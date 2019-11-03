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SPORT | 03 novembre 2019, 11:43

Giro delle cascine, le classifiche di categoria maschile

Giro delle cascine, le classifiche di categoria maschile

Successo riconfermato per il Giro delle Cascine, che ha riunito 449 runners nel pomeriggio di ieri, 2 novembre. Primi al traguardo Francesco Carrera e Catherine Bertone.
Di seguito le classifiche per categoria (maschili).

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AM

 

1      PAOLO                        ORSETTO                       ATLETICA VERCELLI 78

2      MATTEO                      RIVA                              ATLETICA VERCELLI 78

3      MARCO                       FILA ROBATTINO            ATLETICA VERCELLI 78

4      ALESSIO                     ALLAZZETTA                  ATLETICA CANAVESANA

5      ANDREA                      MANDRINO                    ATL. ALESSANDRIA

6      NICOLO'                      SCAGLIA                         ATL. TRIVERO 2001

7      ETTORE                      BO                                 JUNIORATLETICA ASD

JPSM

1      FRANCESCO                CARRERA                           ATL. CASONE NOCETO

2      EL MEHDI                   MAAMARI                           G.S. FULGOR PRATO SESIA

3      STEFANO                    CASAGRANDE                     AZZURRA GARBAGNATE M.SE

4      MASSIMO                    FARCOZ                             A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

5      FLAVIO                        PONZINA                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

6      SAVERIO                     BAVOSIO                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

7      PAOLO                        BOGGIO                             ATL. SANTHIA'

8      MASSIMILIANO            BARBERO PIANTINO           ATLETICA SALUZZO

9      ALESSANDRO MARIO  FERRAROTTI                      GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

10    MICHELE                     FRACASSI                          ATL. SANTHIA'

11    LUCIANO                     SPETTOLI                           ATL. ALESSANDRIA

12    LEANDRO                    DEMETRI                           G.P. SOLVAY

13    MAMADOU YAYA         SOUARE                             A.S.D. PODISMO DI SERA

14    NICHOLAS                   BOUCHARD                        S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

15    MARCO                       MAGNINO                           ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

16    NICOLO'                      DANIELE                            ATLETICA CANAVESANA

17    FEDERICO                   CARMAGNOLA                    ATLETICA CANAVESANA

18    DAVIDE                       NICCO                                A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

19    FEDERICO                   POLETTI                             G.S. FULGOR PRATO SESIA

20    HEDI                           CHEBBI                              ATL. SANTHIA'

21    CHRISTIAN                 ARICI                                 PRO SESTO ATL.

22    MARCO                       ALCIATI                              RUNNER TEAM 99 SBV

23    MATTIA                       GRIFA                                AZZURRA GARBAGNATE M.SE

24    EDOARDO                   RUSSO                               UNIONE GIOVANE BIELLA

25    FEDERICO                   CAVEGLIA BEATRIS CURTIL          ATLETICA CANAVESANA

26    NICOLA                       POGGIO                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

27    LORENZO                    FERRERO                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

28    ANDREA                      SCRIVANI                           ATLETICA CANAVESANA

29    MASSIMO                    MANSELLA                          S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

30    FRANCESCO                GROSSO                            ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI

31    DIEGO                        ROSSINI                            ATL. SANTHIA'

32    LUCA                           BELTRAMI                          ATL. SANTHIA'

33    ISSAM                         BADRI                                ATLETICA CANAVESANA

34    GABRIELE                   ANEDDA                             A.S.GAGLIANICO 1974

35    FRANCESCO                FALABELLA                         G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

36    ANDREA                      DE VENERE                        BIELLA RUNNING

37    ENRICO                       BOIDI                                ATL. ALESSANDRIA

38    ALESSANDRO              CHIARATI                           LA VETTA RUNNING

39    LORENZO                    MARTINELLI                       LA VETTA RUNNING

40    STEFANO                    ROSSINI                            A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

41    SIMONE                      VERCELLINO                      LA VETTA RUNNING

42    ANDREA                      TRIDELLO                          RUNCARD

43    MATTEO                      BERTONE                           RUNCARD

44    MATTEO                      BRANDIMARTE                   A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

 

45    DARIO                        BONO                                 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

