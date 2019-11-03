Giro delle Cascine, l'ordine di arrivo maschile e femminile

Il Biellese si è dato appuntamento ieri pomeriggio, sabato 2 novembre, alla 46° edizione del Giro delle Cascine, organizzato dal Gaglianico '74 con il patrocinio delle amministrazioni comunali di Gaglianico e Sandigliano e il supporto di Protezione Civile Vigliano Biellese, Aib Biella Orso, Aib Zumaglia, Protezione Civile Muzzano e Associazione Nazionale Carabinieri in congedo (e con la partnership di diverse aziende del calibro di Lauretana, Menabrea e Pasticceria Massera).
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Di seguito le classifiche assolute maschili e femminili.
L'ordine di arrivo femminile
1 CATHERINE BERTONE ATLETICA SANDRO CALVESI
2 ELISA STEFANI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
3 LUCREZIA MANCINO UNIONE GIOVANE BIELLA
4 ARIANNA RENIERO ATL.GAGLIANICO
5 FEDERICA BARAILLER A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
6 SARA BORELLO ATLETICA CANAVESANA
7 CHIARA COPELLI RUNNER TEAM 99 SBV
8 CLAUDIA MARCHISA ATL. ALESSANDRIA
9 VALERIA POLI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
10 EUFEMIA MAGRO A.S.D.DRAGONERO
11 CAROLA CORRADI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
12 NICOLE COPPA BRACCO ATLETICA
13 ROSSELLA GIORDANO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
14 MARIA LUISA MARCHESE ATL. NOVESE
15 SARAH AIMEE L'EPEE ATLETICA SETTIMESE
16 FEDERICA LAINO TEAM DLF ASTI ASD
17 ROBERTA ALBERTINI UNIONE GIOVANE BIELLA
18 ROBERTA BOMBACI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
19 SABINA CANGIAMILA AZZURRA GARBAGNATE M.SE
20 JACOPLA MORACCI AZZURRA GARBAGNATE M.SE
21 GABRIELLA GALLO G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
22 MONIA MARCHETTI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
23 ALESSANDRA DEGIUGNO BIELLA RUNNING
24 IGNAZIA CAMMALLERI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
25 CLARA DEFILIPPI ATLETICA VALSESIA
26 ELISA TRAVAGLINI LA VETTA RUNNING
27 SILVIA BOCCIA G.S. LA CECCA BORGOMANERO
28 ANTONELLA RABBIA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
29 LAURA DEMARIA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
30 MARIA ANTONIETTA DI NAPOLI ATL. SANTHIA'
31 SONIA DESTRO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
32 ELENA CRISTINA MASILI A.S.D. CASTLERUN
33 CLARA DEALBERTO LA VETTA RUNNING
34 SELENA TOSO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
35 SILVIA SZEGO A.S.GAGLIANICO 1974
36 PAOLA BIROLO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
37 LOREDANA FAUSONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI
38 MARTINA BARONIO LA VETTA RUNNING
39 CONCETTA GRACI ATL. ALESSANDRIA
40 SVEVA AMBROGIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
41 ALESSIA GARIAZZO BIELLA RUNNING
42 RAFFAELLA CASASOLA BIELLA RUNNING
43 ELISA FRANZON ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI
44 MICHELLE MAFFE' ATL. SANTHIA'
45 SIMONA TESSAROLO LA VETTA RUNNING
46 FRANCESCA RAVAROTTO ATLETICA VALSESIA
47 CHIARA MINETTO LA VETTA RUNNING
48 STEFANIA ZANELLATO A.S.GAGLIANICO 1974
49 DONATELLA FRIGATO RUNCARD
50 DANIELA BERTOCCHI ATL. NOVESE
51 CLAUDIA DAGOSTINO BIELLA RUNNING
52 ANNA MARIA VANNELLI BIELLA RUNNING
53 ROSELLA DUOCCIO A.ATL. CANDELO
