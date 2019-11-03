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SPORT | 03 novembre 2019, 10:47

Giro delle Cascine, l'ordine di arrivo maschile e femminile

Giro delle Cascine, l'ordine di arrivo maschile e femminile

Il Biellese si è dato appuntamento ieri pomeriggio, sabato 2 novembre, alla 46° edizione del Giro delle Cascine, organizzato dal Gaglianico '74 con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano e il supporto di Protezione Civile Vigliano Biellese, Aib Biella Orso, Aib Zumaglia, Protezione Civile Muzzano e Associazione Nazionale Carabinieri in congedo (e con la partnership di diverse aziende del calibro di Lauretana, Menabrea e Pasticceria Massera).

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Di seguito le classifiche assolute maschili e femminili.

L'ordine di arrivo femminile

1      CATHERINE                 BERTONE                       ATLETICA SANDRO CALVESI

2      ELISA                          STEFANI                         A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

3      LUCREZIA                   MANCINO                       UNIONE GIOVANE BIELLA

4      ARIANNA                     RENIERO                        ATL.GAGLIANICO

5      FEDERICA                   BARAILLER                     A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

6      SARA                          BORELLO                        ATLETICA CANAVESANA

7      CHIARA                       COPELLI                         RUNNER TEAM 99 SBV

8      CLAUDIA                     MARCHISA                     ATL. ALESSANDRIA

9      VALERIA                      POLI                               A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

10    EUFEMIA                     MAGRO                          A.S.D.DRAGONERO

11    CAROLA                      CORRADI                       A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

12    NICOLE                       COPPA                            BRACCO ATLETICA

13    ROSSELLA                   GIORDANO                     A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

14    MARIA LUISA               MARCHESE                     ATL. NOVESE

15    SARAH AIMEE             L'EPEE                            ATLETICA SETTIMESE

16    FEDERICA                   LAINO                            TEAM DLF ASTI ASD

17    ROBERTA                    ALBERTINI                     UNIONE GIOVANE BIELLA

18    ROBERTA                    BOMBACI                        A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

19    SABINA                       CANGIAMILA                   AZZURRA GARBAGNATE M.SE

20    JACOPLA                     MORACCI                       AZZURRA GARBAGNATE M.SE

21    GABRIELLA                  GALLO                            G.S. CASTELLANIA - GOZZANO

22    MONIA                        MARCHETTI                   S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

23    ALESSANDRA              DEGIUGNO                     BIELLA RUNNING

24    IGNAZIA                      CAMMALLERI                  A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

25    CLARA                         DEFILIPPI                       ATLETICA VALSESIA

26    ELISA                          TRAVAGLINI                   LA VETTA RUNNING

27    SILVIA                         BOCCIA                          G.S. LA CECCA BORGOMANERO

28    ANTONELLA                 RABBIA                          A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

29    LAURA                         DEMARIA                       S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

30    MARIA ANTONIETTA    DI NAPOLI                      ATL. SANTHIA'

31    SONIA                         DESTRO                         G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

32    ELENA CRISTINA         MASILI                           A.S.D. CASTLERUN

33    CLARA                         DEALBERTO                   LA VETTA RUNNING

34    SELENA                       TOSO                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

35    SILVIA                         SZEGO                           A.S.GAGLIANICO 1974

36    PAOLA                         BIROLO                          A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

37    LOREDANA                  FAUSONE                       A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

38    MARTINA                    BARONIO                       LA VETTA RUNNING

39    CONCETTA                  GRACI                            ATL. ALESSANDRIA

40    SVEVA                         AMBROGIO                     A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

41    ALESSIA                      GARIAZZO                      BIELLA RUNNING

42    RAFFAELLA                  CASASOLA                      BIELLA RUNNING

43    ELISA                          FRANZON                       ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI

