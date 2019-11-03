Giro delle cascine, le classifiche di categoria femminile

Successo riconfermato per il Giro delle Cascine, che ha riunito 449 runners nel pomeriggio di ieri, 2 novembre. Primi al traguardo Francesco Carrera e Catherine Bertone.
Di seguito le classifiche per categoria (femminili).
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Categoria AF
1 ARIANNA RENIERO ATL.GAGLIANICO
2 CHIARA COPELLI RUNNER TEAM 99 SBV
3 NICOLE COPPA BRACCO ATLETICA
JPSF
1 ELISA STEFANI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
2 LUCREZIA MANCINO UNIONE GIOVANE BIELLA
3 FEDERICA BARAILLER A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
4 SARA BORELLO ATLETICA CANAVESANA
5 VALERIA POLI A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
6 CAROLA CORRADI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
7 LAURA DEMARIA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
8 ELENA CRISTINA MASILI A.S.D. CASTLERUN
9 MARTINA BARONIO LA VETTA RUNNING
10 MICHELLE MAFFE' ATL. SANTHIA'
11 ELEONORA CERRUTI A.S.GAGLIANICO 1974
SF35
1 CLAUDIA MARCHISA ATL. ALESSANDRIA
2 MARIA LUISA MARCHESE ATL. NOVESE
3 SARAH AIMEE L'EPEE ATLETICA SETTIMESE
4 SILVIA BOCCIA G.S. LA CECCA BORGOMANERO
5 MARIA ANTONIETTA DI NAPOLI ATL. SANTHIA'
6 SELENA TOSO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
7 SVEVA AMBROGIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
8 RAFFAELLA CASASOLA BIELLA RUNNING
9 CHIARA MINETTO LA VETTA RUNNING
10 CLAUDIA DAGOSTINO BIELLA RUNNING
11 DANIELA ROSELLI ATL. SANTHIA'
SF40
1 EUFEMIA MAGRO A.S.D.DRAGONERO
2 FEDERICA LAINO TEAM DLF ASTI ASD
3 JACOPLA MORACCI AZZURRA GARBAGNATE M.SE
4 CLARA DEFILIPPI ATLETICA VALSESIA
5 ELISA TRAVAGLINI LA VETTA RUNNING
6 ALESSIA GARIAZZO BIELLA RUNNING
7 FRANCESCA RAVAROTTO ATLETICA VALSESIA
8 SERENA GUARNIERI A.ATL. CANDELO
9 GENEVIEVE VANDAMME READY TO RUN S.R.L.
10 CINZIA QUARANTA G.S.A. VALSESIA
11 STEFANIA CAVANNA ATLETICA VERCELLI 78
12 PAMELA BERTOLI A.ATL. CANDELO
13 MONICA CESTARI A.S.GAGLIANICO 1974
SF45
1 CATHERINE BERTONE ATLETICA SANDRO CALVESI
2 ROSSELLA GIORDANO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
3 ROBERTA ALBERTINI UNIONE GIOVANE BIELLA
4 SABINA CANGIAMILA AZZURRA GARBAGNATE M.SE
5 MONIA MARCHETTI S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
6 ALESSANDRA DEGIUGNO BIELLA RUNNING
7 CLARA DEALBERTO LA VETTA RUNNING
8 PAOLA BIROLO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
9 SIMONA TESSAROLO LA VETTA RUNNING
10 STEFANIA ZANELLATO A.S.GAGLIANICO 1974
11 ALICE CANTORE UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
12 GIUSEPPINA VERZANINI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
13 ELISA PASI A.S.GAGLIANICO 1974
14 CRISTINA BAUSANO A.S.D. PODISMO DI SERA
15 ALESSIA ALBERTONE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
16 MANUELA SACCOMANO LA VETTA RUNNING
17 ORIANA MAFFEO A.S.GAGLIANICO 1974
18 MONICA ROSSI LA VETTA RUNNING
19 CLAUDIA ZERBOLA A.S.GAGLIANICO 1974
SF50
1 ROBERTA BOMBACI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
2 IGNAZIA CAMMALLERI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
3 ANTONELLA RABBIA A.S.D. BRANCALEONE ASTI
4 SONIA DESTRO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
5 SILVIA SZEGO A.S.GAGLIANICO 1974
6 LOREDANA FAUSONE A.S.D. BRANCALEONE ASTI
7 CONCETTA GRACI ATL. ALESSANDRIA
8 ELISA FRANZON ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI
9 FRANCA DEFABIANI G.S.A. VALSESIA
10 NADIA TESTA ATL. SANTHIA'
11 MARIA CRISTIANA BESSONE A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
12 ROSANNA GOGGI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
13 CARMELA VALLI G.S. SPLENDOR COSSATO
14 STEFANIA CAMPITELLI A.S.GAGLIANICO 1974
15 LUISA LANA G.S.A. VALSESIA
16 ASSUNTA RITA PADALINO A.S.D. BRANCALEONE ASTI
17 GRAZIELLA CATTO LA VETTA RUNNING
18 CINZIA COPPINI A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
SF55
1 GABRIELLA GALLO G.S. CASTELLANIA - GOZZANO
2 ANNA MARIA VANNELLI BIELLA RUNNING
3 ROSELLA DUOCCIO A.ATL. CANDELO
4 CARLA REMISTANI A.S.D.DRAGONERO
5 MONICA TAMAGNO ATL. NOVESE
6 JOSEPHINE LOPEZ H A.S.D.DRAGONERO
7 GIUSEPPINA GERLO ATL. SANTHIA'
8 MARIA INCORONATA MONTANARELLA ATL. NOVESE
9 INES BANDA A.S.D. PODISMO DI SERA
10 FULVIA PERRONE A.S.D. PODISMO DI SERA
11 ADELINA CRIDA LA VETTA RUNNING
12 ANNAMARIA MASSARO LA VETTA RUNNING
13 ROBERTA PIONZIO A.S.D. OLIMPIA RUNNERS
SF60
1 DONATELLA FRIGATO RUNCARD
2 DANIELA BERTOCCHI ATL. NOVESE
3 ELISABETTA SULIS A.S.D. BRANCALEONE ASTI
4 EMANUELA CERRI A.S.GAGLIANICO 1974
5 MARIA SOFIA GARRASI UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE
6 EMANUELA ZERBETTO RUNCARD
7 SUSANNA CARTACCI RUNCARD
SF65
1 ANNAMARIA GALBANI LA MICHETTA
2 ANNA MARIA GARELLI A.S.D.DRAGONERO
3 MARIA MADDALENA BORRETTA S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
4 GIANNA DELAIDOTTI A.S.GAGLIANICO 1974
5 MARIA CARCHEDI A.S.D. BRANCALEONE ASTI
SF70
1 DANIELA BRUNO DI CLARAFOND A.S.D.DRAGONERO