54 FRANCA DEFABIANI G.S.A. VALSESIA
55 ANNAMARIA GALBANI LA MICHETTA
56 CARLA REMISTANI A.S.D.DRAGONERO
57 ANNA MARIA GARELLI A.S.D.DRAGONERO
58 NADIA TESTA ATL. SANTHIA'
59 ELISABETTA SULIS A.S.D. BRANCALEONE ASTI
60 MARIA CRISTIANA BESSONE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
61 ROSANNA GOGGI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
62 SERENA GUARNIERI A.ATL. CANDELO
63 MONICA TAMAGNO ATL. NOVESE
64 ALICE CANTORE UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
65 GIUSEPPINA VERZANINI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
66 CARMELA VALLI G.S. SPLENDOR COSSATO
67 JOSEPHINE LOPEZ H A.S.D.DRAGONERO
68 EMANUELA CERRI A.S.GAGLIANICO 1974
69 STEFANIA CAMPITELLI A.S.GAGLIANICO 1974
70 GIUSEPPINA GERLO ATL. SANTHIA'
71 MARIA INCORONATA MONTANARELLA ATL. NOVESE
72 ELISA PASI A.S.GAGLIANICO 1974
73 INES BANDA A.S.D. PODISMO DI SERA
74 GENEVIEVE VANDAMME READY TO RUN S.R.L.
75 DANIELA ROSELLI ATL. SANTHIA'
76 LUISA LANA G.S.A. VALSESIA
77 ASSUNTA RITA PADALINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
78 CINZIA QUARANTA G.S.A. VALSESIA
79 ELEONORA CERRUTI A.S.GAGLIANICO 1974
80 GRAZIELLA CATTO LA VETTA RUNNING
81 CINZIA COPPINI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
82 FULVIA PERRONE A.S.D. PODISMO DI SERA
83 ADELINA CRIDA LA VETTA RUNNING
84 CRISTINA BAUSANO A.S.D. PODISMO DI SERA
85 MARIA MADDALENA BORRETTA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
86 MARIA SOFIA GARRASI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
87 EMANUELA ZERBETTO RUNCARD
88 ANNAMARIA MASSARO LA VETTA RUNNING
89 ALESSIA ALBERTONE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
90 MANUELA SACCOMANO LA VETTA RUNNING
91 STEFANIA CAVANNA ATLETICA VERCELLI 78
92 PAMELA BERTOLI A.ATL. CANDELO
93 ORIANA MAFFEO A.S.GAGLIANICO 1974
94 GIANNA DELAIDOTTI A.S.GAGLIANICO 1974
95 ROBERTA PIONZIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
96 SUSANNA CARTACCI RUNCARD
97 MONICA ROSSI LA VETTA RUNNING
98 MONICA CESTARI A.S.GAGLIANICO 1974
99 CLAUDIA ZERBOLA A.S.GAGLIANICO 1974
100 MARIA CARCHEDI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
101 DANIELA BRUNO DI CLARAFOND A.S.D.DRAGONERO
L'ordine di arrivo maschile
1 FRANCESCO CARRERA ATL. CASONE NOCETO
2 EL MEHDI MAAMARI G.S. FULGOR PRATO SESIA
3 STEFANO CASAGRANDE AZZURRA GARBAGNATE M.SE
4 MASSIMO FARCOZ A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
5 FLAVIO PONZINA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
6 GABRIELE BELTRAMI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
7 SAVERIO BAVOSIO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
8 VEZIO BOZZA ATL. SANTHIA'
9 PAOLO BOGGIO ATL. SANTHIA'
10 MASSIMILIANO BARBERO PIANTINO ATLETICA SALUZZO
11 ALESSANDRO MARIO FERRAROTTI GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
12 PAOLO ORSETTO ATLETICA VERCELLI 78
13 MICHELE FRACASSI ATL. SANTHIA'
14 LUCIANO SPETTOLI ATL. ALESSANDRIA
15 LEANDRO DEMETRI G.P. SOLVAY
16 DIEGO SCABBIO ATL. NOVESE
17 MAMADOU YAYA SOUARE A.S.D. PODISMO DI SERA
18 ALEX ZULIAN A.S.D. BRANCALEONE ASTI
19 NICHOLAS BOUCHARD S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
20 FRANCESCO GUGLIELMETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA
21 MATTEO BIOLCATI RINALDI BIELLA RUNNING
22 MARCO MAGNINO ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