44    MICHELLE                   MAFFE'                           ATL. SANTHIA'

45    SIMONA                      TESSAROLO                   LA VETTA RUNNING

46    FRANCESCA                RAVAROTTO                   ATLETICA VALSESIA

47    CHIARA                       MINETTO                       LA VETTA RUNNING

48    STEFANIA                   ZANELLATO                    A.S.GAGLIANICO 1974

49    DONATELLA                FRIGATO                        RUNCARD

50    DANIELA                     BERTOCCHI                    ATL. NOVESE

51    CLAUDIA                     DAGOSTINO                   BIELLA RUNNING

52    ANNA MARIA               VANNELLI                       BIELLA RUNNING

53    ROSELLA                     DUOCCIO                       A.ATL. CANDELO

54    FRANCA                      DEFABIANI                     G.S.A. VALSESIA

55    ANNAMARIA                GALBANI                         LA MICHETTA

56    CARLA                         REMISTANI                    A.S.D.DRAGONERO

57    ANNA MARIA               GARELLI                         A.S.D.DRAGONERO

58    NADIA                         TESTA                            ATL. SANTHIA'

59    ELISABETTA                SULIS                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

60    MARIA CRISTIANA       BESSONE                       A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

61    ROSANNA                    GOGGI                            UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

62    SERENA                      GUARNIERI                    A.ATL. CANDELO

63    MONICA                      TAMAGNO                      ATL. NOVESE

64    ALICE                          CANTORE                       UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

65    GIUSEPPINA                VERZANINI                     UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

66    CARMELA                    VALLI                             G.S. SPLENDOR COSSATO

67    JOSEPHINE                 LOPEZ H                         A.S.D.DRAGONERO

68    EMANUELA                  CERRI                            A.S.GAGLIANICO 1974

69    STEFANIA                   CAMPITELLI                    A.S.GAGLIANICO 1974

70    GIUSEPPINA                GERLO                           ATL. SANTHIA'

71    MARIA INCORONATA   MONTANARELLA             ATL. NOVESE

72    ELISA                          PASI                               A.S.GAGLIANICO 1974

73    INES                           BANDA                           A.S.D. PODISMO DI SERA

74    GENEVIEVE                 VANDAMME                    READY TO RUN S.R.L.

75    DANIELA                     ROSELLI                         ATL. SANTHIA'

76    LUISA                          LANA                              G.S.A. VALSESIA

77    ASSUNTA RITA            PADALINO                      A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

78    CINZIA                        QUARANTA                     G.S.A. VALSESIA

79    ELEONORA                  CERRUTI                        A.S.GAGLIANICO 1974

80    GRAZIELLA                  CATTO                           LA VETTA RUNNING

81    CINZIA                        COPPINI                         A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

82    FULVIA                        PERRONE                       A.S.D. PODISMO DI SERA

83    ADELINA                     CRIDA                            LA VETTA RUNNING

84    CRISTINA                    BAUSANO                       A.S.D. PODISMO DI SERA

85    MARIA MADDALENA    BORRETTA                     S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

86    MARIA SOFIA              GARRASI                        UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

87    EMANUELA                  ZERBETTO                     RUNCARD

88    ANNAMARIA                MASSARO                       LA VETTA RUNNING

89    ALESSIA                      ALBERTONE                   A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

90    MANUELA                    SACCOMANO                  LA VETTA RUNNING

91    STEFANIA                   CAVANNA                       ATLETICA VERCELLI 78

92    PAMELA                       BERTOLI                        A.ATL. CANDELO

93    ORIANA                       MAFFEO                         A.S.GAGLIANICO 1974

94    GIANNA                       DELAIDOTTI                   A.S.GAGLIANICO 1974

95    ROBERTA                    PIONZIO                         A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

96    SUSANNA                    CARTACCI                      RUNCARD

97    MONICA                      ROSSI                            LA VETTA RUNNING

98    MONICA                      CESTARI                        A.S.GAGLIANICO 1974

99    CLAUDIA                     ZERBOLA                        A.S.GAGLIANICO 1974

100  MARIA                         CARCHEDI                      A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

101  DANIELA                     BRUNO DI CLARAFOND   A.S.D.DRAGONERO

L'ordine di arrivo maschile

1      FRANCESCO                CARRERA                           ATL. CASONE NOCETO

2      EL MEHDI                   MAAMARI                           G.S. FULGOR PRATO SESIA

3      STEFANO                    CASAGRANDE                     AZZURRA GARBAGNATE M.SE

4      MASSIMO                    FARCOZ                             A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

5      FLAVIO                        PONZINA                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

6      GABRIELE                   BELTRAMI                          A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

