Giro delle cascine, le classifiche di categoria maschile

Successo riconfermato per il Giro delle Cascine, che ha riunito 449 runners nel pomeriggio di ieri, 2 novembre. Primi al traguardo Francesco Carrera e Catherine Bertone.
Di seguito le classifiche per categoria (maschili).
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AM
1 PAOLO ORSETTO ATLETICA VERCELLI 78
2 MATTEO RIVA ATLETICA VERCELLI 78
3 MARCO FILA ROBATTINO ATLETICA VERCELLI 78
4 ALESSIO ALLAZZETTA ATLETICA CANAVESANA
5 ANDREA MANDRINO ATL. ALESSANDRIA
6 NICOLO' SCAGLIA ATL. TRIVERO 2001
7 ETTORE BO JUNIORATLETICA ASD
JPSM
1 FRANCESCO CARRERA ATL. CASONE NOCETO
2 EL MEHDI MAAMARI G.S. FULGOR PRATO SESIA
3 STEFANO CASAGRANDE AZZURRA GARBAGNATE M.SE
4 MASSIMO FARCOZ A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
5 FLAVIO PONZINA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
6 SAVERIO BAVOSIO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
7 PAOLO BOGGIO ATL. SANTHIA'
8 MASSIMILIANO BARBERO PIANTINO ATLETICA SALUZZO
9 ALESSANDRO MARIO FERRAROTTI GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
10 MICHELE FRACASSI ATL. SANTHIA'
11 LUCIANO SPETTOLI ATL. ALESSANDRIA
12 LEANDRO DEMETRI G.P. SOLVAY
13 MAMADOU YAYA SOUARE A.S.D. PODISMO DI SERA
14 NICHOLAS BOUCHARD S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
15 MARCO MAGNINO ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
16 NICOLO' DANIELE ATLETICA CANAVESANA
17 FEDERICO CARMAGNOLA ATLETICA CANAVESANA
18 DAVIDE NICCO A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
19 FEDERICO POLETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA
20 HEDI CHEBBI ATL. SANTHIA'
21 CHRISTIAN ARICI PRO SESTO ATL.
22 MARCO ALCIATI RUNNER TEAM 99 SBV
23 MATTIA GRIFA AZZURRA GARBAGNATE M.SE
24 EDOARDO RUSSO UNIONE GIOVANE BIELLA
25 FEDERICO CAVEGLIA BEATRIS CURTIL ATLETICA CANAVESANA
26 NICOLA POGGIO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
27 LORENZO FERRERO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
28 ANDREA SCRIVANI ATLETICA CANAVESANA
29 MASSIMO MANSELLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
30 FRANCESCO GROSSO ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI
31 DIEGO ROSSINI ATL. SANTHIA'
32 LUCA BELTRAMI ATL. SANTHIA'
33 ISSAM BADRI ATLETICA CANAVESANA
34 GABRIELE ANEDDA A.S.GAGLIANICO 1974
35 FRANCESCO FALABELLA G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
36 ANDREA DE VENERE BIELLA RUNNING
37 ENRICO BOIDI ATL. ALESSANDRIA
38 ALESSANDRO CHIARATI LA VETTA RUNNING
39 LORENZO MARTINELLI LA VETTA RUNNING
40 STEFANO ROSSINI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
41 SIMONE VERCELLINO LA VETTA RUNNING
42 ANDREA TRIDELLO RUNCARD
43 MATTEO BERTONE RUNCARD
44 MATTEO BRANDIMARTE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
45 DARIO BONO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
SM35
1 VEZIO BOZZA ATL. SANTHIA'
