S.GAGLIANICO 1974

301  ANTONELLO                FORMAGGIO                         A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

302  GIANPIERO                 BORILLE                               LA VETTA RUNNING

303  DELFO                        SELLA                                   GSA POLLONE

304  BASTIANO                   DI GIOIA                               READY TO RUN S.R.L.

305  GIORGIO                     LIMBERTI                              A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

306  NICOLA                       SQUICCIARINI                       A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

307  MARCO                       CARNINI                               LA VETTA RUNNING

308  MARIA CRISTIANA       BESSONE                              A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

309  ALBERTO                    BELLONI                               LA VETTA RUNNING

310  ROSANNA                    GOGGI                                  UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

311  CLAUDIO                     SCHIAPPARELLI                     A.S.GAGLIANICO 1974

312  LUCIANO                     BERNARDI                            BIELLA RUNNING

313  SERENA                      GUARNIERI                           A.ATL. CANDELO

314  MONICA                      TAMAGNO                             ATL. NOVESE

315  GIANCARLO                 LEBOLE                                 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

316  ALICE                          CANTORE                              UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

317  GIUSEPPINA                VERZANINI                           UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

318  DARIO                        MAGARAGGIA                        RUNCARD

319  PAOLO                        CAGNA                                  READY TO RUN S.R.L.

320  EGIDIO                       MARQUIS                              ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

321  CARMELA                    VALLI                                    G.S. SPLENDOR COSSATO

322  VALERIANO                 NALIN                                   LA VETTA RUNNING

323  ENRICO                       GIACHINO                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

324  EFRE                           BRAGA                                  A.S.GAGLIANICO 1974

325  JOSEPHINE                 LOPEZ H                               A.S.D.DRAGONERO

326  ALBERTO                    MIGLIETTI                            READY TO RUN S.R.L.

327  GIUSEPPE                   ROMBOLA'                            A.S.D. PODISMO DI SERA

328  EUGENIO                    PILLA                                    A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

329  EMANUELA                  CERRI                                   A.S.GAGLIANICO 1974

330  LUCA                           OMENETTO                           A.ATL. CANDELO

331  ANTONIO                    GALATI                                 A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

332  ALDO                          GAMBA                                  ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

333  STEFANIA                   CAMPITELLI                          A.S.GAGLIANICO 1974

334  GIUSEPPINA                GERLO                                  ATL. SANTHIA'

335  CARMELO                    BLOISE                                 LA VETTA RUNNING

336  MARCO                       CAGETTI                               ATL. NOVESE

337  MATTEO                      BRANDIMARTE                      A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

338  MICHELE                     RASI                                     A.S.GAGLIANICO 1974

339  GIULIANO                    PAVAN                                  BERGAMO STARS ATLETICA

340  MARIA INCORONATA   MONTANARELLA                    ATL. NOVESE

341  ROBERTO                   ZAGO                                    RUNCARD

342  EZIO CARLO                FROSI                                   ATL. SANTHIA'

343  ALESSANDRO              COLTRO                                ATL. TRIVERO 2001

344  ELISA                          PASI                                     A.S.GAGLIANICO 1974

345  INES                           BANDA                                  A.S.D. PODISMO DI SERA

346  MARCELLO                  RUSSO                                  A.S.GAGLIANICO 1974

347  GENEVIEVE                 VANDAMME                           READY TO RUN S.R.L.

348  FLAVIO                        REGIS                                   A.S.D. PODISMO DI SERA

349  DANIELA                     ROSELLI                               ATL. SANTHIA'

350  NALDO                        TURELLO                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

351  ALBERTO                    ROLINO                                READY TO RUN S.R.L.

352  ALBERTO                    AGLIETTA                             LA VETTA RUNNING

353  RENZO                        BRUGO                                 G.S. FULGOR PRATO SESIA

354  LUISA                          LANA                                     G.S.A. VALSESIA

355  ALBERTO                    PERINI                                  A.S.GAGLIANICO 1974

356  ASSUNTA RITA            PADALINO                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

357  CINZIA                        QUARANTA                           G.S.A. VALSESIA

358  ELEONORA                  CERRUTI                               A.S.GAGLIANICO 1974

359  CLAUDIO                     VERCELLI                              S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