SM35

1      VEZIO                         BOZZA                           ATL. SANTHIA'

2      FRANCESCO                GUGLIELMETTI               G.S. FULGOR PRATO SESIA

3      MATTEO                      BIOLCATI RINALDI         BIELLA RUNNING

4      EMANUELE                  LADETTO                       ATL. SANTHIA'

5      GABRIELE                   ASTORINO                     A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

6      GIORDANO                  MONTANARI                   DAINI CARATE BRIANZA

7      FABRIZIO                    RIESI                             G.S. SPLENDOR COSSATO

8      CHRISTIAN                 AGNOLIN                        GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

9      MARCO                       GULMINI                        ATL. SANTHIA'

10    ANDREA                      DOMATTI                       A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

11    LORENZO                    CONSOLI                        A.S. AMATORI SPORT

12    ANDREA                      DE BIASIO                     A.S.D. CASTLERUN

13    MATTIA                       GIANOTTI                      A.S.D. CASTLERUN

14    PATRICK                     BOMBARDELLI                ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO

15    ANDREA                      COLOMBO                      RUNCARD

16    STEFANO                    AVEZZA                          A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

17    MARCO                       GHILARDELLI                 A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

18    FILIPPO                       PELLANDA                      RUNCARD

19    DAVIDE                       AMBROSINI                    ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

20    MASSIMO                    MALGAROLI                    READY TO RUN S.R.L.

21    SALVATORE                PELLEGRINO                  A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

22    ADRIANO                    DIONISOTTI                   A.S.GAGLIANICO 1974

23    MATTEO                      PRIA FALCERO               ATL. SANTHIA'

24    ANGELO                      FRANCO                         READY TO RUN S.R.L.

25    ALBERTO                    BELLONI                         LA VETTA RUNNING

 

26    ALESSANDRO              LOPS                              LA VETTA RUNNING

SM40

1      ALEX                           ZULIAN                          A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

2      FRANCO                      CHIERA                          BASE RUNNING

3      DIEGO                        SALTALAMACCHIA          A.S.D. PODISTICA TORINO

4      SIMONE                      TRAVAGLIA                    ATLETICA VALSESIA

5      MICHELE                     MONTANARELLA             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

6      POLICARPO                 CRISCI                           A.S.GAGLIANICO 1974

7      ALFONSO                    BRACCO                         A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

8      MASSIMO                    PASQUAL CUCCO            A.ATL. CANDELO

9      ROBERTO                   ENRIETTA                      ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS

10    MARCO                       IVALDI                           A.S.D.DRAGONERO

11    PAOLO                        VEGGI                            ATL. SANTHIA'

12    SILVIO                        ROMA                            VALSUSA RUNNING TEAM

13    SIMONE                      CORSETTO                     A.S.D. CASTLERUN

14    MAURIZIO                   SALERNO                       ATLETICA VERCELLI 78

15    LUCA                           MEIRONE                       A.S.GAGLIANICO 1974

16    DENIS                         BERTACCO                     ATL. SANTHIA'

17    NIKHY                         ANDREELLA                    RUNCARD

18    CHRISTIAN                 DAL COL                         S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

19    SIMONE                      BORRI                            A.S.GAGLIANICO 1974

20    SALVATORE                SAIA                              RUNCARD

21    GIOVANNI                   BONFANTE                     A.S.GAGLIANICO 1974

22    FRANCO                      MOSCA                           LA VETTA RUNNING

23    SIMONE                      DELL'APROVITOLA          A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

24    ALESSANDRO              GIANA                            A.S.GAGLIANICO 1974

25    DAVIDE                       PINARDI                         S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

26    ALESSANDRO              ZIFIGLIO                        GSA POLLONE

27    LUCA                           RONCON                        ATL. SANTHIA'

28    PAOLO                        FULCHIERO                    A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

29    PAOLO                        PISTONO                        A.ATL. CANDELO

30    STEFANO                    SAVINO                          BIELLA RUNNING

31    ANGELO                      MOSCA BALMA               A.S.GAGLIANICO 1974

32    IVAN                           VALCAUDA                     GSA POLLONE

33    ENRICO                       MERSI                            A.S.GAGLIANICO 1974

34    FABIO                         CAVOTO                         A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

35    DAVIDE                       BRUNETTI                      ATL. SANTHIA'

36    IVAN                           IULITA                           A.S. AMATORI SPORT

37    MARCO                       ROSAZZA MINA GIANON A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI

38    RICCARDO                  REOLON                         A.ATL. CANDELO

39    DAVIDE                       PIANEZZA                      A.S.GAGLIANICO 1974

40    ALBERTO                    DI SANTO                      LA VETTA RUNNING

41    ANTONIO                    POTENZA                       A.S.D. PODISMO DI SERA

42    LUCA                           OMENETTO                    A.ATL. CANDELO

 