23 EMANUELE LADETTO ATL. SANTHIA'
24 MASSIMO GALFRE' A.S.D.DRAGONERO
25 GABRIELE ASTORINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
26 ACHILLE FARANDA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
27 MATTEO RIVA ATLETICA VERCELLI 78
28 NICOLO' DANIELE ATLETICA CANAVESANA
29 FEDERICO CARMAGNOLA ATLETICA CANAVESANA
30 GIOVANNI STELLA ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT
31 DAVIDE NICCO A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
32 FEDERICO POLETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA
33 GIORDANO MONTANARI DAINI CARATE BRIANZA
34 HEDI CHEBBI ATL. SANTHIA'
35 FRANCO CHIERA BASE RUNNING
36 FABRIZIO RIESI G.S. SPLENDOR COSSATO
37 CHRISTIAN ARICI PRO SESTO ATL.
38 MARCO ALCIATI RUNNER TEAM 99 SBV
39 ALESSIO ALEPPO A.S. AMATORI SPORT
40 VINCENZO IPPOLITO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
41 MATTIA GRIFA AZZURRA GARBAGNATE M.SE
42 MARCO FILA ROBATTINO ATLETICA VERCELLI 78
43 CLAUDIO PASTORE SPORT PROJECT VCO
44 CHRISTIAN AGNOLIN GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
45 DAVIDE GIOVANNI AMENTA G.S. LA CECCA BORGOMANERO
46 MICHELE PANZA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
47 EDOARDO RUSSO UNIONE GIOVANE BIELLA
48 GIANFRANCO BEDINO G.P. TRINESE
49 DIEGO SALTALAMACCHIA A.S.D. PODISTICA TORINO
50 ALBERTO BAGNASACCO ATL. TRIVERO 2001
51 ALESSIO ALLAZZETTA ATLETICA CANAVESANA
52 VITTORIO ZUNGRI ATLETICA CANAVESANA
53 CESARE GILDO MORETTI A.S. AMATORI SPORT
54 MASSIMO CIMINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
55 MARCO GULMINI ATL. SANTHIA'
56 SIMONE TRAVAGLIA ATLETICA VALSESIA
57 GIANNI CHIORBOLI ATL. SANTHIA'
58 ELVIO VINZIO ATLETICA VALSESIA
59 MICHELE MONTANARELLA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
60 ANDREA DOMATTI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
61 LORENZO CONSOLI A.S. AMATORI SPORT
62 FABRIZIO ATTARDI ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
63 FEDERICO CAVEGLIA BEATRIS CURTIL ATLETICA CANAVESANA
64 NICOLA POGGIO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
65 POLICARPO CRISCI A.S.GAGLIANICO 1974
66 ROBERTINO RABBACHIN ASD TEAM PERETTI
67 ALFONSO BRACCO A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
68 VALENTINO OSILIERO A.S.GAGLIANICO 1974
69 MASSIMO PASQUAL CUCCO A.ATL. CANDELO
70 ANDREA MANDRINO ATL. ALESSANDRIA
71 ROBERTO ENRIETTA ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS
72 PAOLO MUSSO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
73 MARCO IVALDI A.S.D.DRAGONERO
74 LORENZO FERRERO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
75 ANDREA SCRIVANI ATLETICA CANAVESANA
76 ANDREA DE BIASIO A.S.D. CASTLERUN
77 LUCA GIOVANNINI A.ATL. CANDELO
78 MATTIA GIANOTTI A.S.D. CASTLERUN
79 ANTONIO DANIELE ZOPPO A.S.D. CASTLERUN
80 PAOLO VEGGI ATL. SANTHIA'
81 NICOLO' SCAGLIA ATL. TRIVERO 2001
82 MASSIMO MANSELLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
83 SILVIO ROMA VALSUSA RUNNING TEAM
84 FRANCESCO GROSSO ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI
85 SIMONE CORSETTO A.S.D. CASTLERUN
86 MAURIZIO SALERNO ATLETICA VERCELLI 78
87 GIUSEPPE CHIEPPA G.S. SPLENDOR COSSATO
88 DIEGO ROSSINI ATL. SANTHIA'
89 GIAN LUCA TRIFFILETTI A.S.GAGLIANICO 1974
90 LUCA BELTRAMI ATL. SANTHIA'
91 LUCA MEIRONE A.S.GAGLIANICO 1974
92 MARZIO GUGLIELMINOTTI CANUN BIELLA RUNNING