2 FRANCESCO GUGLIELMETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA
3 MATTEO BIOLCATI RINALDI BIELLA RUNNING
4 EMANUELE LADETTO ATL. SANTHIA'
5 GABRIELE ASTORINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
6 GIORDANO MONTANARI DAINI CARATE BRIANZA
7 FABRIZIO RIESI G.S. SPLENDOR COSSATO
8 CHRISTIAN AGNOLIN GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
9 MARCO GULMINI ATL. SANTHIA'
10 ANDREA DOMATTI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
11 LORENZO CONSOLI A.S. AMATORI SPORT
12 ANDREA DE BIASIO A.S.D. CASTLERUN
13 MATTIA GIANOTTI A.S.D. CASTLERUN
14 PATRICK BOMBARDELLI ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO
15 ANDREA COLOMBO RUNCARD
16 STEFANO AVEZZA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
17 MARCO GHILARDELLI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
18 FILIPPO PELLANDA RUNCARD
19 DAVIDE AMBROSINI ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
20 MASSIMO MALGAROLI READY TO RUN S.R.L.
21 SALVATORE PELLEGRINO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
22 ADRIANO DIONISOTTI A.S.GAGLIANICO 1974
23 MATTEO PRIA FALCERO ATL. SANTHIA'
24 ANGELO FRANCO READY TO RUN S.R.L.
25 ALBERTO BELLONI LA VETTA RUNNING
26 ALESSANDRO LOPS LA VETTA RUNNING
SM40
1 ALEX ZULIAN A.S.D. BRANCALEONE ASTI
2 FRANCO CHIERA BASE RUNNING
3 DIEGO SALTALAMACCHIA A.S.D. PODISTICA TORINO
4 SIMONE TRAVAGLIA ATLETICA VALSESIA
5 MICHELE MONTANARELLA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
6 POLICARPO CRISCI A.S.GAGLIANICO 1974
7 ALFONSO BRACCO A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
8 MASSIMO PASQUAL CUCCO A.ATL. CANDELO
9 ROBERTO ENRIETTA ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS
10 MARCO IVALDI A.S.D.DRAGONERO
11 PAOLO VEGGI ATL. SANTHIA'
12 SILVIO ROMA VALSUSA RUNNING TEAM
13 SIMONE CORSETTO A.S.D. CASTLERUN
14 MAURIZIO SALERNO ATLETICA VERCELLI 78
15 LUCA MEIRONE A.S.GAGLIANICO 1974
16 DENIS BERTACCO ATL. SANTHIA'
17 NIKHY ANDREELLA RUNCARD
18 CHRISTIAN DAL COL S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
19 SIMONE BORRI A.S.GAGLIANICO 1974
20 SALVATORE SAIA RUNCARD
21 GIOVANNI BONFANTE A.S.GAGLIANICO 1974
22 FRANCO MOSCA LA VETTA RUNNING
23 SIMONE DELL'APROVITOLA A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
24 ALESSANDRO GIANA A.S.GAGLIANICO 1974
25 DAVIDE PINARDI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
26 ALESSANDRO ZIFIGLIO GSA POLLONE
27 LUCA RONCON ATL. SANTHIA'
28 PAOLO FULCHIERO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
29 PAOLO PISTONO A.ATL. CANDELO
30 STEFANO SAVINO BIELLA RUNNING
31 ANGELO MOSCA BALMA A.S.GAGLIANICO 1974
32 IVAN VALCAUDA GSA POLLONE
33 ENRICO MERSI A.S.GAGLIANICO 1974
34 FABIO CAVOTO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
35 DAVIDE BRUNETTI ATL. SANTHIA'
36 IVAN IULITA A.S. AMATORI SPORT
37 MARCO ROSAZZA MINA GIANON A.S.D. A.N.B. FIAMME CREMISI
38 RICCARDO REOLON A.ATL. CANDELO
39 DAVIDE PIANEZZA A.S.GAGLIANICO 1974
