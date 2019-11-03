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SPORT | 03 novembre 2019, 11:14

Giro delle cascine, le classifiche di categoria femminile

Giro delle cascine, le classifiche di categoria femminile

Successo riconfermato per il Giro delle Cascine, che ha riunito 449 runners nel pomeriggio di ieri, 2 novembre. Primi al traguardo Francesco Carrera e Catherine Bertone.
Di seguito le classifiche per categoria (femminili).

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Categoria AF

1      ARIANNA                     RENIERO                       ATL.GAGLIANICO

2      CHIARA                       COPELLI                         RUNNER TEAM 99 SBV

3          NICOLE COPPA  BRACCO ATLETICA

JPSF

1      ELISA                          STEFANI                        A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

2      LUCREZIA                   MANCINO                       UNIONE GIOVANE BIELLA

3      FEDERICA                   BARAILLER                     A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

4      SARA                          BORELLO                       ATLETICA CANAVESANA

5      VALERIA                      POLI                               A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN

6      CAROLA                      CORRADI                       A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

7      LAURA                         DEMARIA                       S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

8      ELENA CRISTINA         MASILI                           A.S.D. CASTLERUN

9      MARTINA                    BARONIO                       LA VETTA RUNNING

10    MICHELLE                   MAFFE'                           ATL. SANTHIA'

 

11    ELEONORA                  CERRUTI                        A.S.GAGLIANICO 1974

SF35

1      CLAUDIA                     MARCHISA                     ATL. ALESSANDRIA

2      MARIA LUISA               MARCHESE                    ATL. NOVESE

3      SARAH AIMEE             L'EPEE                           ATLETICA SETTIMESE

4      SILVIA                         BOCCIA                          G.S. LA CECCA BORGOMANERO

5      MARIA ANTONIETTA    DI NAPOLI                      ATL. SANTHIA'

6      SELENA                       TOSO                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

7      SVEVA                         AMBROGIO                     A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

8      RAFFAELLA                  CASASOLA                      BIELLA RUNNING

9      CHIARA                       MINETTO                       LA VETTA RUNNING

10    CLAUDIA                     DAGOSTINO                   BIELLA RUNNING

 

11    DANIELA                     ROSELLI                         ATL. SANTHIA'

SF40

1      EUFEMIA                     MAGRO                          A.S.D.DRAGONERO

2      FEDERICA                   LAINO                            TEAM DLF ASTI ASD

3      JACOPLA                     MORACCI                       AZZURRA GARBAGNATE M.SE

4      CLARA                         DEFILIPPI                       ATLETICA VALSESIA

5      ELISA                          TRAVAGLINI                   LA VETTA RUNNING

6      ALESSIA                      GARIAZZO                      BIELLA RUNNING

7      FRANCESCA                RAVAROTTO                  ATLETICA VALSESIA

8      SERENA                      GUARNIERI                    A.ATL. CANDELO

9      GENEVIEVE                 VANDAMME                    READY TO RUN S.R.L.

10    CINZIA                        QUARANTA                     G.S.A. VALSESIA

11    STEFANIA                   CAVANNA                       ATLETICA VERCELLI 78

12    PAMELA                       BERTOLI                        A.ATL. CANDELO

 

13    MONICA                      CESTARI                        A.S.GAGLIANICO 1974

SF45

1      CATHERINE                 BERTONE                       ATLETICA SANDRO CALVESI

2      ROSSELLA                   GIORDANO                     A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

3      ROBERTA                    ALBERTINI                     UNIONE GIOVANE BIELLA

4      SABINA                       CANGIAMILA                   AZZURRA GARBAGNATE M.SE

5      MONIA                        MARCHETTI                   S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

6      ALESSANDRA              DEGIUGNO                     BIELLA RUNNING

7      CLARA                         DEALBERTO                   LA VETTA RUNNING

8      PAOLA                         BIROLO                          A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