360  MICHELE                     FOGLIZZO                             ATL. TRIVERO 2001

361  GRAZIELLA                  CATTO                                  LA VETTA RUNNING

362  PAOLO                        GARELLA                               A.ATL. CANDELO

363  CINZIA                        COPPINI                                A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

364  ROBERTO                   MURDACA                             A.S.GAGLIANICO 1974

365  MARIO                        SECCI                                   A.S.GAGLIANICO 1974

366  FABIO                         CORIELE                               A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

367  FULVIA                        PERRONE                              A.S.D. PODISMO DI SERA

368  ADELINA                     CRIDA                                   LA VETTA RUNNING

369  CAMILLO                     PAVESE                                 ATL. NOVESE

370  RENATO                      ZACCHERO                           A.S.GAGLIANICO 1974

371  GIAN LUCA                  SASSONE                              ATLETICA VERCELLI 78

372  CRISTINA                    BAUSANO                              A.S.D. PODISMO DI SERA

373  MARIA MADDALENA    BORRETTA                            S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

374  PAOLO                        TINELLI                                 ATL. NOVESE

375  AURELIANO                 ROBBIOLO                            RUNCARD

376  FERDINANDO              SAUDA                                  RUNCARD

377  MARIA SOFIA              GARRASI                               UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

378  FABIO                         SPUNTON                              A.ATL. CANDELO

379  PIERANGELO               GARIZIO                               BIELLA RUNNING

380  ANTONIO                    GIOFFRE'                              ATL. NOVESE

381  EMANUELA                  ZERBETTO                            RUNCARD

382  ALBERTO                    BLOTTO                                READY TO RUN S.R.L.

383  DARIO                        BONO                                   A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

384  ANNAMARIA                MASSARO                             LA VETTA RUNNING

385  DOMENICO                 GUJU                                    NOVARA CHE CORRE

386  ROBERTO                   ROSSI                                   A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

387  GIANPAOLO                 CERRUTI                               A.S.GAGLIANICO 1974

388  COSTANZO                  TECCHIO                              A.S.D. PODISMO DI SERA

389  ALESSANDRO              LOPS                                     LA VETTA RUNNING

390  ALESSIA                      ALBERTONE                          A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

391  MANUELA                    SACCOMANO                         LA VETTA RUNNING

392  PIER MARIO                SALTO                                  ASS. DILET. CANAVESE 2005

393  STEFANIA                   CAVANNA                              ATLETICA VERCELLI 78

394  AURELIO                     SECLI                                    A.S.D. PODISMO DI SERA

395  PAMELA                       BERTOLI                               A.ATL. CANDELO

396  PIETRO                       GRECO                                  ATL. SANTHIA'

397  ORIANA                       MAFFEO                                A.S.GAGLIANICO 1974

398  GIANNA                       DELAIDOTTI                         A.S.GAGLIANICO 1974

399  ROBERTA                    PIONZIO                               A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

400  ANTONIO                    FURCAS                                A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

401  SUSANNA                    CARTACCI                             RUNCARD

402  MONICA                      ROSSI                                   LA VETTA RUNNING

403  MONICA                      CESTARI                               A.S.GAGLIANICO 1974

404  MARCO                       SIMIONATI                            A.S.GAGLIANICO 1974

405  CLAUDIA                     ZERBOLA                              A.S.GAGLIANICO 1974

406  SEBASTIANO               SCUDERI                              A.S.D. BORGARETTO 75

407  MARIA                         CARCHEDI                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

408  ILARIO                        VENTURINO                          A.S.D. PODISMO DI SERA

409  GIOVANNI                   CECCON                                RUNCARD

410  PAOLO                        VALLI                                    RUNCARD

411  ROCCO                        RICCARDI                             RUNCARD

412  DANIELA                     BRUNO DI CLARAFOND         A.S.D.DRAGONERO

Redazione bi.me.

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