43    ALESSANDRO              COLTRO                         ATL. TRIVERO 2001

SM45

1      GABRIELE                   BELTRAMI                       A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

2      DIEGO                        SCABBIO                         ATL. NOVESE

3      ACHILLE                      FARANDA                        A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

4      VINCENZO                   IPPOLITO                        S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

5      CLAUDIO                     PASTORE                        SPORT PROJECT VCO

6      DAVIDE GIOVANNI      AMENTA                          G.S. LA CECCA BORGOMANERO

7      GIANFRANCO              BEDINO                          G.P. TRINESE

8      VITTORIO                   ZUNGRI                           ATLETICA CANAVESANA

9      MASSIMO                    CIMINO                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

10    GIANNI                        CHIORBOLI                     ATL. SANTHIA'

11    GIUSEPPE                   CHIEPPA                         G.S. SPLENDOR COSSATO

12    MARZIO                      GUGLIELMINOTTI CANUN BIELLA RUNNING

13    NICOLA                       ALEPPO                           A.S. AMATORI SPORT

14    ROBERTO                   PENNA                            S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

15    FEDERICO                   SANGIORGI                     BIELLA RUNNING

16    FILIPPO                       MOGGIO                          G.S. SPLENDOR COSSATO

17    DIEGO                        CENA                              A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

18    DOMENICO                 NICASTRO                       BIELLA RUNNING

19    MASSIMILIANO            SCAGLIONE                     A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

20    ANGELO                      CAPPUCCIO                     ATL. SANTHIA'

21    FABIO                         AMANDOLA                     A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

22    RUBENS                      GROSSO                         G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

23    GIANLUCA                   TRAPELLA                       G.S.A. VALSESIA

24    STEFANO                    VIAZZO                           RUNCARD

25    ANDREA                      CALDERARO                    ATLETICA VERCELLI 78

26    ALESSANDRO              FORTUNA                        RUNCARD

27    MAURIZIO                   DI LELLA                         A.S.GAGLIANICO 1974

28    ALESSANDRO              LONGHIN                        A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

29    PAOLO                        ORSETTI                         RUNCARD

30    MARCO                       BERTO                            A.S.GAGLIANICO 1974

31    MASSIMILIANO            FRANCHIN                       ATL. SANTHIA'

32    DELFO                        SELLA                             GSA POLLONE

33    BASTIANO                   DI GIOIA                         READY TO RUN S.R.L.

34    GIORGIO                     LIMBERTI                        A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

35    MARCO                       CARNINI                          LA VETTA RUNNING

36    MARCELLO                  RUSSO                            A.S.GAGLIANICO 1974

37    MICHELE                     FOGLIZZO                       ATL. TRIVERO 2001

38    PAOLO                        GARELLA                         A.ATL. CANDELO

39    FABIO                         CORIELE                         A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

40    GIAN LUCA                  SASSONE                        ATLETICA VERCELLI 78

41    FABIO                         SPUNTON                        A.ATL. CANDELO

 

42    PIER MARIO                SALTO                             ASS. DILET. CANAVESE 2005

SM50

1      GIOVANNI                   STELLA                          ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT

2      ALESSIO                     ALEPPO                          A.S. AMATORI SPORT

3      MICHELE                     PANZA                            A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