7      SAVERIO                     BAVOSIO                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

8      VEZIO                         BOZZA                               ATL. SANTHIA'

9      PAOLO                        BOGGIO                             ATL. SANTHIA'

10    MASSIMILIANO            BARBERO PIANTINO           ATLETICA SALUZZO

11    ALESSANDRO MARIO  FERRAROTTI                      GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

12    PAOLO                        ORSETTO                           ATLETICA VERCELLI 78

13    MICHELE                     FRACASSI                          ATL. SANTHIA'

14    LUCIANO                     SPETTOLI                           ATL. ALESSANDRIA

15    LEANDRO                    DEMETRI                           G.P. SOLVAY

16    DIEGO                        SCABBIO                            ATL. NOVESE

17    MAMADOU YAYA         SOUARE                             A.S.D. PODISMO DI SERA

18    ALEX                           ZULIAN                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

19    NICHOLAS                   BOUCHARD                        S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

20    FRANCESCO                GUGLIELMETTI                   G.S. FULGOR PRATO SESIA

21    MATTEO                      BIOLCATI RINALDI             BIELLA RUNNING

22    MARCO                       MAGNINO                           ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

23    EMANUELE                  LADETTO                           ATL. SANTHIA'

24    MASSIMO                    GALFRE'                             A.S.D.DRAGONERO

25    GABRIELE                   ASTORINO                         A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

26    ACHILLE                      FARANDA                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

27    MATTEO                      RIVA                                  ATLETICA VERCELLI 78

28    NICOLO'                      DANIELE                            ATLETICA CANAVESANA

29    FEDERICO                   CARMAGNOLA                    ATLETICA CANAVESANA

30    GIOVANNI                   STELLA                              ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT

31    DAVIDE                       NICCO                                A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

32    FEDERICO                   POLETTI                             G.S. FULGOR PRATO SESIA

33    GIORDANO                  MONTANARI                       DAINI CARATE BRIANZA

34    HEDI                           CHEBBI                              ATL. SANTHIA'

35    FRANCO                      CHIERA                              BASE RUNNING

36    FABRIZIO                    RIESI                                 G.S. SPLENDOR COSSATO

37    CHRISTIAN                 ARICI                                 PRO SESTO ATL.

38    MARCO                       ALCIATI                              RUNNER TEAM 99 SBV

39    ALESSIO                     ALEPPO                              A.S. AMATORI SPORT

40    VINCENZO                   IPPOLITO                           S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

41    MATTIA                       GRIFA                                AZZURRA GARBAGNATE M.SE

42    MARCO                       FILA ROBATTINO                ATLETICA VERCELLI 78

43    CLAUDIO                     PASTORE                           SPORT PROJECT VCO

44    CHRISTIAN                 AGNOLIN                            GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

45    DAVIDE GIOVANNI      AMENTA                             G.S. LA CECCA BORGOMANERO

46    MICHELE                     PANZA                                A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

47    EDOARDO                   RUSSO                               UNIONE GIOVANE BIELLA

48    GIANFRANCO              BEDINO                             G.P. TRINESE

49    DIEGO                        SALTALAMACCHIA              A.S.D. PODISTICA TORINO

50    ALBERTO                    BAGNASACCO                     ATL. TRIVERO 2001

51    ALESSIO                     ALLAZZETTA                      ATLETICA CANAVESANA

52    VITTORIO                   ZUNGRI                              ATLETICA CANAVESANA

53    CESARE GILDO            MORETTI                           A.S. AMATORI SPORT

54    MASSIMO                    CIMINO                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

55    MARCO                       GULMINI                            ATL. SANTHIA'

56    SIMONE                      TRAVAGLIA                        ATLETICA VALSESIA

57    GIANNI                        CHIORBOLI                        ATL. SANTHIA'

58    ELVIO                         VINZIO                               ATLETICA VALSESIA

59    MICHELE                     MONTANARELLA                 A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

60    ANDREA                      DOMATTI                           A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

61    LORENZO                    CONSOLI                            A.S. AMATORI SPORT

62    FABRIZIO                    ATTARDI                            ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

63    FEDERICO                   CAVEGLIA BEATRIS CURTIL         ATLETICA CANAVESANA

64    NICOLA                       POGGIO                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

65    POLICARPO                 CRISCI                               A.S.GAGLIANICO 1974

66    ROBERTINO                RABBACHIN                        ASD TEAM PERETTI

67    ALFONSO                    BRACCO                             A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