40 ALBERTO DI SANTO LA VETTA RUNNING
41 ANTONIO POTENZA A.S.D. PODISMO DI SERA
42 LUCA OMENETTO A.ATL. CANDELO
43 ALESSANDRO COLTRO ATL. TRIVERO 2001
SM45
1 GABRIELE BELTRAMI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
2 DIEGO SCABBIO ATL. NOVESE
3 ACHILLE FARANDA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
4 VINCENZO IPPOLITO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
5 CLAUDIO PASTORE SPORT PROJECT VCO
6 DAVIDE GIOVANNI AMENTA G.S. LA CECCA BORGOMANERO
7 GIANFRANCO BEDINO G.P. TRINESE
8 VITTORIO ZUNGRI ATLETICA CANAVESANA
9 MASSIMO CIMINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
10 GIANNI CHIORBOLI ATL. SANTHIA'
11 GIUSEPPE CHIEPPA G.S. SPLENDOR COSSATO
12 MARZIO GUGLIELMINOTTI CANUN BIELLA RUNNING
13 NICOLA ALEPPO A.S. AMATORI SPORT
14 ROBERTO PENNA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
15 FEDERICO SANGIORGI BIELLA RUNNING
16 FILIPPO MOGGIO G.S. SPLENDOR COSSATO
17 DIEGO CENA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
18 DOMENICO NICASTRO BIELLA RUNNING
19 MASSIMILIANO SCAGLIONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI
20 ANGELO CAPPUCCIO ATL. SANTHIA'
21 FABIO AMANDOLA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
22 RUBENS GROSSO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
23 GIANLUCA TRAPELLA G.S.A. VALSESIA
24 STEFANO VIAZZO RUNCARD
25 ANDREA CALDERARO ATLETICA VERCELLI 78
26 ALESSANDRO FORTUNA RUNCARD
27 MAURIZIO DI LELLA A.S.GAGLIANICO 1974
28 ALESSANDRO LONGHIN A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
29 PAOLO ORSETTI RUNCARD
30 MARCO BERTO A.S.GAGLIANICO 1974
31 MASSIMILIANO FRANCHIN ATL. SANTHIA'
32 DELFO SELLA GSA POLLONE
33 BASTIANO DI GIOIA READY TO RUN S.R.L.
34 GIORGIO LIMBERTI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
35 MARCO CARNINI LA VETTA RUNNING
36 MARCELLO RUSSO A.S.GAGLIANICO 1974
37 MICHELE FOGLIZZO ATL. TRIVERO 2001
38 PAOLO GARELLA A.ATL. CANDELO
39 FABIO CORIELE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
40 GIAN LUCA SASSONE ATLETICA VERCELLI 78
41 FABIO SPUNTON A.ATL. CANDELO
42 PIER MARIO SALTO ASS. DILET. CANAVESE 2005
SM50
1 GIOVANNI STELLA ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT
2 ALESSIO ALEPPO A.S. AMATORI SPORT
3 MICHELE PANZA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
4 ALBERTO BAGNASACCO ATL. TRIVERO 2001
5 CESARE GILDO MORETTI A.S. AMATORI SPORT
6 ELVIO VINZIO ATLETICA VALSESIA
7 FABRIZIO ATTARDI ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
8 ROBERTINO RABBACHIN ASD TEAM PERETTI
9 LUCA GIOVANNINI A.ATL. CANDELO
10 GIAN LUCA TRIFFILETTI A.S.GAGLIANICO 1974
11 GRAZIANO GIORDANENGO A.S.D.DRAGONERO
12 GUIDO GARDINI BIELLA RUNNING
13 GABRIELE CORNELLA A.ATL. CANDELO
14 GIUSEPPE D'ANDREA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
15 GIULIO PONTIROLI A.S.D. PODISMO DI SERA
16 ROBERTO POLETTI G.S. FULGOR PRATO SESIA
17 LUCA COMINATO ATL. TRIVERO 2001
