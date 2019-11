Al Teatro Sociale Villani il concerto per l'Unità Nazionale

Il 4 novembre 1918 terminava la prima guerra mondiale. Con l’entrata delle truppe italiane vittoriose a Trento e Trieste, dopo quasi tre anni e mezzo di combattimenti, si concludeva quella che allora venne definita la “Grande Guerra” e si completava il processo di unificazione nazionale.

Tre anni dopo, il 4 novembre 1921, l’Italia si stringeva attorno alla figura del “Milite ignoto”, un soldato senza nome per quella che rappresentò la prima forma di elaborazione del lutto personale e collettivo e, soprattutto, un simbolo di identità collettiva e di unione.

Ecco perché il 4 novembre si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Una giornata che il Regio decreto n. 1354 del 23 ottobre 1922 dichiarò festa nazionale. Una ricorrenza celebrata con l’apertura delle caserme di tutta Italia, ma non solo. Stamane come in molte città della nostra penisola, il sacrificio dei caduti di tutte le guerre è stato celebrato in forma ufficiale dalle istituzioni preposte ed in particolare dalla Prefettura e dal Comune di Biella.

A suggello di questa solenne giornata di ricordo, la Banda Verdi con il tradizionale concerto ad essa dedicata vi farà ascoltare un programma che dalle tradizioni si evolve all’attuale repertorio internazionale che eseguono le orchestre di fiati in tutto il mondo.

Concerto per il giorno dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate

Societa’ musicale “Giuseppe Verdi” – Citta’ di Biella

Biella – Teatro Sociale Villani - 4 novembre 2019 - ore 21.00

Iniziamo il nostro concerto con IL CANTO DEGLI ITALIANI – INNO NAZIONALE seguito dalla LA LEGGENDA DEL PIAVE – Inno per i Caduti di tutte le Guerre

Dirige il Maestro Massimo Folli

Prima Parte

INNO DEGLI ALPINI

Eugenio Palazzi – Arr. Mauro Rosi

Il Valore alpino, noto anche con il nome di Trentatrè e Inno degli Alpini, è la marcia d'ordinanza delle truppe da montagna dell'Esercito Italiano.La melodia trae ispirazione dal brano Fiers Alpins di Henry Helme con testo scritto da Alfred d'Estel, armonizzato e arrangiato da Dominique Trave. Il testo del brano è opera di Camillo Fabiano, originario di Susa, mentre la musica di Eugenio Palazzi. Un doveroso omaggio all’Associazione Nazionale Alpini che quest’anno festeggia il suo centesimo compleanno. Le prime edizioni conosciute sono state pubblicate alcuni anni prima dello scoppio della Grande Guerra.

BOCCACCIO MARCH

Franz Von Suppé – Arr. Siegfried Rundel

Franz von Suppé (1819-1895) è considerato l'attuale fondatore dell'operetta viennese. Il giovane Franz von Suppé giunse a Vienna dalla provincia della Dalmazia, e inizialmente compose la musica per gli spettacoli nei teatri di periferia di Vienna, scrisse musica per farse popolari, per spettacoli popolari e balletti. Il suo crescente successo lo spinse a comporre la musica per proprie opere teatrali, soprattutto per alcune operette in un atto unico. Nella maggior parte dei casi, solo le loro ouverture scintillanti sono sopravvissute. Nel 1879, dopo il successo di "Fatinitza", ebbe il suo più grande successo con l'operetta "Boccaccio". Tratta dall’omonima operetta vi presentiamo la marcia.

UN GIORNO A VIENNA – Ouverture

Franz von Suppè – Trasc. Tohru Takahashi

Vissuto tra il 1819 e il 1895 Franz von Suppé in realtà si chiamava: Francesco Ezechiele Ermenegildo Suppé – Demelli. Fra tutte le sue composizioni, quelle che ancora oggi sono maggiormente legate al nome del compositore, ricordiamo: Poeta e Contadino, La Dama di Picche, Cavalleria leggera, Boccaccio, Un giorno a Vienna. Ancora oggi, il nome di Suppè è indissolubilmente legato a quello delle sue effervescenti ouverture, decisamente le sue creazioni più note, eseguite molto spesso dalle orchestre di tutto il mondo; alcune di queste ouverture sono diventate particolarmente note al pubblico grazie al loro impiego in svariati film, pubblicità e cartoni animati. Suppé fu anche un cantante d'opera, ebbe il suo debutto (1842) nel ruolo di Dulcamara nell'opera L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Nei suoi lavori ritroviamo tutti gli ingredienti musicali che hanno caratterizzato il genere stesso dell’operetta vale a dire, il Valzer, la Polka, l’allegro strepitoso. In questa trascrizione, spicca il solo del clarinetto che sostituisce il violoncello.