68    VALENTINO                 OSILIERO                           A.S.GAGLIANICO 1974

69    MASSIMO                    PASQUAL CUCCO                A.ATL. CANDELO

70    ANDREA                      MANDRINO                        ATL. ALESSANDRIA

71    ROBERTO                   ENRIETTA                          ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS

72    PAOLO                        MUSSO                              S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

73    MARCO                       IVALDI                               A.S.D.DRAGONERO

74    LORENZO                    FERRERO                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

75    ANDREA                      SCRIVANI                           ATLETICA CANAVESANA

76    ANDREA                      DE BIASIO                         A.S.D. CASTLERUN

77    LUCA                           GIOVANNINI                       A.ATL. CANDELO

78    MATTIA                       GIANOTTI                          A.S.D. CASTLERUN

79    ANTONIO DANIELE      ZOPPO                               A.S.D. CASTLERUN

80    PAOLO                        VEGGI                                ATL. SANTHIA'

81    NICOLO'                      SCAGLIA                             ATL. TRIVERO 2001

82    MASSIMO                    MANSELLA                          S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

83    SILVIO                        ROMA                                VALSUSA RUNNING TEAM

84    FRANCESCO                GROSSO                            ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI

85    SIMONE                      CORSETTO                         A.S.D. CASTLERUN

86    MAURIZIO                   SALERNO                           ATLETICA VERCELLI 78

87    GIUSEPPE                   CHIEPPA                            G.S. SPLENDOR COSSATO

88    DIEGO                        ROSSINI                            ATL. SANTHIA'

89    GIAN LUCA                  TRIFFILETTI                       A.S.GAGLIANICO 1974

90    LUCA                           BELTRAMI                          ATL. SANTHIA'

91    LUCA                           MEIRONE                           A.S.GAGLIANICO 1974

92    MARZIO                      GUGLIELMINOTTI CANUN   BIELLA RUNNING

93    PATRICK                     BOMBARDELLI                    ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO

94    ISSAM                         BADRI                                ATLETICA CANAVESANA

95    DENIS                         BERTACCO                         ATL. SANTHIA'

96    GRAZIANO                  GIORDANENGO                  A.S.D.DRAGONERO

97    NIKHY                         ANDREELLA                        RUNCARD

98    NICOLA                       ALEPPO                              A.S. AMATORI SPORT

99    ROBERTO                   PENNA                               S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

100  TIZIANO                      MARTINI                            A.S.GAGLIANICO 1974

101  GABRIELE                   ANEDDA                             A.S.GAGLIANICO 1974

102  FABIO                         MALVESTITI                       ATL. ARCISATE

103  FRANCESCO                FALABELLA                         G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

104  GUIDO                        GARDINI                            BIELLA RUNNING

105  CHRISTIAN                 DAL COL                             S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

106  SIMONE                      BORRI                                A.S.GAGLIANICO 1974

107  ROBERTO                   SERRA                               G.S. SPLENDOR COSSATO

108  SALVATORE                SAIA                                  RUNCARD

109  ANDREA                      DE VENERE                        BIELLA RUNNING

110  PIERPAOLO                 FONTAN                             ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS

111  DARIO                        AMATEIS                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

112  MASSIMO                    RONZANI                           ATL. TRIVERO 2001

113  GABRIELE                   CORNELLA                          A.ATL. CANDELO

114  MAURO                       VIGNA DOCCHIO                ASS. DILET. CANAVESE 2005

115  GIOVANNI                   BONFANTE                         A.S.GAGLIANICO 1974

116  ANTONINO                  RICCERI                             A.ATL. CANDELO

117  GIUSEPPE                   D'ANDREA                          A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

118  ANDREA                      COLOMBO                          RUNCARD

119  STEFANO                    AVEZZA                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

120  EFISIO                        PICCI                                 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

121  ENRICO                       BOIDI                                ATL. ALESSANDRIA

122  GIULIO                        PONTIROLI                         A.S.D. PODISMO DI SERA

123  ROBERTO                   POLETTI                             G.S. FULGOR PRATO SESIA

124  ETTORE                      BO                                     JUNIORATLETICA ASD

125  ALESSANDRO              CHIARATI                           LA VETTA RUNNING

126  FRANCO                      MOSCA                               LA VETTA RUNNING

127  LUCA                           COMINATO                         ATL. TRIVERO 2001

128  FEDERICO                   SANGIORGI                        BIELLA RUNNING

129  SIMONE                      DELL'APROVITOLA              A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

130  FILIPPO                       MOGGIO                             G.S. SPLENDOR COSSATO

131  DIEGO                        CENA                                 A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