4      ALBERTO                    BAGNASACCO                 ATL. TRIVERO 2001

5      CESARE GILDO            MORETTI                       A.S. AMATORI SPORT

6      ELVIO                         VINZIO                           ATLETICA VALSESIA

7      FABRIZIO                    ATTARDI                        ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

8      ROBERTINO                RABBACHIN                    ASD TEAM PERETTI

9      LUCA                           GIOVANNINI                   A.ATL. CANDELO

10    GIAN LUCA                  TRIFFILETTI                   A.S.GAGLIANICO 1974

11    GRAZIANO                  GIORDANENGO              A.S.D.DRAGONERO

12    GUIDO                        GARDINI                        BIELLA RUNNING

13    GABRIELE                   CORNELLA                      A.ATL. CANDELO

14    GIUSEPPE                   D'ANDREA                      A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

15    GIULIO                        PONTIROLI                     A.S.D. PODISMO DI SERA

16    ROBERTO                   POLETTI                         G.S. FULGOR PRATO SESIA

17    LUCA                           COMINATO                     ATL. TRIVERO 2001

18    SAMUELE                    BALSARINI                     ATLETICA VALSESIA

19    MAURIZIO                   LIONE                            ATLETICA VERCELLI 78

20    GIUSEPPE                   SCAGLIOTTI                   A.ATL. CANDELO

21    STEFANO                    GREMMO                        A.S.GAGLIANICO 1974

22    ROBERTO                   BELLONE                        A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

23    PAOLO                        CONGIU                         A.S.GAGLIANICO 1974

24    MASSIMILIANO            QUAGLIA                        A.ATL. CANDELO

25    GIOVANNI                   RIGHELLI                       A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

26    ANDREA                      REBORA                         ATL. SANTHIA'

27    GIANLUCA                   CODA                             A.S.GAGLIANICO 1974

28    FABRIZIO FILIPPO       SARACCO                       A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

29    FEDERICO                   FERRARO FOGNO           G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

30    PIERPAOLO                 GASPARINI                     BIELLA RUNNING

31    LUCIANO                     CANONICO                     A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

32    CARLO                        AGLIETTI                       A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

33    FABIO                         CAUCINO                        G.S. SPLENDOR COSSATO

34    SILVANO                     SARTORI                        ATL. TRIVERO 2001

35    MARCO                       LEONARDI                      A.ATL. CANDELO

36    ORAZIO                      GRASSO                         RUNCARD

37    ROBERTO                   LANZA                            BIELLA RUNNING

38    ENRICO                       CORREALE                     LA VETTA RUNNING

39    MAURIZIO                   CAMPAGNOLO                LA VETTA RUNNING

40    ANTONELLO                FORMAGGIO                   A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

41    GIANPIERO                 BORILLE                         LA VETTA RUNNING

42    CLAUDIO                     SCHIAPPARELLI              A.S.GAGLIANICO 1974

43    MICHELE                     RASI                              A.S.GAGLIANICO 1974

44    ALBERTO                    ROLINO                          READY TO RUN S.R.L.

45    ROBERTO                   MURDACA                      A.S.GAGLIANICO 1974

46    ALBERTO                    BLOTTO                         READY TO RUN S.R.L.

 

47    MARCO                       SIMIONATI                     A.S.GAGLIANICO 1974

SM55

1      MASSIMO                    GALFRE'                         A.S.D.DRAGONERO

2      VALENTINO                 OSILIERO                       A.S.GAGLIANICO 1974

3      PAOLO                        MUSSO                          S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

4      TIZIANO                      MARTINI                        A.S.GAGLIANICO 1974

5      ROBERTO                   SERRA                           G.S. SPLENDOR COSSATO

6      MASSIMO                    RONZANI                       ATL. TRIVERO 2001

7      MAURO                       VIGNA DOCCHIO            ASS. DILET. CANAVESE 2005

8      CESARE                      CHIABRERA                    A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

9      DOMENICO                 GUGLIELMINETTI           S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

10    MARCO                       EULOGIO                        BIELLA RUNNING

11    CLAUDIO                     BISOGLIO                       A.S.GAGLIANICO 1974

12    ADRIANO                    BOSTICCO                      S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

13    MICHELE                     GALLINA                         A.S.GAGLIANICO 1974

14    FULVIO GIUSEPPE       GIACOBBE                      ATL. NOVESE

15    MAURO                       BENEDETTI                    RUNCARD

16    GIOVANNI PAOLO        SAGLIASCHI                   G.S. FULGOR PRATO SESIA

17    PIERO                         VOLPIANO                      ATLETICA VERCELLI 78

18    FABRIZIO                    CHERCHI                       UNIONE GIOVANE BIELLA

19    MAURIZIO                   MARCHILI                      G.S. FULGOR PRATO SESIA

20    ENRICO                       LINTY                             LA VETTA RUNNING

21    MARIO                        DE NILE                         G.S. SPLENDOR COSSATO

22    FRANCO                      CORNIANI                      LA VETTA RUNNING

23    GIOVANNI                   ZOCCALI                        A.S.GAGLIANICO 1974

24    ALESSANDRO              CABRIO                          A.S.GAGLIANICO 1974

25    GIORGIO                     CERRI                            A.S.GAGLIANICO 1974

26    BIAGIO                        MANSELLA                      S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

27    ROBERTO                   BAZZANI                        G.S. SPLENDOR COSSATO

28    FEDERICO                   GIUSTETTO                    UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

29    ROBERTO                   BARBIRATO                    A.ATL. CANDELO

30    PAOLO                        MELLO RELLA                 A.S.GAGLIANICO 1974

31    PAOLO                        CAGNA                           READY TO RUN S.R.L.

32    VALERIANO                 NALIN                            LA VETTA RUNNING

33    ENRICO                       GIACHINO                      A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

34    ALBERTO                    MIGLIETTI                      READY TO RUN S.R.L.

35    EUGENIO                    PILLA                             A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

