Gilber Gaglianico eroica ma non basta: cade 3-0 ad Almese

Non riesce l’impresa alla Gilber Gaglianico. Ad Almese, le ragazze di coach Stefano Toniolo escono sconfitte per 3-0 dall’Isil Volley Almese Massi. Partita combattuta nel primo set ma la qualità delle padrone di casa esce allo scoperto portando il parziale sul 25 a 14. Negli altri due set, le nostre ragazze oppongono fiera resistenza ma non possono nulla contro il sestetto avversario.

“Abbiamo incontrato una delle due pretendenti costruite per vincere il campionato – analizza coach Toniolo – Era dura fare risultato davanti al loro pubblico. Noi ci abbiamo messo del nostro ma loro sono veramente forti. Dal punto di vista del risultato potevamo costruire qualcosa in più ma l’Isil Volley è una squadra ben strutturata. Purtroppo non siamo riusciti a fare passi in avanti in termini di coraggio e personalità. Le motivazioni ci sono ma dobbiamo lavorare”.

Questo il sestetto iniziale: Danna, Masserano, Inglesi, Marra, Saporito, Caretta. L: Murdaca. A disposizione: Bullano, Cavaliere.

Gilber Gaglianico-Isil Volley Almese Massi: 0-3

Parziali: 14-25; 7-25; 11-25.

Gilber Gaglianico: Danna 1, Marra 6, Caretta 0, Masserano 2, Bullano 0, Saporito 2, Inglesi 4, Cavaliere n.e. All. Toniolo.