93 PATRICK BOMBARDELLI ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
94 ISSAM BADRI ATLETICA CANAVESANA
95 DENIS BERTACCO ATL. SANTHIA'
96 GRAZIANO GIORDANENGO A.S.D.DRAGONERO
97 NIKHY ANDREELLA RUNCARD
98 NICOLA ALEPPO A.S. AMATORI SPORT
99 ROBERTO PENNA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
100 TIZIANO MARTINI A.S.GAGLIANICO 1974
101 GABRIELE ANEDDA A.S.GAGLIANICO 1974
102 FABIO MALVESTITI ATL. ARCISATE
103 FRANCESCO FALABELLA G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
104 GUIDO GARDINI BIELLA RUNNING
105 CHRISTIAN DAL COL S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
106 SIMONE BORRI A.S.GAGLIANICO 1974
107 ROBERTO SERRA G.S. SPLENDOR COSSATO
108 SALVATORE SAIA RUNCARD
109 ANDREA DE VENERE BIELLA RUNNING
110 PIERPAOLO FONTAN ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS
111 DARIO AMATEIS A.S.D. BRANCALEONE ASTI
112 MASSIMO RONZANI ATL. TRIVERO 2001
113 GABRIELE CORNELLA A.ATL. CANDELO
114 MAURO VIGNA DOCCHIO ASS. DILET. CANAVESE 2005
115 GIOVANNI BONFANTE A.S.GAGLIANICO 1974
116 ANTONINO RICCERI A.ATL. CANDELO
117 GIUSEPPE D'ANDREA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
118 ANDREA COLOMBO RUNCARD
119 STEFANO AVEZZA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
120 EFISIO PICCI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
121 ENRICO BOIDI ATL. ALESSANDRIA
122 GIULIO PONTIROLI A.S.D. PODISMO DI SERA
123 ROBERTO POLETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA
124 ETTORE BO JUNIORATLETICA ASD
125 ALESSANDRO CHIARATI LA VETTA RUNNING
126 FRANCO MOSCA LA VETTA RUNNING
127 LUCA COMINATO ATL. TRIVERO 2001
128 FEDERICO SANGIORGI BIELLA RUNNING
129 SIMONE DELL'APROVITOLA A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
130 FILIPPO MOGGIO G.S. SPLENDOR COSSATO
131 DIEGO CENA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
132 DOMENICO NICASTRO BIELLA RUNNING
133 SAMUELE BALSARINI ATLETICA VALSESIA
134 CLAUDIO GIVONE A.S.GAGLIANICO 1974
135 MAURIZIO LIONE ATLETICA VERCELLI 78
136 GIUSEPPE SCAGLIOTTI A.ATL. CANDELO
137 STEFANO GREMMO A.S.GAGLIANICO 1974
138 CESARE CHIABRERA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
139 ALESSANDRO GIANA A.S.GAGLIANICO 1974
140 ROBERTO BELLONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI
141 DOMENICO GUGLIELMINETTI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
142 DAVIDE PINARDI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
143 ALESSANDRO ZIFIGLIO GSA POLLONE
144 MARCO EULOGIO BIELLA RUNNING
145 TIZIANO BERRA A.ATL. CANDELO
146 MARCO GHILARDELLI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
147 PAOLO CONGIU A.S.GAGLIANICO 1974
148 MAURIZIO TRAVERSO ATL. NOVESE
149 MASSIMILIANO QUAGLIA A.ATL. CANDELO
150 FILIPPO PELLANDA RUNCARD
151 GIOVANNI RIGHELLI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
152 MASSIMILIANO SCAGLIONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI
153 DAVIDE AMBROSINI ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
154 ANGELO CAPPUCCIO ATL. SANTHIA'
155 FABIO AMANDOLA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
156 MAURO IANNONE UNIONE GIOVANE BIELLA
157 LUCA RONCON ATL. SANTHIA'
158 CLAUDIO BISOGLIO A.S.GAGLIANICO 1974
159 RUBENS GROSSO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
160 ADRIANO BOSTICCO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
161 FRANCESCO CIPOLLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