36    CARMELO                    BLOISE                          LA VETTA RUNNING

37    MARCO                       CAGETTI                        ATL. NOVESE

38    EZIO CARLO                FROSI                            ATL. SANTHIA'

39    FLAVIO                        REGIS                            A.S.D. PODISMO DI SERA

40    PAOLO                        TINELLI                          ATL. NOVESE

41    PIERANGELO               GARIZIO                        BIELLA RUNNING

42    DOMENICO                 GUJU                              NOVARA CHE CORRE

43    AURELIO                     SECLI                             A.S.D. PODISMO DI SERA

 

44    PIETRO                       GRECO                           ATL. SANTHIA'

SM60

1      ANTONIO DANIELE      ZOPPO                           A.S.D. CASTLERUN

2      FABIO                         MALVESTITI                   ATL. ARCISATE

3      PIERPAOLO                 FONTAN                         ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS

4      DARIO                        AMATEIS                        A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

5      ANTONINO                  RICCERI                         A.ATL. CANDELO

6      CLAUDIO                     GIVONE                          A.S.GAGLIANICO 1974

7      TIZIANO                      BERRA                           A.ATL. CANDELO

8      MAURIZIO                   TRAVERSO                     ATL. NOVESE

9      ROBERTO                   ROSSI                            GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO

10    ANDREA                      NISI                               ATL. SANTHIA'

11    DOMENICO                 LEUZZI                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

12    MAURO                       REMUS                           RUNCARD

13    TIZIANO                      RONZANI                       A.S.GAGLIANICO 1974

14    MAURO                       CERTANO                       G.S.A. VALSESIA

15    GIORGIO                     PRASSO                         A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

16    GIANCARLO                 LEBOLE                          A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

17    DARIO                        MAGARAGGIA                 RUNCARD

18    GIUSEPPE                   ROMBOLA'                      A.S.D. PODISMO DI SERA

19    ROBERTO                   ZAGO                             RUNCARD

20    NALDO                        TURELLO                        A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

21    ALBERTO                    AGLIETTA                       LA VETTA RUNNING

22    ALBERTO                    PERINI                           A.S.GAGLIANICO 1974

23    RENATO                      ZACCHERO                     A.S.GAGLIANICO 1974

24    AURELIANO                 ROBBIOLO                     RUNCARD

25    FERDINANDO              SAUDA                           RUNCARD

26    ROBERTO                   ROSSI                            A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

 

27    GIANPAOLO                 CERRUTI                        A.S.GAGLIANICO 1974

SM65

1      EFISIO                        PICCI                             UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

2      MAURO                       IANNONE                       UNIONE GIOVANE BIELLA

3      CLAUDIO                     VALLE                            S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

4      NICOLA                       LAZZARO                       TEAM DLF ASTI ASD

5      SERGIO                       CHIAPELLO                     A.S.D.DRAGONERO

6      CARLUCCIO                 CHIARA                          G.S.A. VALSESIA

7      FRANCESCO                FERRARA                       RUNCARD

8      MASSIMO                    GIACOBBE                      ATL. NOVESE

9      NICOLA                       SQUICCIARINI                A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

10    LUCIANO                     BERNARDI                     BIELLA RUNNING

11    EFRE                           BRAGA                           A.S.GAGLIANICO 1974

12    ANTONIO                    GALATI                           A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

13    GIULIANO                    PAVAN                            BERGAMO STARS ATLETICA

14    RENZO                        BRUGO                           G.S. FULGOR PRATO SESIA

15    CLAUDIO                     VERCELLI                       S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

16    COSTANZO                  TECCHIO                        A.S.D. PODISMO DI SERA

 

17    ILARIO                        VENTURINO                   A.S.D. PODISMO DI SERA

SM70

1      FRANCESCO                CIPOLLA                         S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

2      FRANCO                      DOSSENA                       ATL. NOVESE

3      INNOCENTE                BRUNO                           G.S.A. VALSESIA

4      EGIDIO                       MARQUIS                       ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

5      ALDO                          GAMBA                           ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD

6      MARIO                        SECCI                            A.S.GAGLIANICO 1974

7      CAMILLO                     PAVESE                          ATL. NOVESE

8      ANTONIO                    GIOFFRE'                       ATL. NOVESE

9      ANTONIO                    FURCAS                         A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

10    SEBASTIANO               SCUDERI                        A.S.D. BORGARETTO 75

11    GIOVANNI                   CECCON                         RUNCARD

12    PAOLO                        VALLI                             RUNCARD

 

13    ROCCO                        RICCARDI                      RUNCARD

 

bi.me.

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