9      SIMONA                      TESSAROLO                   LA VETTA RUNNING

10    STEFANIA                   ZANELLATO                    A.S.GAGLIANICO 1974

11    ALICE                          CANTORE                       UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

12    GIUSEPPINA                VERZANINI                     UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

13    ELISA                          PASI                               A.S.GAGLIANICO 1974

14    CRISTINA                    BAUSANO                       A.S.D. PODISMO DI SERA

15    ALESSIA                      ALBERTONE                   A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

16    MANUELA                    SACCOMANO                  LA VETTA RUNNING

17    ORIANA                       MAFFEO                         A.S.GAGLIANICO 1974

18    MONICA                      ROSSI                            LA VETTA RUNNING

 

19    CLAUDIA                     ZERBOLA                       A.S.GAGLIANICO 1974

SF50

1      ROBERTA                    BOMBACI                       A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

2      IGNAZIA                      CAMMALLERI                  A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

3      ANTONELLA                 RABBIA                          A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

4      SONIA                         DESTRO                         G.S. ERMENEGILDO ZEGNA

5      SILVIA                         SZEGO                           A.S.GAGLIANICO 1974

6      LOREDANA                  FAUSONE                       A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

7      CONCETTA                  GRACI                            ATL. ALESSANDRIA

8      ELISA                          FRANZON                       ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI

9      FRANCA                      DEFABIANI                     G.S.A. VALSESIA

10    NADIA                         TESTA                            ATL. SANTHIA'

11    MARIA CRISTIANA       BESSONE                       A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

12    ROSANNA                    GOGGI                           UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

13    CARMELA                    VALLI                             G.S. SPLENDOR COSSATO

14    STEFANIA                   CAMPITELLI                    A.S.GAGLIANICO 1974

15    LUISA                          LANA                              G.S.A. VALSESIA

16    ASSUNTA RITA            PADALINO                      A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

17    GRAZIELLA                  CATTO                           LA VETTA RUNNING

 

18    CINZIA                        COPPINI                         A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

SF55

1      GABRIELLA                  GALLO                            G.S. CASTELLANIA - GOZZANO

2      ANNA MARIA               VANNELLI                       BIELLA RUNNING

3      ROSELLA                     DUOCCIO                       A.ATL. CANDELO

4      CARLA                         REMISTANI                    A.S.D.DRAGONERO

5      MONICA                      TAMAGNO                      ATL. NOVESE

6      JOSEPHINE                 LOPEZ H                        A.S.D.DRAGONERO

7      GIUSEPPINA                GERLO                           ATL. SANTHIA'

8      MARIA INCORONATA   MONTANARELLA             ATL. NOVESE

9      INES                           BANDA                           A.S.D. PODISMO DI SERA

10    FULVIA                        PERRONE                       A.S.D. PODISMO DI SERA

11    ADELINA                     CRIDA                            LA VETTA RUNNING

12    ANNAMARIA                MASSARO                      LA VETTA RUNNING

 

13    ROBERTA                    PIONZIO                        A.S.D. OLIMPIA RUNNERS

SF60

1      DONATELLA                FRIGATO                        RUNCARD

2      DANIELA                     BERTOCCHI                   ATL. NOVESE

3      ELISABETTA                SULIS                             A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

4      EMANUELA                  CERRI                            A.S.GAGLIANICO 1974

5      MARIA SOFIA              GARRASI                        UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE

6      EMANUELA                  ZERBETTO                     RUNCARD

 

7      SUSANNA                    CARTACCI                      RUNCARD

SF65

1      ANNAMARIA                GALBANI                        LA MICHETTA

2      ANNA MARIA               GARELLI                         A.S.D.DRAGONERO

3      MARIA MADDALENA    BORRETTA                     S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI

4      GIANNA                       DELAIDOTTI                  A.S.GAGLIANICO 1974

 

5      MARIA                         CARCHEDI                     A.S.D. BRANCALEONE  ASTI

SF70

1      DANIELA                     BRUNO DI CLARAFOND  A.S.D.DRAGONERO

bi.me.

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