18 SAMUELE BALSARINI ATLETICA VALSESIA
19 MAURIZIO LIONE ATLETICA VERCELLI 78
20 GIUSEPPE SCAGLIOTTI A.ATL. CANDELO
21 STEFANO GREMMO A.S.GAGLIANICO 1974
22 ROBERTO BELLONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI
23 PAOLO CONGIU A.S.GAGLIANICO 1974
24 MASSIMILIANO QUAGLIA A.ATL. CANDELO
25 GIOVANNI RIGHELLI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
26 ANDREA REBORA ATL. SANTHIA'
27 GIANLUCA CODA A.S.GAGLIANICO 1974
28 FABRIZIO FILIPPO SARACCO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
29 FEDERICO FERRARO FOGNO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
30 PIERPAOLO GASPARINI BIELLA RUNNING
31 LUCIANO CANONICO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
32 CARLO AGLIETTI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
33 FABIO CAUCINO G.S. SPLENDOR COSSATO
34 SILVANO SARTORI ATL. TRIVERO 2001
35 MARCO LEONARDI A.ATL. CANDELO
36 ORAZIO GRASSO RUNCARD
37 ROBERTO LANZA BIELLA RUNNING
38 ENRICO CORREALE LA VETTA RUNNING
39 MAURIZIO CAMPAGNOLO LA VETTA RUNNING
40 ANTONELLO FORMAGGIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
41 GIANPIERO BORILLE LA VETTA RUNNING
42 CLAUDIO SCHIAPPARELLI A.S.GAGLIANICO 1974
43 MICHELE RASI A.S.GAGLIANICO 1974
44 ALBERTO ROLINO READY TO RUN S.R.L.
45 ROBERTO MURDACA A.S.GAGLIANICO 1974
46 ALBERTO BLOTTO READY TO RUN S.R.L.
47 MARCO SIMIONATI A.S.GAGLIANICO 1974
SM55
1 MASSIMO GALFRE' A.S.D.DRAGONERO
2 VALENTINO OSILIERO A.S.GAGLIANICO 1974
3 PAOLO MUSSO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
4 TIZIANO MARTINI A.S.GAGLIANICO 1974
5 ROBERTO SERRA G.S. SPLENDOR COSSATO
6 MASSIMO RONZANI ATL. TRIVERO 2001
7 MAURO VIGNA DOCCHIO ASS. DILET. CANAVESE 2005
8 CESARE CHIABRERA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
9 DOMENICO GUGLIELMINETTI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
10 MARCO EULOGIO BIELLA RUNNING
11 CLAUDIO BISOGLIO A.S.GAGLIANICO 1974
12 ADRIANO BOSTICCO S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
13 MICHELE GALLINA A.S.GAGLIANICO 1974
14 FULVIO GIUSEPPE GIACOBBE ATL. NOVESE
15 MAURO BENEDETTI RUNCARD
16 GIOVANNI PAOLO SAGLIASCHI G.S. FULGOR PRATO SESIA
17 PIERO VOLPIANO ATLETICA VERCELLI 78
18 FABRIZIO CHERCHI UNIONE GIOVANE BIELLA
19 MAURIZIO MARCHILI G.S. FULGOR PRATO SESIA
20 ENRICO LINTY LA VETTA RUNNING
21 MARIO DE NILE G.S. SPLENDOR COSSATO
22 FRANCO CORNIANI LA VETTA RUNNING
23 GIOVANNI ZOCCALI A.S.GAGLIANICO 1974
24 ALESSANDRO CABRIO A.S.GAGLIANICO 1974
25 GIORGIO CERRI A.S.GAGLIANICO 1974
26 BIAGIO MANSELLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
27 ROBERTO BAZZANI G.S. SPLENDOR COSSATO
28 FEDERICO GIUSTETTO UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
29 ROBERTO BARBIRATO A.ATL. CANDELO
30 PAOLO MELLO RELLA A.S.GAGLIANICO 1974
31 PAOLO CAGNA READY TO RUN S.R.L.
32 VALERIANO NALIN LA VETTA RUNNING
33 ENRICO GIACHINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
34 ALBERTO MIGLIETTI READY TO RUN S.R.L.