132  DOMENICO                 NICASTRO                          BIELLA RUNNING

133  SAMUELE                    BALSARINI                         ATLETICA VALSESIA

134  CLAUDIO                     GIVONE                              A.S.GAGLIANICO 1974

135  MAURIZIO                   LIONE                                ATLETICA VERCELLI 78

136  GIUSEPPE                   SCAGLIOTTI                       A.ATL. CANDELO

137  STEFANO                    GREMMO                            A.S.GAGLIANICO 1974

138  CESARE                      CHIABRERA                        A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

139  ALESSANDRO              GIANA                                A.S.GAGLIANICO 1974

140  ROBERTO                   BELLONE                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

141  DOMENICO                 GUGLIELMINETTI               S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

142  DAVIDE                       PINARDI                             S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

143  ALESSANDRO              ZIFIGLIO                            GSA POLLONE

144  MARCO                       EULOGIO                            BIELLA RUNNING

145  TIZIANO                      BERRA                               A.ATL. CANDELO

146  MARCO                       GHILARDELLI                     A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

147  PAOLO                        CONGIU                             A.S.GAGLIANICO 1974

148  MAURIZIO                   TRAVERSO                         ATL. NOVESE

149  MASSIMILIANO            QUAGLIA                            A.ATL. CANDELO

150  FILIPPO                       PELLANDA                          RUNCARD

151  GIOVANNI                   RIGHELLI                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

152  MASSIMILIANO            SCAGLIONE                        A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

153  DAVIDE                       AMBROSINI                        ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

154  ANGELO                      CAPPUCCIO                        ATL. SANTHIA'

155  FABIO                         AMANDOLA                        A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

156  MAURO                       IANNONE                           UNIONE GIOVANE BIELLA

157  LUCA                           RONCON                            ATL. SANTHIA'

158  CLAUDIO                     BISOGLIO                           A.S.GAGLIANICO 1974

159  RUBENS                      GROSSO                            G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

160  ADRIANO                    BOSTICCO                          S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

161  FRANCESCO                CIPOLLA                             S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

162  PAOLO                        FULCHIERO                        A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

163  ANDREA                      REBORA                             ATL. SANTHIA'

164  GIANLUCA                   CODA                                 A.S.GAGLIANICO 1974

165  MICHELE                     GALLINA                             A.S.GAGLIANICO 1974

166  FULVIO GIUSEPPE       GIACOBBE                          ATL. NOVESE

167  FABRIZIO FILIPPO       SARACCO                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

168  FRANCO                      DOSSENA                           ATL. NOVESE

169  FEDERICO                   FERRARO FOGNO               G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

170  MAURO                       BENEDETTI                        RUNCARD

171  GIANLUCA                   TRAPELLA                          G.S.A. VALSESIA

172  GIOVANNI PAOLO        SAGLIASCHI                       G.S. FULGOR PRATO SESIA

173  PIERO                         VOLPIANO                          ATLETICA VERCELLI 78

174  PIERPAOLO                 GASPARINI                         BIELLA RUNNING

175  FABRIZIO                    CHERCHI                           UNIONE GIOVANE BIELLA

176  LORENZO                    MARTINELLI                       LA VETTA RUNNING

177  PAOLO                        PISTONO                            A.ATL. CANDELO

178  MAURIZIO                   MARCHILI                          G.S. FULGOR PRATO SESIA

179  MASSIMO                    MALGAROLI                        READY TO RUN S.R.L.

180  ENRICO                       LINTY                                 LA VETTA RUNNING

181  ROBERTO                   ROSSI                                GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

182  MARIO                        DE NILE                             G.S. SPLENDOR COSSATO

183  SALVATORE                PELLEGRINO                      A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

184  STEFANO                    SAVINO                              BIELLA RUNNING

185  LUCIANO                     CANONICO                         A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

186  ANGELO                      MOSCA BALMA                   A.S.GAGLIANICO 1974

187  FRANCO                      CORNIANI                          LA VETTA RUNNING

188  ADRIANO                    DIONISOTTI                       A.S.GAGLIANICO 1974

189  CARLO                        AGLIETTI                           A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