162 PAOLO FULCHIERO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
163 ANDREA REBORA ATL. SANTHIA'
164 GIANLUCA CODA A.S.GAGLIANICO 1974
165 MICHELE GALLINA A.S.GAGLIANICO 1974
166 FULVIO GIUSEPPE GIACOBBE ATL. NOVESE
167 FABRIZIO FILIPPO SARACCO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
168 FRANCO DOSSENA ATL. NOVESE
169 FEDERICO FERRARO FOGNO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
170 MAURO BENEDETTI RUNCARD
171 GIANLUCA TRAPELLA G.S.A. VALSESIA
172 GIOVANNI PAOLO SAGLIASCHI G.S. FULGOR PRATO SESIA
173 PIERO VOLPIANO ATLETICA VERCELLI 78
174 PIERPAOLO GASPARINI BIELLA RUNNING
175 FABRIZIO CHERCHI UNIONE GIOVANE BIELLA
176 LORENZO MARTINELLI LA VETTA RUNNING
177 PAOLO PISTONO A.ATL. CANDELO
178 MAURIZIO MARCHILI G.S. FULGOR PRATO SESIA
179 MASSIMO MALGAROLI READY TO RUN S.R.L.
180 ENRICO LINTY LA VETTA RUNNING
181 ROBERTO ROSSI GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
182 MARIO DE NILE G.S. SPLENDOR COSSATO
183 SALVATORE PELLEGRINO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
184 STEFANO SAVINO BIELLA RUNNING
185 LUCIANO CANONICO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
186 ANGELO MOSCA BALMA A.S.GAGLIANICO 1974
187 FRANCO CORNIANI LA VETTA RUNNING
188 ADRIANO DIONISOTTI A.S.GAGLIANICO 1974
189 CARLO AGLIETTI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
190 GIOVANNI ZOCCALI A.S.GAGLIANICO 1974
191 FABIO CAUCINO G.S. SPLENDOR COSSATO
192 ANDREA NISI ATL. SANTHIA'
193 MATTEO PRIA FALCERO ATL. SANTHIA'
194 IVAN VALCAUDA GSA POLLONE
195 ENRICO MERSI A.S.GAGLIANICO 1974
196 FABIO CAVOTO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
197 ALESSANDRO CABRIO A.S.GAGLIANICO 1974
198 STEFANO VIAZZO RUNCARD
199 DOMENICO LEUZZI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
200 DAVIDE BRUNETTI ATL. SANTHIA'
201 CLAUDIO VALLE S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
202 SILVANO SARTORI ATL. TRIVERO 2001
203 STEFANO ROSSINI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
204 NICOLA LAZZARO TEAM DLF ASTI ASD
205 GIORGIO CERRI A.S.GAGLIANICO 1974
206 MARCO LEONARDI A.ATL. CANDELO
207 BIAGIO MANSELLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
208 SIMONE VERCELLINO LA VETTA RUNNING
209 ANDREA TRIDELLO RUNCARD
210 MAURO REMUS RUNCARD
211 ORAZIO GRASSO RUNCARD
212 SERGIO CHIAPELLO A.S.D.DRAGONERO
213 ANDREA CALDERARO ATLETICA VERCELLI 78
214 ROBERTO LANZA BIELLA RUNNING
215 ANGELO FRANCO READY TO RUN S.R.L.
216 IVAN IULITA A.S. AMATORI SPORT
217 TIZIANO RONZANI A.S.GAGLIANICO 1974
218 MARCO ROSAZZA MINA GIANON A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI
219 ALESSANDRO FORTUNA RUNCARD
220 ROBERTO BAZZANI G.S. SPLENDOR COSSATO
221 RICCARDO REOLON A.ATL. CANDELO
222 MAURIZIO DI LELLA A.S.GAGLIANICO 1974
223 DAVIDE PIANEZZA A.S.GAGLIANICO 1974
224 FEDERICO GIUSTETTO UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
225 ALESSANDRO LONGHIN A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
226 ENRICO CORREALE LA VETTA RUNNING
227 ALBERTO DI SANTO LA VETTA RUNNING
228 PAOLO ORSETTI RUNCARD
229 MAURO CERTANO G.S.A. VALSESIA
230 CARLUCCIO CHIARA G.S.A. VALSESIA
231 INNOCENTE BRUNO G.S.A. VALSESIA
232 MARCO BERTO A.S.GAGLIANICO 1974
233 MASSIMILIANO FRANCHIN ATL. SANTHIA'
234 MAURIZIO CAMPAGNOLO LA VETTA RUNNING
235 ROBERTO BARBIRATO A.ATL. CANDELO