35 EUGENIO PILLA A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
36 CARMELO BLOISE LA VETTA RUNNING
37 MARCO CAGETTI ATL. NOVESE
38 EZIO CARLO FROSI ATL. SANTHIA'
39 FLAVIO REGIS A.S.D. PODISMO DI SERA
40 PAOLO TINELLI ATL. NOVESE
41 PIERANGELO GARIZIO BIELLA RUNNING
42 DOMENICO GUJU NOVARA CHE CORRE
43 AURELIO SECLI A.S.D. PODISMO DI SERA
44 PIETRO GRECO ATL. SANTHIA'
SM60
1 ANTONIO DANIELE ZOPPO A.S.D. CASTLERUN
2 FABIO MALVESTITI ATL. ARCISATE
3 PIERPAOLO FONTAN ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS
4 DARIO AMATEIS A.S.D. BRANCALEONE ASTI
5 ANTONINO RICCERI A.ATL. CANDELO
6 CLAUDIO GIVONE A.S.GAGLIANICO 1974
7 TIZIANO BERRA A.ATL. CANDELO
8 MAURIZIO TRAVERSO ATL. NOVESE
9 ROBERTO ROSSI GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO
10 ANDREA NISI ATL. SANTHIA'
11 DOMENICO LEUZZI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
12 MAURO REMUS RUNCARD
13 TIZIANO RONZANI A.S.GAGLIANICO 1974
14 MAURO CERTANO G.S.A. VALSESIA
15 GIORGIO PRASSO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
16 GIANCARLO LEBOLE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
17 DARIO MAGARAGGIA RUNCARD
18 GIUSEPPE ROMBOLA' A.S.D. PODISMO DI SERA
19 ROBERTO ZAGO RUNCARD
20 NALDO TURELLO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
21 ALBERTO AGLIETTA LA VETTA RUNNING
22 ALBERTO PERINI A.S.GAGLIANICO 1974
23 RENATO ZACCHERO A.S.GAGLIANICO 1974
24 AURELIANO ROBBIOLO RUNCARD
25 FERDINANDO SAUDA RUNCARD
26 ROBERTO ROSSI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
27 GIANPAOLO CERRUTI A.S.GAGLIANICO 1974
SM65
1 EFISIO PICCI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
2 MAURO IANNONE UNIONE GIOVANE BIELLA
3 CLAUDIO VALLE S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
4 NICOLA LAZZARO TEAM DLF ASTI ASD
5 SERGIO CHIAPELLO A.S.D.DRAGONERO
6 CARLUCCIO CHIARA G.S.A. VALSESIA
7 FRANCESCO FERRARA RUNCARD
8 MASSIMO GIACOBBE ATL. NOVESE
9 NICOLA SQUICCIARINI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
10 LUCIANO BERNARDI BIELLA RUNNING
11 EFRE BRAGA A.S.GAGLIANICO 1974
12 ANTONIO GALATI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
13 GIULIANO PAVAN BERGAMO STARS ATLETICA
14 RENZO BRUGO G.S. FULGOR PRATO SESIA
15 CLAUDIO VERCELLI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
16 COSTANZO TECCHIO A.S.D. PODISMO DI SERA
17 ILARIO VENTURINO A.S.D. PODISMO DI SERA
SM70
1 FRANCESCO CIPOLLA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
2 FRANCO DOSSENA ATL. NOVESE
3 INNOCENTE BRUNO G.S.A. VALSESIA
4 EGIDIO MARQUIS ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
5 ALDO GAMBA ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD
6 MARIO SECCI A.S.GAGLIANICO 1974
7 CAMILLO PAVESE ATL. NOVESE
8 ANTONIO GIOFFRE' ATL. NOVESE
9 ANTONIO FURCAS A.S.D. BRANCALEONE ASTI
10 SEBASTIANO SCUDERI A.S.D. BORGARETTO 75
11 GIOVANNI CECCON RUNCARD
12 PAOLO VALLI RUNCARD
13 ROCCO RICCARDI RUNCARD