190  GIOVANNI                   ZOCCALI                            A.S.GAGLIANICO 1974

191  FABIO                         CAUCINO                            G.S. SPLENDOR COSSATO

192  ANDREA                      NISI                                   ATL. SANTHIA'

193  MATTEO                      PRIA FALCERO                   ATL. SANTHIA'

194  IVAN                           VALCAUDA                         GSA POLLONE

195  ENRICO                       MERSI                                A.S.GAGLIANICO 1974

196  FABIO                         CAVOTO                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

197  ALESSANDRO              CABRIO                              A.S.GAGLIANICO 1974

198  STEFANO                    VIAZZO                              RUNCARD

199  DOMENICO                 LEUZZI                               A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

200  DAVIDE                       BRUNETTI                          ATL. SANTHIA'

201  CLAUDIO                     VALLE                                S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

202  SILVANO                     SARTORI                            ATL. TRIVERO 2001

203  STEFANO                    ROSSINI                            A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

204  NICOLA                       LAZZARO                           TEAM DLF ASTI ASD

205  GIORGIO                     CERRI                                A.S.GAGLIANICO 1974

206  MARCO                       LEONARDI                          A.ATL. CANDELO

207  BIAGIO                        MANSELLA                          S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

208  SIMONE                      VERCELLINO                      LA VETTA RUNNING

209  ANDREA                      TRIDELLO                          RUNCARD

210  MAURO                       REMUS                               RUNCARD

211  ORAZIO                      GRASSO                             RUNCARD

212  SERGIO                       CHIAPELLO                         A.S.D.DRAGONERO

213  ANDREA                      CALDERARO                       ATLETICA VERCELLI 78

214  ROBERTO                   LANZA                                BIELLA RUNNING

215  ANGELO                      FRANCO                             READY TO RUN S.R.L.

216  IVAN                           IULITA                               A.S. AMATORI SPORT

217  TIZIANO                      RONZANI                           A.S.GAGLIANICO 1974

218  MARCO                       ROSAZZA MINA GIANON     A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI

219  ALESSANDRO              FORTUNA                           RUNCARD

220  ROBERTO                   BAZZANI                            G.S. SPLENDOR COSSATO

221  RICCARDO                  REOLON                             A.ATL. CANDELO

222  MAURIZIO                   DI LELLA                            A.S.GAGLIANICO 1974

223  DAVIDE                       PIANEZZA                          A.S.GAGLIANICO 1974

224  FEDERICO                   GIUSTETTO                        UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

225  ALESSANDRO              LONGHIN                           A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

226  ENRICO                       CORREALE                         LA VETTA RUNNING

227  ALBERTO                    DI SANTO                          LA VETTA RUNNING

228  PAOLO                        ORSETTI                            RUNCARD

229  MAURO                       CERTANO                           G.S.A. VALSESIA

230  CARLUCCIO                 CHIARA                              G.S.A. VALSESIA

231  INNOCENTE                BRUNO                               G.S.A. VALSESIA

232  MARCO                       BERTO                               A.S.GAGLIANICO 1974

233  MASSIMILIANO            FRANCHIN                          ATL. SANTHIA'

234  MAURIZIO                   CAMPAGNOLO                    LA VETTA RUNNING

235  ROBERTO                   BARBIRATO                        A.ATL. CANDELO

236  ANTONIO                    POTENZA                           A.S.D. PODISMO DI SERA

237  MATTEO                      BERTONE                           RUNCARD

238  FRANCESCO                FERRARA                           RUNCARD

239  MASSIMO                    GIACOBBE                          ATL. NOVESE

240  GIORGIO                     PRASSO                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

241  PAOLO                        MELLO RELLA                     A.S.GAGLIANICO 1974

242  ANTONELLO                FORMAGGIO                       A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

243  GIANPIERO                 BORILLE                             LA VETTA RUNNING

244  DELFO                        SELLA                                GSA POLLONE

245  BASTIANO                   DI GIOIA                            READY TO RUN S.R.L.

246  GIORGIO                     LIMBERTI                           A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

247  NICOLA                       SQUICCIARINI                    A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

248  MARCO                       CARNINI                             LA VETTA RUNNING

249  ALBERTO                    BELLONI                             LA VETTA RUNNING

250  CLAUDIO                     SCHIAPPARELLI                  A.S.GAGLIANICO 1974

251  LUCIANO                     BERNARDI                         BIELLA RUNNING

252  GIANCARLO                 LEBOLE                              A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