RAPSODIA PIEMONTESE

Giovanni Mosca – Trasc. Andrea Morello

Nella Rapsodia piemontese Giovanni Mosca ha raccolto alcune tra le canzoni più conosciute, in gran parte piemontesi, ma non solo (La viôleta, Le chasseur du bois, La bergère fidèl, Spônta ‘l sôl, A Tôrin o la Rôsa bianca, I fieui ‘d Giandôia, Maria Catlinâ, Maria Giôana) e ne ha realizzato una composizione piacevole e frizzante, che rimanda a quel patrimonio popolare identitario per l’Italia, fatto di melodie che ancora oggi si possono ascoltare nelle osterie delle nostre vallate.

Seconda parte

LA STRADA – Sunto – “Suite dal Balletto

”Nino Rota – Arr. Pasquale Presti

La strada è un balletto in un unico atto, tratto dall'omonimo film del 1954 di Federico Fellini; le coreografie sono di Mario Pistoni, con musiche di Nino Rota. Fu rappresentato per la prima volta il 10 marzo 1967 al Teatro alla Scala di Milano ed i primi interpreti furono Carla Fracci (Gelsomina), Aldo Santambrogio (Zampanò) e lo stesso Pistoni (il Matto). Nella presente trascrizione per banda curata dal M° Pasquale Presti, potrete ascoltare alcuni dei momenti musicali più significativi del balletto.

C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA – Colonna Sonora Ennio Morricone

Arr. Ted Parson

C'era una volta in America, titolo originale Once Upon A Time In America è la colonna sonora del film omonimo, diretto da Sergio Leone, uscito nel 1984. Il regista non ha mai avuto dubbi, scegliendo immediatamente per la realizzazione delle musiche, il suo collaboratore di lunga data Ennio Morricone, con cui aveva lavorato per tutti i suoi western che lo avevano reso celebre in tutto il mondo. La musica del film era stata commissionata da Leone con così largo anticipo che veniva ascoltata, seppur non nella versione orchestrata, sul set durante le riprese. Un doveroso omaggio al compositore Ennio Morricone che il prossimo 10 novembre compirà 91 anni, e al regista Sergio Leone a trent’anni dalla sua scomparsa avvenuta il 30 aprile del 1989.

MOMENT FOR MORRICONE – Selezione

Ennio Morricone – Arr. Johan de Meij

Sergio Leone (Roma, 3 gennaio 1929 – Roma, 30 aprile 1989) è stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. È riconosciuto universalmente come uno dei più importanti registi della storia del cinema, particolarmente noto per i suoi film del genere spaghetti-western. Nonostante abbia diretto pochi film, la sua regia ha fatto scuola e ha contribuito alla rinascita del western negli anni sessanta, grazie a titoli come Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto, il cattivo (che formano la cosiddetta "trilogia del dollaro"), C'era una volta il West e Giù la testa, mentre con C'era una volta in America ha profondamente rinnovato il lessico dei gangster movie (queste ultime tre pellicole compongono invece la "trilogia del tempo"). Sergio Leone ed Ennio Morricone erano compagni di scuola alle elementari e probabilmente non avrebbero mai immaginato cosa avrebbero combinato da grandi. Fu nel 1964 che iniziarono a collaborare insieme, la prima colonna sonora che Morricone scrisse per Leone fu per il film “Per un pugno di dollari”. Proseguendo poi per tutta la carriera a comporre per l’amico regista. L'arrangiamento di Johan de Meij "Moment for Morricone" che vi presentiamo oggi, appartiene alle pubblicazioni di maggior successo per bande musicali.

THE BEATLES IN CONCERT – Selezione

John Lennon – Paul McCartney – Arr. Willy Hautvast

I Beatles sono stati un gruppo musicale britannico, originario di Liverpool e attivo dal 1960 al 1970. Hanno segnato un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art. Considerati uno dei maggiori fenomeni della musica contemporanea, a distanza di vari decenni dal loro scioglimento ufficiale - e dopo la morte di due dei quattro componenti - i Beatles contano ancora un vasto seguito. Secondo stime del Guinness dei primati, è il gruppo musicale di maggior successo di sempre con oltre 1 miliardo di dischi venduti. Vi presentiamo una selezione dei brani più significativi in occasione del cinquantesimo anniversario dell’album Abbey Road con la foto del celebre attraversamento pedonale che fu l’ultimo registrato dal quartetto inglese pochi mesi prima di sciogliersi per intraprendere ognuno la carriera solista.