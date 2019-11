Calcio, successi biellesi in Eccellenza: La Biellese vince contro Oleggio. Fulgor trionfa su Le Grange FOTO

Domenica di vittorie per le squadre laniere dell'Eccellenza. Con la tripletta di Bottone, La Biellese ha battuto 3-1 l'Oleggio, entrando così nel cuore della zona playoff. La Fulgor Valdengo, invece, si è imposta prepotentemente sul Le Grange Trino, concludendo la partita con un 4-1.

Risultati del 9° turno

Accademia Borgomanero vs Stresa 2-2

Borgovercelli vs La Pianese 1-1

Città di Baveno vs Borgaro Nobis 3-3

FR Valdengo vs LG Trino 4-1

La Biellese vs Oleggio 3-1

Pont Arnad Evanco vs Aygreville 2-0

Pro Eureka vs Alicese Orizzonti 4-1

Rivoli vs Ro. Ce. 0-1

Classifica

Aygreville 20

Borgovercelli 18

Pont Arnad Evanco 17

La Biellese e Ro. Ce. 15

Borgaro Nobis e Accademia Borgomanero 14

Città di Baveno e Alicese Orizzonti 12

La Pianese 10

Stresa, Rivoli e FR Valdengo 9

Pro Eureka 8

Oleggio 5

LG Trino 4