236 ANTONIO POTENZA A.S.D. PODISMO DI SERA
237 MATTEO BERTONE RUNCARD
238 FRANCESCO FERRARA RUNCARD
239 MASSIMO GIACOBBE ATL. NOVESE
240 GIORGIO PRASSO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
241 PAOLO MELLO RELLA A.S.GAGLIANICO 1974
242 ANTONELLO FORMAGGIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
243 GIANPIERO BORILLE LA VETTA RUNNING
244 DELFO SELLA GSA POLLONE
245 BASTIANO DI GIOIA READY TO RUN S.R.L.
246 GIORGIO LIMBERTI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
247 NICOLA SQUICCIARINI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
248 MARCO CARNINI LA VETTA RUNNING
249 ALBERTO BELLONI LA VETTA RUNNING
250 CLAUDIO SCHIAPPARELLI A.S.GAGLIANICO 1974
251 LUCIANO BERNARDI BIELLA RUNNING
252 GIANCARLO LEBOLE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
253 DARIO MAGARAGGIA RUNCARD
254 PAOLO CAGNA READY TO RUN S.R.L.
255 EGIDIO MARQUIS ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
256 VALERIANO NALIN LA VETTA RUNNING
257 ENRICO GIACHINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
258 EFRE BRAGA A.S.GAGLIANICO 1974
259 ALBERTO MIGLIETTI READY TO RUN S.R.L.
260 GIUSEPPE ROMBOLA' A.S.D. PODISMO DI SERA
261 EUGENIO PILLA A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
262 LUCA OMENETTO A.ATL. CANDELO
263 ANTONIO GALATI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
264 ALDO GAMBA ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
265 CARMELO BLOISE LA VETTA RUNNING
266 MARCO CAGETTI ATL. NOVESE
267 MATTEO BRANDIMARTE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
268 MICHELE RASI A.S.GAGLIANICO 1974
269 GIULIANO PAVAN BERGAMO STARS ATLETICA
270 ROBERTO ZAGO RUNCARD
271 EZIO CARLO FROSI ATL. SANTHIA'
272 ALESSANDRO COLTRO ATL. TRIVERO 2001
273 MARCELLO RUSSO A.S.GAGLIANICO 1974
274 FLAVIO REGIS A.S.D. PODISMO DI SERA
275 NALDO TURELLO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
276 ALBERTO ROLINO READY TO RUN S.R.L.
277 ALBERTO AGLIETTA LA VETTA RUNNING
278 RENZO BRUGO G.S. FULGOR PRATO SESIA
279 ALBERTO PERINI A.S.GAGLIANICO 1974
280 CLAUDIO VERCELLI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
281 MICHELE FOGLIZZO ATL. TRIVERO 2001
282 PAOLO GARELLA A.ATL. CANDELO
283 ROBERTO MURDACA A.S.GAGLIANICO 1974
284 MARIO SECCI A.S.GAGLIANICO 1974
285 FABIO CORIELE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
286 CAMILLO PAVESE ATL. NOVESE
287 RENATO ZACCHERO A.S.GAGLIANICO 1974
288 GIAN LUCA SASSONE ATLETICA VERCELLI 78
289 PAOLO TINELLI ATL. NOVESE
290 AURELIANO ROBBIOLO RUNCARD
291 FERDINANDO SAUDA RUNCARD
292 FABIO SPUNTON A.ATL. CANDELO
293 PIERANGELO GARIZIO BIELLA RUNNING
294 ANTONIO GIOFFRE' ATL. NOVESE
295 ALBERTO BLOTTO READY TO RUN S.R.L.
296 DARIO BONO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
297 DOMENICO GUJU NOVARA CHE CORRE
298 ROBERTO ROSSI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
299 GIANPAOLO CERRUTI A.S.GAGLIANICO 1974
300 COSTANZO TECCHIO A.S.D. PODISMO DI SERA
301 ALESSANDRO LOPS LA VETTA RUNNING
302 PIER MARIO SALTO ASS. DILET. CANAVESE 2005
303 AURELIO SECLI A.S.D. PODISMO DI SERA
304 PIETRO GRECO ATL. SANTHIA'
305 ANTONIO FURCAS A.S.D. BRANCALEONE ASTI
306 MARCO SIMIONATI A.S.GAGLIANICO 1974
307 SEBASTIANO SCUDERI A.S.D. BORGARETTO 75
308 ILARIO VENTURINO A.S.D. PODISMO DI SERA
309 GIOVANNI CECCON RUNCARD
310 PAOLO VALLI RUNCARD
311 ROCCO RICCARDI RUNCARD