253  DARIO                        MAGARAGGIA                     RUNCARD

254  PAOLO                        CAGNA                               READY TO RUN S.R.L.

255  EGIDIO                       MARQUIS                           ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

256  VALERIANO                 NALIN                                LA VETTA RUNNING

257  ENRICO                       GIACHINO                          A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

258  EFRE                           BRAGA                               A.S.GAGLIANICO 1974

259  ALBERTO                    MIGLIETTI                          READY TO RUN S.R.L.

260  GIUSEPPE                   ROMBOLA'                          A.S.D. PODISMO DI SERA

261  EUGENIO                    PILLA                                 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

262  LUCA                           OMENETTO                        A.ATL. CANDELO

263  ANTONIO                    GALATI                               A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

264  ALDO                          GAMBA                               ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

265  CARMELO                    BLOISE                              LA VETTA RUNNING

266  MARCO                       CAGETTI                            ATL. NOVESE

267  MATTEO                      BRANDIMARTE                   A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

268  MICHELE                     RASI                                  A.S.GAGLIANICO 1974

269  GIULIANO                    PAVAN                                BERGAMO STARS ATLETICA

270  ROBERTO                   ZAGO                                 RUNCARD

271  EZIO CARLO                FROSI                                ATL. SANTHIA'

272  ALESSANDRO              COLTRO                             ATL. TRIVERO 2001

273  MARCELLO                  RUSSO                               A.S.GAGLIANICO 1974

274  FLAVIO                        REGIS                                A.S.D. PODISMO DI SERA

275  NALDO                        TURELLO                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

276  ALBERTO                    ROLINO                              READY TO RUN S.R.L.

277  ALBERTO                    AGLIETTA                           LA VETTA RUNNING

278  RENZO                        BRUGO                               G.S. FULGOR PRATO SESIA

279  ALBERTO                    PERINI                               A.S.GAGLIANICO 1974

280  CLAUDIO                     VERCELLI                           S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

281  MICHELE                     FOGLIZZO                          ATL. TRIVERO 2001

282  PAOLO                        GARELLA                            A.ATL. CANDELO

283  ROBERTO                   MURDACA                          A.S.GAGLIANICO 1974

284  MARIO                        SECCI                                A.S.GAGLIANICO 1974

285  FABIO                         CORIELE                            A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

286  CAMILLO                     PAVESE                              ATL. NOVESE

287  RENATO                      ZACCHERO                         A.S.GAGLIANICO 1974

288  GIAN LUCA                  SASSONE                           ATLETICA VERCELLI 78

289  PAOLO                        TINELLI                              ATL. NOVESE

290  AURELIANO                 ROBBIOLO                         RUNCARD

291  FERDINANDO              SAUDA                               RUNCARD

292  FABIO                         SPUNTON                           A.ATL. CANDELO

293  PIERANGELO               GARIZIO                            BIELLA RUNNING

294  ANTONIO                    GIOFFRE'                           ATL. NOVESE

295  ALBERTO                    BLOTTO                             READY TO RUN S.R.L.

296  DARIO                        BONO                                 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

297  DOMENICO                 GUJU                                  NOVARA CHE CORRE

298  ROBERTO                   ROSSI                                A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

299  GIANPAOLO                 CERRUTI                            A.S.GAGLIANICO 1974

300  COSTANZO                  TECCHIO                            A.S.D. PODISMO DI SERA

301  ALESSANDRO              LOPS                                  LA VETTA RUNNING

302  PIER MARIO                SALTO                                ASS. DILET. CANAVESE 2005

303  AURELIO                     SECLI                                 A.S.D. PODISMO DI SERA

304  PIETRO                       GRECO                               ATL. SANTHIA'

305  ANTONIO                    FURCAS                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

306  MARCO                       SIMIONATI                         A.S.GAGLIANICO 1974

307  SEBASTIANO               SCUDERI                            A.S.D. BORGARETTO 75

308  ILARIO                        VENTURINO                       A.S.D. PODISMO DI SERA

309  GIOVANNI                   CECCON                             RUNCARD

310  PAOLO                        VALLI                                 RUNCARD

311  ROCCO                        RICCARDI                          RUNCARD

Redazione bi.me.

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